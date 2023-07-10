Trong sách của Hải Thượng Lãn Ông còn ghi nhận tiêu thụ nhãn thường xuyên và lâu dài sẽ giúp thông minh, trẻ lâu. Người ta cũng thường dùng nhãn để bồi bổ cơ thể, chống mất ngủ, suy nhược thần kinh… Trong nghiên cứu của y học hiện đại, nhãn chứa lượng vitamin C vô cùng dồi dào. Do đó, nhiều người luôn cố gắng ăn nhiều nhãn, bổ sung long nhãn để sức khỏe sung mãn hơn.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y Tuệ Tĩnh, quả nhãn có vị ngọt, tính ấm, bình, không độc, giúp trừ vi trùng lao, bổ ích tâm tỳ, làm tăng trí nhớ, tăng tuổi thọ cho người già, cao tuổi.

Tuy nhiên có một số điều cấm kỵ khi ăn nhãn để đảm bảo sức khỏe mà bất cứ ai cũng cần ghi nhớ.

Không được cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tự ý ăn nhãn

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc tự ý ăn nhãn có thể khiến trẻ có nguy cơ hóc dị vật vô cùng nguy hiểm. Nhãn có hình dạng nhỏ tròn, nhiều trẻ thường bóc cho hết vào miệng khiến quả nhãn thụt sâu gây hóc. Hóc dị vật có thể gây tổn hại sức khỏe nặng nề, thậm chí tử vong nếu bỏ qua thời gian vàng sơ cứu.

Theo chuyên gia, tốt nhất cha mẹ nên bóc vỏ, tách hạt rồi mới đưa cho con ăn để tránh bị hóc. Khi trẻ chạy nhảy, đùa nghịch hay đang nằm… tuyệt đối không được ăn nhãn.

Người bị mụn nên kiêng nhãn tươi

Trong quả nhãn chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, C, kali, photpho, magie và sắt. Do vậy, ăn nhãn sẽ có nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe.

Tuy nhiên, loại quả này lại được cho là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa nếu ăn nhiều. Nhưng nếu dùng long nhãn để ngâm rượu thì nó lại giúp bạn làm đẹp da.

Hỗn hợp này có khả năng chống lão hóa nên giúp tăng cường sức khỏe cho da, đặc biệt là đối với da ở khu vực mắt, nó giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Ảnh minh họa: Internet

Người béo phì nên ăn ít nhãn

Nhãn có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. Nếu người béo phì ăn nhiều nhãn, lượng đường trong quả này tích tụ trong cơ thể, sẽ gây ra béo phì nặng hơn.

Ngoài ra, do quả nhãn có tính ôn nên người béo phì ăn nhãn sẽ gây nóng trong người, mụn nhọt nhiều hơn.

Người đái tháo đường

Nhãn nhiều đường, có vị ngọt sắc. Vì vậy, những người có bệnh đái tháo đường không nên ăn nhãn.

Người đái tháo đường dù chỉ ăn vài quả nhãn cũng khiến cho lượng đường tăng cao. Do đó, người đái tháo đường lắng nghe và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định ăn nhãn.

Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ

Cũng như xoài hay mít, nhãn là loại quả mà người bị bệnh tăng huyết áp không nên ăn. Nguyên nhân, những loại quả này có tính nhiệt cao, ăn vào sẽ gây áp lực cho tim mạch, dẫn đến tăng huyết áp, không tốt cho sức khỏe.

Người bị mụn nên kiêng nhãn tươi

Trái nhãn chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, C, kali, photpho, magie và sắt. Do vậy, ăn nhãn sẽ có nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này lại được cho là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa nếu ăn nhiều.

Nhưng dùng long nhãn để ngâm rượu thì nó lại giúp bạn làm đẹp da. Hỗn hợp này có khả năng chống lão hóa nên giúp tăng cường sức khỏe cho da, đặc biệt là đối với da ở khu vực mắt, nó giúp làm giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Trên đây là những người không nên ăn nhãn kẻo gây hại cho sức khỏe.