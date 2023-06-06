Thân cây nhàu nhẵn, cao chừng 5m - 8m, thường mọc ở những nơi ẩm thấp hay bên cạnh bờ sông suối. Quả nhàu hình trứng, vỏ xù xì, khi non có màu xanh nhạt và chuyển dần sang màu trắng hồng khi chín. Trái nhàu được xem là một bài thuốc quý, công dụng tốt với sức khỏe .

Cây nhàu hay còn gọi là cây ngao, nhàu núi. Loài cây này được trồng chủ yếu ở những nơi có khí hậu nhiệt đới và ôn đới. Tại Việt Nam, cây nhàu được trồng phổ biến ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Với khả năng sản xuất tế bào T, trái nhàu mang đến công dụng kháng thể tế bào lạ trong cơ thể. Trái nhàu sẽ càng hữu hiệu hơn đối với những bệnh nhân có mầm mống căn bệnh ung thư. Các dưỡng chất trong trái nhàu sẽ giúp sản sinh những tế bào khỏe mạnh hơn, tăng cường đề kháng và miễn dịch.

Không chỉ vậy, có nghiên cứu còn chỉ ra rằng, dịch được chiết xuất từ quả nhàu (đặc biệt là trái nhàu tươi) có chứa chất Damnacanthal, có khả năng giảm lượng máu áp lực lên khối u. Chất Damnacanthal có thể áp chế một số loại tế bào ung thư, khống chế tế bào hư hại một cách tương đối hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, nước ép từ trái nhàu có giá trị lớn trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Bằng cách hỗ trợ lưu lượng máu chảy trong động mạch ổn định hơn, từ đó sẽ giúp điều hòa huyết áp và bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mắc phải bệnh tim.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác tại trường ĐH Y khoa Illinois (Rockford, Hoa Kỳ) đã chứng minh rằng, uống nước trái nhàu sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol LDL (cholesterol có hại), tổng hàm lượng cholesterol, homocysteine và cải thiện mức cholesterol HDL (cholesterol có lợi) trong cơ thể.

Kiểm soát đái đường

Nước ép nhàu cũng có công dụng trong việc hỗ trợ kiểm soát đái đường bởi khi hấp thụ loại nước này, lượng glycosylated hemoglobin cùng với huyết thanh, cholesterol lipoprotein sẽ điều chỉnh về mức phù hợp.

Hơn nữa, tinh chất từ trái nhàu thiên nhiên kích thích độ nhạy của Insulin, tăng cường khả năng hấp thụ đường Glucose.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện trí nhớ

Một trong những công dụng tuyệt vời nữa của nước trái nhàu đó là ngăn ngừa các vấn đề về suy giảm trí nhớ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, loại thức uống này có thể thúc đẩy lượng máu đến não và giúp cải thiện chức năng bộ nhớ, giúp bạn duy trì được trạng thái minh mẫn mà không bị ảnh hưởng đến yếu tố tuổi tác.

Hỗ trợ cai nghiện ma tuý

Nước ép nhàu hàm lượng đông đặc giúp cai nghiện ma tuý và một số chất kích thích như bia rượu, thuốc lá. Tuy nhiên, để phục vụ những mục đích này bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia và các bác sĩ chuyên môn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Đẩy lùi mệt mỏi

Nước ép trái nhàu là một trong những bài thuốc dân gian giúp đẩy lùi cảm giác mệt mỏi vô cùng hiệu quả. Loại thức uống này còn giúp bạn chống lại tình trạng suy nhược cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời làm tăng mức năng lượng. Từ đó sẽ giúp làm tăng khả năng chịu đựng và hiệu suất hoạt động thể chất.