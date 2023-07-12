Lá sương sâm và những lợi ích đáng kinh ngạc đối với sức khỏe và làm đẹp

Ngoài ra, cây sương sâm là loại thực vật thân leo thân có lông mịn hoặc da trơn có nhiều nhánh và sinh trưởng mạnh ở khu vực có khí hậu nhiệt đới, chúng phân bố khắp nơi các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng được ứng dụng nhiều trong y học và ẩm thực.

Lá sương sâm có tên khoa học là Tiliacora triandra, thuộc họ Menispermaceae, ngoài ra nó còn có những tên gọi khác là sâm sâm, mối trơn, tiết dê. Đặc điểm chung là lá cây có màu lục đậm, có phiến xoan, chiều dài từ 6 đến 11cm, rộng 2cm đến 4cm.

Các nghiên cứu chỉ do trong lá sương sâm có chứa hàm lượng cao flavonoid – hoạt chất giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Bên cạnh đó, hoạt chất này còn có tác dụng chống lại các quá trình oxy hóa và tăng hấp thụ vitamin C. Từ đó giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ngăn ngừa nếp nhăn, phục hồi vẻ trẻ trung

Theo nghiên cứu ở Mỹ, chế phẩm bôi ngoài da có chiết xuất từ lá sương sâm, dùng hằng ngày có tác dụng kích thích tăng sinh nguyên bào sợi và tế bào sừng, làm tăng biểu hiện collagen và ức chế hoạt động collagenase. Từ đó giúp ngăn ngừa và chống lão hóa da hiệu quả, cải thiện và làm giảm các dấu hiệu lão hóa da theo thời gian hoặc do nội tiết tố, tia UV từ ánh nắng mặt trời, làm giảm các đường nhăn trên khuôn mặt, nếp nhăn và da chảy xệ.

Ảnh minh họa: Internet

Giải nhiệt, giải độc cơ thể

Nước ép hay thạch làm từ lá sương sâm có công dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ và cải thiện chức năng gan trong quá trình trao đổi chất, giúp làm da thêm khỏe khoắn và lọc thận.

Hạ sốt

Lá sương sâm có tác dụng hạ sốt hiệu quả đối với trẻ nhỏ và người già bằng việc sử dụng nước lá uống trong ngày. Hoặc cũng có thể dùng lá sương sâm làm thạch và ăn. Trong trường hợp trẻ không thể hạ sốt, bạn cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp can thiệp y tế khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho người bị tiểu đường

Theo các chuyên gia, lá cây sương sâm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Nguyên nhân chính là việc sử dụng nước lá sương sâm giúp hạ đường huyết, giảm sự phóng thích của glucose từ gan, kích thích sản xuất insulin trong cơ thể.

Chữa bệnh táo bón, khó tiêu

Thành phần chất xơ trong lá sương sâm cũng dồi dào nên giúp cải thiện hoạt động của đường tiêu hóa, cũng như ngăn ngừa và điều trị các bệnh táo bón, khó tiêu hay rối loạn đường tiêu hóa hiệu quả.