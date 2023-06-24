Những thiết bị điện tử này sau khi sử dụng bạn nhớ rút phích cắm: Đảm bảo tiết kiệm được một nửa tiền điện ngay!

Tuy nhiên, sử dụng các thiết bị này cũng đồng nghĩa với việc tăng lượng điện tiêu thụ, đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta băn khoăn có nên rút phích cắm các thiệt sau khi sử dụng không và nên rút phích những thiết bị nào thì hãy tham khảo ngay những gợi ý và câu hỏi dưới đây nhé.

Hiện nay, các thiết bị điện tử ngốn điện tiền triệu của các gia đình đang là một vấn đề quan trọng. Với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi, từ máy tính, điện thoại di động, máy ảnh, máy in, tivi, đèn LED,..

Nếu một thiết bị liên tục tiêu thụ 1W trong một năm thì nó sẽ sử dụng khoảng 9 kWh trong thời gian đó. Theo giá điện sinh hoạt tại Việt Nam, mỗi số điện cao nhất sẽ là 2.927 đồng, do đó số tiền lãng phí của thiết bị đó trong một năm tương đương khoảng gần 27.000 đồng. Nếu lò vi sóng tiêu thụ điện trung bình 3W khi không hoạt động, nó sẽ dùng hết 27 kWh mỗi năm, tương đương khoảng 81.000 đồng. Lưu ý rằng đây là phép tính dựa vào giá điện ở thời điểm hiện tại, và mức cao nhất cho mỗi gia đình sử dụng.

Tại Mỹ, Bộ Năng lượng ước tính chi phí điện dự phòng có thể khiến hộ gia đình trung bình mất 100 USD mỗi năm, trong khi dữ liệu từ Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) đưa ra là 165 USD mỗi năm. Thật khó để nói chính xác chúng ta tiêu tốn bao nhiêu cho “kẻ ăn cắp năng lượng”, vì điện năng tiêu thụ phụ thuộc vào số lượng thiết bị đã cắm, mức độ tiêu hao năng lượng của các thiết bị đó ở các chế độ khác nhau và thói quen sử dụng của người dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù con số có vẻ không nhiều, nhưng nếu kết hợp tất cả thiết bị luôn cắm khi không sử dụng trong một ngôi nhà, NRDC ước tính con số này có thể lên đến 65W, tức 585 kWh mỗi năm và tổng số tiền tiêu hao tương đương khoảng 1.712.000 đồng. Được biết, các thiết bị điện tử tiêu dùng, như máy tính, bảng điều khiển trò chơi và TV chiếm hơn một nửa mức tiêu thụ điện năng luôn bật.

Có nên rút phích cắm các thiết bị điện tử sau khi sử dụng?

Nhiều người sẽ tự hỏi liệu có nên rút phích cắm của lò nướng bánh mì, lò vi sóng, máy pha cà phê, TV… hay không. Trong thực tế, điều này không cần thiết.

Mọi người cần rút phích cắm của các thiết bị điện và điện tử không sử dụng hoặc đã được sạc đầy. Tuy nhiên, không nên rút và cắm lại các thiết bị mà mình sử dụng thường xuyên (như hằng ngày hoặc nhiều lần trong ngày). Điều này có thể gây hỏng phích cắm, dây điện và ổ cắm theo thời gian. Nhưng nếu có các thiết bị nhà bếp không sử dụng thường xuyên, hoặc chiếc TV trong phòng ngủ ít khi dùng hoặc một máy in hiếm khi sử dụng, hãy rút phích cắm.

Tương tự, hãy đi một vòng quanh nhà và tìm các thiết bị đã được cắm điện nhưng không còn được sử dụng thường xuyên: đèn, dàn âm thanh, điện thoại...

Ảnh minh họa: Internet

Các thiết bị nên rút phích cắm sau khi sử dụng

Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh là thiết bị ngốn điện không kém gì điều hòa. Việc có cần rút phích cắm bình nóng lạnh sau khi sử dụng hay không khiến nhiều người tranh cãi. Tuy nhiên, đây được coi là việc cần thiết, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm điện.

Bạn chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng khoảng 20-30 phút. Khi nước đủ nóng, bình tự động ngắt điện thì bạn cũng nên rút phích cắm hoặc ngắt aptomat của bình nóng lạnh. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ điệngây giật trong khi sử dụng. Ngoài ra, nếu không cắt nguồn điện, bình nóng lạnh sẽ tự đóng điện trở lại khi nước trong bình nguội đi, gây tốn điện.

Nồi cơm điện

Sau khi cơm được nấu chín, nồi cơm điện sẽ tự chuyển sang chế độ giữ ấm. Nhiều ngày không rút phích cắm điện của nồi mà cứ để nguyên như vậy trong thời gian dài. Trạng thái giữ ấm vẫn sẽ khiến nồi tiêu hao nhiều điện.

Ảnh minh họa: Internet

Sạc điện thoại

Rất nhiều người cắm sạc điện thoại trong ổ điện ngay cả khi không sử dụng đến. Họ cho rằng việc này không gây ảnh gì đến thiết bị và nguồn điện.

Tuy nhiên, khi cắm bộ sạc vào ổ điện, dòng điện vẫn sẽ chạy qua và bị tiêu hao lãng phí kể cả khi bạn không dùng. Do đó, sau khi sạc đầy điện thoại, bạn nên rút bộ sạc ra khỏi ổ ngay. Ngoài ra, việc cắm cục sạc trong ổ điện liên tục có thể tiềm ần nguy cơ chập, cháy.

Bộ phát wifi

Bộ phát wifi chính là thiết bị hoạt động gần như 24/24 và không bao giờ tắt. Việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình tản nhiệt, gây lãng phí điện và làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Trước khi đi ngủ, bạn nên rút phích cắm để bộ phát wifi được nghỉ ngơi. Khi cần đi xa nhà một thời gian, bạn cũng cần rút phích cắm bộ phát wifi.

Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa

Sử dụng điều hòa chắc chắn sẽ khiến hóa đơn tiền điện của nhà bạn tăng cao. Việc làm thế nào để tiết kiệm điện khi dùng điều hòa luôn được mọi người quan tâm. Cũng giống như các thiết bị nói trên, khi tắt điều hòa bằng điều khiển, nó chỉ chuyển sang trạng thái chờ để việc khởi động lại diễn ra nhanh hơn. Như vậy, điều hòa vẫn sẽ tiêu hao một lượng điện nhất định sau khi tắt bằng điều khiển.

Đây chính là lý do bạn nết tắt aptomat hoặc rút phích cắm của điều hòa khi không sử dụng đến.