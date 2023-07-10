Kinh ngạc với những lợi ích thần kỳ của đậu bắp mà ít người biết

Nên mua đậu bắp tươi, quả không quá mềm, không có vết thâm bên ngoài vỏ. Khi chế biến không nên luộc, xào, nướng đậu bắp ở nhiệt độ cao, nên nấu chín ở nhiệt độ thấp, tốt hơn cả là hấp chín.

Theo y học cổ truyền, đậu bắp có vị ngọt, tính mát, không độc có công dụng hỗ trợ chữa chứng tiêu khát, bệnh trĩ, táo bón, viêm họng, viêm đường tiết niệu. Ngoài quả, cành non, thân, lá và rễ của đậu bắp cũng có thể dùng làm thuốc.

Do trong thành phần của đậu bắp chủ yếu là chất xơ nên nó có khả năng ổn định lượng cholesterol trong máu. Chất xơ trong đậu bắp dễ dàng hòa tan trong nước nên khi đi theo đường ruột có sự kết hợp với cholesterol trong thức ăn khác, sẽ thải ra ngoài cùng các chất cặn bã. Từ đó, nồng độ cholesterol trong máu được giảm xuống, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Giúp ngăn ngừa chứng táo bón

Đậu bắp giàu chất nhầy nên trong quá trình chuyển hóa những phân tử cholesterol cùng độc chất phát sinh được tống ra ngoài cơ thể qua đường bài tiết.

Do chứa hàm lượng nước cao, đậu bắp còn giúp cơ thể tránh được tình trạng táo bón và đầy hơi. Đậu bắp khi vào hệ tiêu hóa sẽ là "mảnh đất màu mỡ" cho những loại vi khuẩn có lợi (probiotics) và nó có thể sánh ngang tầm với sữa chua.

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Giúp xương chắc khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, loại thực phẩm này chứa hàm lượng lớn vitamin K và folate, là những hoạt chất giúp tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp nhờ khả năng tăng mật độ xương, ngăn ngừa hiện tượng loãng xương ở người già.

Ngừa bệnh thiếu máu

Trong quả đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kẽm, kali, mangan… Đây đều là những chất quan trọng giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Bởi vậy, nếu muốn ngăn ngừa và điều trị thiếu máu, hãy tích cực ăn hoặc uống nước ép đậu bắp hàng ngày.

Làm đẹp da

Chất pectin trong đậu bắp có tác dụng tăng cường độ đàn hồi cho da. Ăn đậu bắp thường xuyên có thể cải thiện tình trạng sức khỏe làn da, các chất chống oxy hóa trong nó có thể giúp thanh lọc máu, loại bỏ tạp chất góp phần đẩy lùi mụn trứng cá. Ngoài cách sử dụng để ăn, bạn còn có thể nghiền nát đậu bắp sử dụng như một lớp mặt nạ bôi lên mặt để làn da trở nên sáng mịn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh hen suyễn

Hàm lượng vitamin C cùng với lượng chất chống oxy hóa có trong đậu bắp có khả năng giảm các vấn đề của đường hô hấp như bệnh hen suyễn. Chính vì vậy khi có các triệu chứng hen suyễn có thể sử dụng thêm đậu bắp để làm giảm triệu chứng của nó.

Giảm cân

Đậu bắp có hàm lượng chất xơ vô cùng dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ này rất có lợi cho công cuộc giảm cân. Cùng với ưu điểm lượng calories thấp khiến đậu bắp trở thành món ăn lý tưởng giúp kiểm soát cân nặng.