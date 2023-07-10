Bất ngờ trước công dụng không ngờ của hạt mắc ca mà ít người biết, đã biết thì hãy bổ sung ngay vào bữa ăn!

Thế nhưng, cũng giống như các loại thực phẩm khác, nếu bạn sử dụng mắc ca quá nhiều hoặc không đúng cách cũng có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Nếu ăn quá nhiều hạt mắc ca sẽ dễ bị ho, khan cổ vì hàm lượng dầu lên có đến 22% lượng axit omega-7 palmitoleic.

Hạt mắc ca có chứa chất xơ, chất chống oxy hóa, chất béo và cả protein rất tốt cho sức khỏe . Ngoài ra hạt mắc ca còn khá ngon miệng và có thể gây "nghiện".

Khi ăn quá nhiều hạt mắc ca, cơ thể sẽ không hấp thụ hết các chất dinh dưỡng , dưỡng chất có trong hạt, khi đó cơ thể sẽ bị tích tụ quá nhiều chất dinh dưỡng và gây ra hiện tượng thừa chất, dẫn đến các tình trạng đầy hơi, nôn mửa hay thậm chí là rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày do cơ thể dư thừa chất xơ.

Hạt mắc ca chứa chất béo lành mạnh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất béo không bão hòa có trong hạt mắc ca có thể giảm cholesterol xấu và triglyceride, giúp mạch máu thông suốt. Tiêu thụ hạt mắc ca hợp lý rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và cải thiện các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Giàu chất chống oxy hóa

Hạt mắc ca chứa flavonoid giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Đồng thời flavonoid còn hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh mãn tính.

Bên cạnh đó, các axit phenolic, flavonoid và stilbenes còn có khả năng cung cấp chất chống oxy hóa hữu ích để phòng chống các bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Chất béo không bão hòa được tìm thấy trong hạt mắc ca có thể hạn chế cảm giác thèm ăn, tạo cảm giác no cho cơ thể. Không chỉ vậy, hạt mắc ca còn chứa axit palmitoleic giúp tăng cường đốt cháy chất béo, cải thiện tình trạng tăng cân.

Ngoài ra, hạt mắc ca còn giàu chất xơ, tạo cảm giác no và ổn định lượng đường trong máu, rất tốt cho quá trình giảm cân.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong hạt mắc ca vừa có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể vừa giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đồng thời hạt mắc ca còn là thực phẩm giàu đồng và sắt có thể hỗ trợ các phản ứng enzym có lợi cho đường ruột.

Ngoài ra, chất xơ có trong hạt mắc ca còn có khả năng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột để cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe

Hạt mắc ca rất giàu phốt pho, mangan và magie, rất tốt cho quá trình khoáng hóa xương và răng. Bên cạnh đó, lượng mangan trong mắc ca còn giúp cơ thể lắng đọng mô xương mới, giúp xương chắc khỏe.

Ngoài ra, hàm lượng magie có trong mắc ca còn có thể bài tiết một số hormone ảnh hưởng đến sự hình thành xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người già.

Cải thiện chức năng não bộ

Đồng, thiamine, magie và mangan trong hạt mắc ca là thành phần quan trọng, hỗ trợ sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Hạt mắc ca cũng chứa nhiều axit oleic và axit palmitoleic góp phần cải thiện chức năng não bộ.

Ngoài ra, mắc ca có chứa axit béo omega-9, một loại axit béo giúp cải thiện tâm trạng, tăng cường trí nhớ và ngăn ngừa các bệnh thần kinh và bệnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi.

Ăn hạt mắc ca thế nào là đúng điệu?

Thời gian sử dụng hạt mắc ca tốt nhất chính là vào buổi sáng tầm sáng. Các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm vàng để cơ thể hấp thụ một nguồn dưỡng chất lớn, ruột non phát huy tốt công dụng hấp thụ vào khung giờ này. Ngoài ra, bạn có thể ăn bất kì khung giờ nào trong ngày và hạn chế sử dụng vào đêm khuya nếu không có nhu cầu tăng cân.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn lưu ý với trẻ trên 12 tháng tuổi chỉ được dùng 4-5 hạt mắc ca mỗi ngày. Nếu có thể hãy nghiền nhỏ và chế biến thành món cháo, sữa,…. Đối với người lớn không nên ăn quá 15 hạt mắc ca trong một ngày. Bên cạnh đó, trước khi ăn, hãy uống thật nhiều nước. Vì nước sẽ làm dịu cổ họng và giữ cổ họng được bôi trơn, ẩm ướt, giúp bạn dễ dàng nuốt hơn và tránh bị đau họng, khan cổ.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, để tránh bị bị táo bón hay tiêu chảy, trước và sau khi ăn bạn nên uống mật ong pha với nước ấm. Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu nước gừng hoặc trà trừng uống để làm ấm bụng, chống tiêu chảy sau khi ăn hạt mắc ca.