Không cần hóa chất độc hại, vết mỡ bám sau khi nấu ăn sẽ 'sạch bong' cực kì nhanh chóng lại đơn giản nếu làm theo những cách này

Mẹo vặt trong bếp 04/07/2023 10:39

Vết dầu mỡ 'keo lì' gây khó chịu và làm căn bếp nhà bạn mất thẩm mỹ thì hãy thử ngay những cách sau nhé!

Dùng chanh xử lý vết mỡ bám

Vết mỡ càng để lâu thì càng khó để tẩy sạch, gây mất nhiều thời gian cho bạn. Vậy nên khi thấy vết dầu mỡ đóng trên kính tủ bếp, cửa lò vi sóng, mặt kính của bếp,… thì bạn hãy dùng nước cốt chanh sẽ giúp nhanh chóng khôi phục không gian nấu ăn sạch sẽ cho mình.

Cách thực hiện như sau, bạn cắt đôi quả chanh và chà lên vết bẩn, để khoảng 10-20 phút rồi lấy khăn ướt lau lại. Các vết mỡ sẽ biến mất nhanh như chớp, trả lại sự sáng bóng cho gian bếp và kèm theo mùi hương rất dễ chịu.

Không cần hóa chất độc hại, vết mỡ bám sau khi nấu ăn sẽ 'sạch bong' cực kì nhanh chóng lại đơn giản nếu làm theo những cách này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng bột nổi

Bột nổi là một trong những nguyên liệu nổi bật giúp tẩy sạch dầu mỡ mà không làm trầy xước bề mặt những thiết bị nhà bếp.

Nếu dùng bột nổi bạn chỉ cần làm ướt miếng rửa chén, rắc một chút bột nổi vào rồi chà lên nơi có dầu mỡ đóng lại lâu ngày. Những mảng bám từ mỡ dù có “cứng đầu” đến mấy cũng sẽ nhanh chóng được “tiễn bay màu” khi bột nổi “ra tay”.

Không cần hóa chất độc hại, vết mỡ bám sau khi nấu ăn sẽ 'sạch bong' cực kì nhanh chóng lại đơn giản nếu làm theo những cách này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng giấm ăn

Giấm ăn là một hợp chất có tính axit cao nên bạn chỉ cần cho giấm vào bình dạng xịt, đậy nắp lại. Sau đó, xịt dung dịch giấm vào các vết dầu mỡ đang bám trên bếp và đợi khoảng 5 phút cho giấm tác động vào các vết dầu mỡ rồi dùng 1 cái khăn đã nhúng nước nóng, vắt khô, lau lại toàn là hoàn tất.

Không cần hóa chất độc hại, vết mỡ bám sau khi nấu ăn sẽ 'sạch bong' cực kì nhanh chóng lại đơn giản nếu làm theo những cách này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước rửa chén

Không chỉ là sản phẩm giúp làm sạch chén bát, xoong nồi, rước rửa chén còn một công dụng nữa là làm sạch vết mỡ bám trên các bề mặt nhà bếp.

Khi sử dụng rửa chén, bạn phải ngâm khăn vải vào nước nóng rồi cho nước rửa chén vào. Sau đó, dùng khăn lau chùi bề mặt vấy bẩn theo hình tròn để lấy đi vết khô mỡ đóng lại. Nếu cảm thấy vẫn chưa sạch, bạn hãy xả sạch khăn rồi lập lại chu trình một lần nữa.

Không cần hóa chất độc hại, vết mỡ bám sau khi nấu ăn sẽ 'sạch bong' cực kì nhanh chóng lại đơn giản nếu làm theo những cách này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dùng dầu mỡ loại bỏ vết dầu mỡ

Nghe khó tin nhưng điều này hoàn toàn là thật. Đầu tiên, đổ một ít dầu ăn thực vật vào bát, sau đó nhúng miếng vải vào dầu. Dùng miếng vải đó chà trực tiếp lên vết bẩn trên bề mặt nhà bếp, bất kể vết mỡ mới hay cứng đầu, đều không thể đứng vững trước phương pháp này. Nếu muốn làm sạch hơn, bạn có thể sử dụng dung dịch xà phòng thông thường để lau sạch một lần nữa, và kết quả sẽ khiến bếp của bạn sáng bóng như mới.

Cách xử lý khi vết dầu mỡ bám lên quần áo

Bước đầu tiên để làm sạch các vết dầu mỡ trên bề mặt vải là ngâm chúng trong thau nước ấm có pha thêm vài giọt nước rửa chén trong khoảng 5 phút rồi vò nhẹ cho các vết dầu mỡ nhạt dần đi.

Sau đó, bạn lấy chúng ra và ngâm tiếp trong giấm ăn khoảng 10 phút để các vết dầu mỡ được làm sạch hoàn toàn rồi giặt những vật dụng bằng vải này với bột giặt và phơi lên cho khô.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được

Chiên đậu phụ thường bị khô, dính chảo hãy thử ngay những mẹo sau nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dầu mỡ tẩy vết dầu mỡ mẹo tẩy vết dầu mỡ

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 19 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 19 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?