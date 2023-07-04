Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được

Mẹo vặt trong bếp 04/07/2023 10:15

Chiên đậu phụ thường bị khô, dính chảo hãy thử ngay những mẹo sau nhé!

Rán đậu quá dễ nhưng nếu không khéo, bạn vẫn có thể khiến miếng đậu bị nát, dính chảo hoặc bị khô. Để tránh tình trạng trên, bạn có thể tham khảo những bí quyết rán đậu phụ ngon dưới đây.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cần lựa được đậu phụ tốt

Trước khi rán đậu phụ, việc lựa chọn loại đậu phụ cũng rất quan trọng. Để đảm bảo sức khỏe, nên lựa chọn đậu phụ được làm từ đậu nành và không chứa chất phụ gia độc hại.

Bạn có thể chọn đậu phụ đã được chiên sơ qua dầu hoặc đậu phụ còn tươi nóng. Nhiều người cũng thích dùng đậu phụ non để rán thành nhiều món ăn ngon. Để có món đậu phụ rán giòn vàng đẹp mắt, hãy chọn miếng đậu phụ có độ dày vừa phải, để khi chiên, miếng đậu phụ được giòn đều từ ngoài vào trong và có màu vàng đẹp mắt.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những mẹo để rán đậu không dính chảo

Ngâm đậu vào nước muối

Cho 1 thìa cà phê muối vào bát nước nóng, khuấy tan rồi cho đậu vào ngâm trong khoảng 30 phút. Nước muối sẽ làm giảm độ ẩm ở bề mặt miếng đậu, đồng thời giúp món đậu rán có màu vàng sắc nét. Nhiệt độ cao của nước giúp đậu không bị mềm nhũn, giữ độ ẩm bên trong miếng đậu để món ăn luôn béo, bùi. Như vậy, món đậu chiên sẽ giòn rụm vỏ mà ruột vẫn mềm.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cắt đậu phụ thành nhiều miếng nhỏ

Muốn đậu phụ chiên không bị dính chảo thì bạn có thể áp dụng cách sau đây. Đậu phụ sau khi mua về thì được rửa sơ qua nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn. Rồi bạn cắt miếng đậu phụ thành nhiều miếng vuông nhỏ vừa ăn, để thật ráo nước. Đến khi cho đậu vào chảo dầu chiên thì dầu sẽ không bị bắn ra bên ngoài mà miếng đậu phụ được chiên giòn đều và có màu vàng hấp dẫn hơn.

Lăn đậu phụ qua lớp bột chiên giòn

Một cách khác để rán đậu không dính chảo là lăn các miếng đậu phụ đã cắt vuông qua một lớp bột chiên giòn trước khi cho vào chảo dầu chiên. Lớp bột chiên giòn bên ngoài miếng đậu phụ sẽ giúp bạn rán đậu phụ dễ dàng hơn, không bị dính chảo mà còn giúp món đậu phụ rán thêm thơm ngon, hấp dẫn.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chần đậu qua nước sôi

Một bí quyết rán đậu phụ ngon khác là cắt đậu thành từng khối, đặt trên muôi thủng rồi chần trong nồi nước sôi khoảng 20 giây. cách này giúp miếng đậu phụ giữ được hình dáng đẹp và chắc chắn hơn. Bạn có thể thêm một chút muối vào nồi nước để tăng hiệu quả.

Rán chín trứng trước khi chiên đậu

Bạn cũng có thể áp dụng cách chiên đậu không dính chảo bằng cách trước khi chiên đậu thì bạn cho một quả trứng gà vào chảo rồi rán chín. Sau đó, mới cho phần đậu phụ vào chiên ở lửa nhỏ. Cách làm này sẽ giúp bạn chiên đậu thoải mái hơn mà không lo dính chảo.

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo độ sạch của chảo

Chảo phải thật sạch mới không gây dính, làm nát miếng đậu. Đây là điều quan trọng bậc nhất trong số các mẹo rán đậu phụ giòn, ngon.  Tốt nhất là dùng chiếc chảo chống dính chưa bị trầy xước. Bạn có thể cho một ít nước vào chảo để đun sôi, giúp làm sạch hoàn toàn, sau đó đổ đi, để khô.

Xát gừng vào chảo

Một trong những mẹo rán đậu phụ ngon quan trọng là sau khi chảo khô, trước khi đổ dầu vào chảo, bạn cắt vài lát gừng sống xát đều vùng đáy và thành chảo. Cách này giúp chống dính chảo cực tốt. 

Mách nhỏ cách rán đậu phụ không dính chảo mà đến trẻ em cũng áp dụng được - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dầu nóng già, đủ nhiều

Trong các mẹo rán đậu giòn, ngon, bạn không được quên nguyên tắc dầu chiên phải nóng già và lượng cũng đủ nhiều để chiên ngập dầu. Như vậy, đậu sẽ có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm. Nếu dùng ít dầu, bạn phải rán lâu hơn, bên trong sẽ bị khô, dầu cũng ngấm nhiều gây béo và ngán.

Sau khi chiên đậu vàng giòn, bạn vớt ra ngay và để ráo dầu.

Không lật sớm

Miếng đậu phụ rất dễ vỡ, nhất là loại đậu ngon, do đó khi cho vào chảo rán, bạn đừng lật sớm, nên đợi đậu vàng một mặt mới lật.  

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