Mua trứng về nhớ phết lên thứ này đảm bảo trứng để được vài tháng mà không cần tới tủ lạnh

Các bà nội trợ thường truyền tai nhau cách phết dầu ăn lên trứng để bảo quản khi không có tủ lạnh. Cách làm cũng cực kì đơn giản: Trước tiên bạn rửa trứng cho sạch, lau khô rồi dùng dầu ăn quét đều các mặt trên bề mặt vỏ trứng. Làm như vậy sẽ ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Bởi tính chất của dầu ăn là chất béo, có thể ngăn cách không khí và nhiệt độ bên ngoài nhất định. Với cách này bạn có thể bảo quản trứng tốt trong 30-36 ngày ở nhiệt độ 25-32 độ C.

Một trong những mẹo bảo quản trứng gà , vịt được người chăn nuôi áp dụng nhiều nhất là vùi trứng vào trấu khô hoặc mùn cưa. Việc bạn cần làm là lấy một thùng xốp/giấy sạch, rải một lớp trấu hoặc mùn gỗ xuống đáy rồi cho trứng vào, tiếp tục rắc trấu/mùn cưa xen kẽ với các lớp trứng cho đến hết rồi bọc kín và đặt thùng ở nơi thoáng mát. Cách làm này có thể giúp bạn bảo quản trứng trong vài tháng. Lưu ý kiểm tra mỗi tháng 1 lần.

Bảo quản trứng bằng giấy báo, thùng carton

Sau khi mua trứng về, bạn lau sạch trứng bằng khăn giấy mềm rồi bọc trứng bằng giấy báo, sau đó cho vào thùng carton. Bạn có thể để ở gầm giường hoặc nơi râm mát, trứng có thể để được 1 tháng, không hư mà không cần cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản bằng cám

Cũng tương tự như dùng tro bếp, sau khi rửa sạch trứng bạn lau khô và cho vào một cái hộp hay lọ có chứa cám gạo. Sau đó phủ kín lớp cám lên trên, đậy nắp lại và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Đặt trứng trong bã trà

Bã trà (chè) cũng có thể dùng để bảo quản trứng, cách làm tương tự bảo quản bằng vỏ trấu. Mẹo bảo quản trứng gà vịt bằng bã trà có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng tới 2-3 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản trứng bằng nước vôi

Lau sạch trứng với khăn mềm rồi xếp vào bình đựng, từ từ cho nước vôi trong 2 – 3% sao cho nước vôi cao hơn trứng từ 20 đến 25 cm. Cách này có thể giữ trứng được 2 – 3 tháng nhưng phải đảm bảo bình đựng trứng được để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

Bảo quản bằng tủ lạnh

Bảo quản trứng bằng tủ lạnh là cách được nhiều gia đình áp dụng nhất, nhưng không phải ai cũng làm đúng cách. Nếu muốn bảo quản trứng lâu dài trong tủ lạnh, bạn hãy:

Rửa sạch trứng trước khi cất trữ: Nhiều người thường cất luôn trứng vừa mua về vào tủ, việc không làm sạch sẽ khiến vi khuẩn từ phân gia súc bám ngoài vỏ ảnh hưởng tới các loại thực phẩm bên cạnh. Vì thế, hãy dùng khăn mềm/ẩm và lau sạch trứng trước khi đưa vào bảo quản.

Muốn trứng tươi ngon lâu thì khi xếp, tuyệt đối không được để trứng nằm ngang, vì lòng đỏ sẽ nổi lên trên, sát vào vỏ trứng và biến chất. Nên xếp trứng thẳng đứng, đầu to quay lên trên, đầu nhỏ xuống dưới, lòng đỏ có nổi lên cũng không bị sát vào vỏ. Với mẹo nhỏ này, trứng sẽ tươi ngon rất lâu.

Không để trứng ở cánh cửa tủ lạnh: Cánh cửa tủ là nơi được mở ra thường xuyên nên nhiệt độ ở không ổn định, có thể là nơi nóng nhất. Chình vì vậy, trứng được bảo quản ở đây sẽ nhanh hỏng hơn. Cách bảo quản trứng tốt nhất là cho chúng vào hộp carton hoặc hộp nhựa có nắp đậy và cất trong ngăn mát.

Tủ lạnh là nơi có nhiệt đồ ổn định và bảo quản đồ ăn tốt nhất nhưng thời gian cất giữ trứng lý tưởng cũng chỉ khoảng 3-5 tuần. Và nếu trứng đã được đưa ra khỏi tủ lạnh thì hãy sử dụng ngay trong vòng 2 giờ nhé.