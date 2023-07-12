Muốn trường thọ trăm tuổi thì đừng bỏ qua những loại thức uống này, vừa dễ làm giá lại rẻ như cho!

Dinh dưỡng 12/07/2023 16:19

Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, những loại thức uống dễ làm và có giá thành rẻ lại có khả năng giúp gia tăng tuổi thọ một cách đáng kể.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và trường thọ của con người. Để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ dưỡng chất, một chế độ ăn uống cân đối và đa dạng là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, ngoài các bữa ăn chính, thì đồ uống cũng đóng góp một phần quan trọng vào quá trình bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

Dưới đây là những loại đồ uống mà những người sống thọ, không mắc bệnh mạn tính ở “vùng xanh” uống hàng ngày trong nhiều thập kỷ. Nhiều nghiên cứu khoa học riêng biệt cũng chứng minh những lợi ích sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của các loại đồ uống này.

Trà xanh

Muốn trường thọ trăm tuổi thì đừng bỏ qua những loại thức uống này, vừa dễ làm giá lại rẻ như cho! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Caffein trong trà xanh tác dụng tích cực và liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường và Parkinson thấp hơn, tỉ lệ mắc bệnh tim thấp hơn và khả năng tập trung cao hơn. Hạn chế uống vào buổi chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Trà xanh chứa nhiều chất chống ôxy hóa được gọi là flavanol, liên quan đến việc giảm cholesterol xấu. Các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống trà xanh và sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Bên cạnh đó, trà xanh giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói, có nghĩa là chống lại sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Trà xanh cũng rất tốt cho xương. Các polyphenol trong trà tăng cường sự hình thành xương và ức chế sự phân hủy xương.

Nước ép khổ qua

Người dân Okinawa, một nhóm các hòn đảo nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan, được biết đến với tuổi thọ đặc biệt - thường được cho là nhờ khổ qua (mướp đắng), một loại thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của họ.

Cũng có bằng chứng hỗ trợ điều này. Trước hết, một khẩu phần 100 gram mướp đắng chứa 84 mg vitamin C, chiếm tới 100% lượng khuyến nghị hằng ngày. Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tật.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số hợp chất của nước ép khổ qua có thể có đặc tính chống ung thư và chúng có thể làm tăng cholesterol HDL (tốt) của bạn trong khi giảm cholesterol LDL (xấu), do đó thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều nước ép mướp đắng có thể gây đau bụng, nên tốt nhất bạn nên uống một lượng nhỏ - khoảng 30 ml để bắt đầu. Bạn có thể pha trái cây sống với nước để làm nước ép khổ qua (thêm một chút chanh và mật ong để giảm bớt vị đắng), hoặc bạn cũng có thể đun các lát khô hoặc đã khử nước trong nước để làm trà khổ qua, theo Eat This, Not That!

Cà phê đen

Muốn trường thọ trăm tuổi thì đừng bỏ qua những loại thức uống này, vừa dễ làm giá lại rẻ như cho! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như trà, cà phê có chứa caffeine và rất nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu với 450.000 người được công bố trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu chỉ ra rằng uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, uống cà phê mỗi ngày cũng được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trầm cảm, bệnh thoái hóa thần kinh, ung thư và bệnh gan. Dan Buettner, một nhà nghiên cứu chuyên nghiên cứu về các “vùng xanh” tuổi thọ trên thế giới (bao gồm Ikaria, Hy Lạp; Loma Linda, California, Mỹ; Sardinia, Ý; Okinawa, Nhật Bản; và Nicoya, Costa Rica) cho biết người dân ở “vùng xanh” Ikaria, Hy Lạp thường xay cà phê thật mịn rồi đun sôi, cách chết biến này có thể giúp giải phóng thêm 1 loại chất chống oxy hóa khác.

Buettner cho biết cà phê cũng là một lựa chọn đồ uống vào buổi sáng ở “vùng xanh” Sardinia, Ý còn người dân ở Nicoya, Costa Rica có xu hướng uống cà phê trong suốt cả ngày.

 

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