Vết mỡ càng để lâu thì càng khó để tẩy sạch, gây mất nhiều thời gian cho bạn. Vậy nên khi thấy vết dầu mỡ đóng trên kính tủ bếp, cửa lò vi sóng, mặt kính của bếp,… thì bạn hãy dùng nước cốt chanh sẽ giúp nhanh chóng khôi phục không gian nấu ăn sạch sẽ cho mình.

Cách thực hiện như sau, bạn cắt đôi quả chanh và chà lên vết bẩn, để khoảng 10-20 phút rồi lấy khăn ướt lau lại. Các vết mỡ sẽ biến mất nhanh như chớp, trả lại sự sáng bóng cho gian bếp và kèm theo mùi hương rất dễ chịu.

Bột nổi là một trong những nguyên liệu nổi bật giúp tẩy sạch dầu mỡ mà không làm trầy xước bề mặt những thiết bị nhà bếp.

Nếu dùng bột nổi bạn chỉ cần làm ướt miếng rửa chén, rắc một chút bột nổi vào rồi chà lên nơi có dầu mỡ đóng lại lâu ngày. Những mảng bám từ mỡ dù có “cứng đầu” đến mấy cũng sẽ nhanh chóng được “tiễn bay màu” khi bột nổi “ra tay”.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng giấm ăn

Giấm ăn là một hợp chất có tính axit cao nên bạn chỉ cần cho giấm vào bình dạng xịt, đậy nắp lại. Sau đó, xịt dung dịch giấm vào các vết dầu mỡ đang bám trên bếp và đợi khoảng 5 phút cho giấm tác động vào các vết dầu mỡ rồi dùng 1 cái khăn đã nhúng nước nóng, vắt khô, lau lại toàn là hoàn tất.

Ảnh minh họa: Internet

Nước rửa chén

Không chỉ là sản phẩm giúp làm sạch chén bát, xoong nồi, rước rửa chén còn một công dụng nữa là làm sạch vết mỡ bám trên các bề mặt nhà bếp.

Khi sử dụng rửa chén, bạn phải ngâm khăn vải vào nước nóng rồi cho nước rửa chén vào. Sau đó, dùng khăn lau chùi bề mặt vấy bẩn theo hình tròn để lấy đi vết khô mỡ đóng lại. Nếu cảm thấy vẫn chưa sạch, bạn hãy xả sạch khăn rồi lập lại chu trình một lần nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng dầu mỡ loại bỏ vết dầu mỡ

Nghe khó tin nhưng điều này hoàn toàn là thật. Đầu tiên, đổ một ít dầu ăn thực vật vào bát, sau đó nhúng miếng vải vào dầu. Dùng miếng vải đó chà trực tiếp lên vết bẩn trên bề mặt nhà bếp, bất kể vết mỡ mới hay cứng đầu, đều không thể đứng vững trước phương pháp này. Nếu muốn làm sạch hơn, bạn có thể sử dụng dung dịch xà phòng thông thường để lau sạch một lần nữa, và kết quả sẽ khiến bếp của bạn sáng bóng như mới.

Cách xử lý khi vết dầu mỡ bám lên quần áo

Bước đầu tiên để làm sạch các vết dầu mỡ trên bề mặt vải là ngâm chúng trong thau nước ấm có pha thêm vài giọt nước rửa chén trong khoảng 5 phút rồi vò nhẹ cho các vết dầu mỡ nhạt dần đi.

Sau đó, bạn lấy chúng ra và ngâm tiếp trong giấm ăn khoảng 10 phút để các vết dầu mỡ được làm sạch hoàn toàn rồi giặt những vật dụng bằng vải này với bột giặt và phơi lên cho khô.