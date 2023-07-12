Chảo chống dính mới mua về hãy làm ngay một bước này, lớp chống dính sẽ cực 'keo lì' và bền chắc lâu hư!

Mẹo vặt trong bếp 12/07/2023 09:56

Mới mua chảo về không nên sử dụng ngay mà cần làm thêm bước này để chảo được bền hơn.

Điều cần làm ngay khi mua chảo về mà bạn nên biết

Đa số các gia đình hiện đại đều có ít nhất 1 chiếc chảo chống dính trong nhà bếp để chiên rán, giúp thức ăn không bị cháy, dính nồi. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, lớp chống dính của chảo dễ bị bong tróc gây ảnh hưởng đến chất lượng món ăn cũng như sức khỏe người dùng. Vậy nên bạn hãy bỏ túi một vài mẹo khi sử dụng chảo chống dính để chảo bền đẹp, kéo dài tuổi thọ của nó.

Cách xử lý chảo chống dính mới mua về rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của chảo. Nếu làm thêm bước này, chảo sẽ bền lâu hơn.

Cụ thể, chảo sau khi mua về bạn không nên dùng ngay mà nên đổ 2/3 nước sạch vào chảo, đặt lên bếp đun tới khi thấy hơi nước bốc lên là được, không cần để sôi hẳn. Có thể thêm vào một lượng cà phê vừa phải để khử mùi hôi khó chịu của lớp sơn chống dính.

Chảo chống dính mới mua về hãy làm ngay một bước này, lớp chống dính sẽ cực 'keo lì' và bền chắc lâu hư! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó bạn tắt bếp, đổ nước trong chảo đi, đợi cho nguội bớt rồi lấy khăn mềm lau sạch nước còn sót lại. Nếu cho thêm cà phê vào nước, bạn hãy rửa chảo bằng nước sạch rồi hẵng lấy khăn lau khô.

Sau đó, bạn hãy bắc chảo lên bếp và vặn lửa nhỏ nhất, cho một ít dầu ăn vào giấy ăn rồi dùng giấy này lau đều lòng chảo rồi tắt bếp. Lặp lại bước này khoảng 2 lần trước khi nấu, chiếc chảo của bạn sẽ bền hơn, khó bị bong lớp chống dính.

Những lưu ý khi sử dụng chảo để được bền lâu

Dùng lượng dầu vừa đủ khi rán

Chảo chống dính có thể giúp đồ ăn không bị cháy, dính nên khi nấu, bạn chỉ cho một lượng dầu vừa đủ để vừa tiết kiệm dầu mỡ, vừa tốt cho sức khỏe lại giúp làm tăng tuổi thọ của chảo. 

Chảo chống dính mới mua về hãy làm ngay một bước này, lớp chống dính sẽ cực 'keo lì' và bền chắc lâu hư! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho dầu vào khi chảo chưa quá nóng 

Lớp chống dính gặp nhiệt độ cao khi khô sẽ dễ bị bong tróc, vừa ảnh hưởng tới chất lượng chảo vừa không tốt cho sức khỏe do chúng ta ăn phải các mảng chống dính bị bong ra. Vì vậy, hãy chú ý đừng để chảo nóng già mới cho dầu vào.

Không nêm gia vị mặn khi chảo đang rất nóng

Không nên nêm nếm các gia vị mặn như muối, mắm khi chảo ở nhiệt độ cao vì có thể khiến bề mặt chảo bị rỗ, dễ bong lớp chống dính hơn. 

Chảo chống dính mới mua về hãy làm ngay một bước này, lớp chống dính sẽ cực 'keo lì' và bền chắc lâu hư! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng chảo để nướng, kho

Cũng như hai nguyên tắc bên trên, nếu dùng chảo để nướng, kho đồ ăn thì lớp chống dính sẽ dễ bị bong tróc trong quá trình nấu nướng, giảm độ bền. 

Dùng muôi gỗ để đảo trộn

Những vật dụng đảo, trộn bằng nhôm, inox sẽ rất dễ làm trầy xước bề mặt chảo. Vì vậy hãy dùng đồ nấu ăn bằng gỗ để chảo được bền hơn nhé.

Chảo chống dính mới mua về hãy làm ngay một bước này, lớp chống dính sẽ cực 'keo lì' và bền chắc lâu hư! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không rửa chảo bằng máy 

Sau khi sử dụng, hãy ngâm chảo bằng nước mát để dễ rửa sạch hơn, không cần dùng các miếng cước để chà nếu có mảng bám khó tẩy rửa. Bạn cũng không nên sử dụng máy rửa bát để rửa chảo vì sức nước từ máy rửa chén sẽ làm hỏng lớp chống dính.

Bên cạnh đó, sau khi rửa sạch chảo, bạn nên treo nó ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không để chồng chéo, lộn xộn cùng các đồ dùng như thớt, nồi để tránh bị móp méo chảo.

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