Rau chân vịt là một loại cây thân thảo, chiều cao trung bình từ 5 – 10cm, tối đa có thể lên đến 30cm. Rau chân vịt là thân nhẵn, không có lông, mặc dù dễ gãy dập nhưng khá dễ trồng và chăm sóc.

Rau chân vịt có nhiều khoáng chất như vitamin A, K, D, C, B2, B6; omega 3, magie, sắt, mangan, canxi, hàm lượng axit folic cao gấp 3 lần bông cải xanh, gấp 60 lần hàm lượng vitamin K trứng vịt.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food and Function, các nhà nghiên cứu cho biết những chất có trong rau chân vịt có thể làm giảm các tổn thương DNA và ngăn ngừa bệnh tật. Chúng cũng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giải phóng các hormone kiểm soát việc thèm ăn.

Vì những lý do này, các nhà nghiên cứu kết luận rằng ăn nhiều rau chân vịt có thể giúp chống lại bệnh tim, ung thư, tiểu đường loại 2 và béo phì.

Làm đẹp từ sâu bên trong

Thành phần dinh dưỡng của rau chân vịt khá đa dạng. Nhờ vitamin và khoáng chất trong rau và ăn thường xuyên sẽ giúp da sáng màu căng khỏe. Đồng thời tóc cũng được chắc khỏe từ gốc hạn chế gãy rụng.

Bên cạnh vị chất và diệp lục từ màu xanh của lá không thể bỏ qua sắt mà rayu cung cấp. Sắt là một trong những chất có tác dụng tốt cho mọi hoạt động cơ thể và tăng sức đề kháng đến hệ thần kinh trung ương. Nhờ đó da được bảo vệ tốt hơn khi bị tia UV tấn công.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng của xương

Nguồn vitamin K dồi dào trong cây có khả năng nâng cao chức năng và độ chắc khỏe ở xương. Ngoài ra, sự có mặt của một số vi chất tốt cho xương như kẽm, mangan.... Ăn rau chân vịt thường xuyên có thể hỗ trợ hạn chế nguy cơ loãng xương, bảo vệ răng.

Bảo vệ sức khỏe của mắt

Chất lutein - một trong những chất chống oxy hóa có trong rau chân vịt đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím. Ngoài ra, trong rau chân vịt còn chứa nhiều vitamin A giúp bảo vệ giác mạc và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể

Rau chân vịt chứa nhiều dinh dưỡng xanh cùng các chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Nhờ đó mà một số hội chứng như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư gan... có thể được hạn chế tối đa.

Theo một số nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh được tác dụng phòng chống ung thư của cải bó xôi. Khi ăn vào cơ thể không chịu ảnh hưởng của một loại acid amin xuất hiện khi nấu nhiệt độ cao. Nhờ đó mà nguy cơ ung thư giảm đáng kể.

Tốt cho bệnh huyết áp cao

Hàm lượng dồi dào kali trong rau chân vịt giúp trung hòa muối trong cơ thể. Vì vậy mà nguy cơ tăng huyết áp cũng được hạn chế tối đa. Ngoài ra, folate trong thành phần của rau có thể giúp thư giãn cơ thể. Do đó sự căng thẳng áp lực lên thành mạch được thư giãn, khí huyết lưu thông hỗ trợ ổn định huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Sản sinh acid amin tốt cho cơ thể

Khi ăn rau chân vịt cơ thể sẽ tiết ra những loại acid amin tích cực. Nhờ đó mà các vận động được đảm bảo duy trì tốt hơn. Khả năng trao đổi chất cũng diễn ra nhanh khiến cho cảm giác thèm ăn được cải thiện. Nhờ vậy rau chân vịt được dùng cho mục đích giảm cân sẽ có hiệu quả tốt.