Thực hư chuyện ăn chuối giúp phụ nữ giảm cân siêu nhanh?

So với các loại trái cây khác, chuối chứa nhiều calo hơn. Một quả chuối trung bình có 110 calo trong khi 1 khẩu phần dâu tây tương đương chỉ cung cấp 50 calo. Tuy nhiên, với hàm lượng vitamin, phytochemical và chất xơ cao khiến chuối có lợi cho kế hoạch giảm cân lành mạnh.

Chất xơ trong chuối chiếm 12% giá trị khuyến nghị hàng ngày, góp phần trực tiếp vào việc giảm cân. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tăng

Chuối là một nguồn tuyệt vời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C, magiê và mangan. Ngoài ra, chất xơ cũng giúp chúng ta no lâu hơn, dẫn đến giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày.

cường lượng chất xơ có thể làm giảm nguy cơ tăng cân tới 30%, việc tiêu thụ chuối hàng ngày giúp cải thiện đáng kể lượng đường trong máu và lipid ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Thực đơn ăn chuối trong 3 ngày để giảm cân

Chế độ ăn chuối hiện khá phổ biến, vì nó giúp giảm cân nhanh, với kế hoạch như sau:

Ăn 3 - 5 quả chuối và uống 3 - 4 ly sữa tươi không đường mỗi ngày. Cụ thể, ăn 1 quả chuối, uống 1 ly sữa. Sau 2 giờ, lại ăn 1 quả chuối, đợi khoảng nửa giờ uống tiếp 1 ly sữa. Ăn quả chuối cuối cùng phải trước 20 giờ, theo trang tin sức khỏe Better Me.

Cũng có thể ăn sinh tố chuối và sữa để đa dạng hóa kế hoạch bữa ăn của mình.

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Nên ăn chuối xanh hay chuối chín để giảm cân tốt?

Chuối xanh có hàm lượng tinh bột cao, hơn nữa so với chuối chín, chuối xanh chứa một loại tinh bột đặc biệt gọi là tinh bột kháng. Tinh bột kháng có ít đường hơn nên chỉ số calo và cholesterol cũng thấp hơn.

Loại tinh bột này có thể có lợi cho việc giảm cân vì nó được tiêu hóa chậm hơn và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Tuy nhiên, chuối xanh khó tiêu hóa hơn, vì vậy những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc sức khỏe đường tiêu hóa kém không nên ăn chuối xanh hoặc chuối chưa chín kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chuối chín tinh bột được chuyển thành đường tự nhiên, đó là lý do tại sao chúng có vị ngọt hơn và trở nên mềm. Mặc dù chuối chín có vị ngon hơn, nhưng chuối chín có thể không mang lại lợi ích giảm cân như bạn mong muốn.

Mặc dù chuối có thể là một lựa chọn lành mạnh trong chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng chuối chiên thì không. Đó là chuối đã được chiên giòn và tẩm đường hoặc muối. Một khẩu phần nửa cốc chuối chiên có khoảng 210 calo và 12,5g chất béo. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên ăn chuối nguyên bản, không qua chế biến hoặc có thể cắt lát chuối, nghiền hoặc trộn cùng yến mạch, hạt chia, sữa chua không đường để có một bữa sáng lành mạnh.