Ngỡ ngàng với lợi ích 'vàng' của quả sấu đến sức khỏe và làm đẹp

Theo Đông y, quả sấu lúc xanh có vị chua hơi chát,khi chín cho vị chua, ngọt, tính mát. Trái sấu có tác dụng giải khát, trị ho, tiêu đờm. Do vậy trong các bài thuốc Đông y, trái sấu thường được sử dụng trị nhiều bệnh như nhiệt miệng, ngứa cổ, đau họng, nôn do thai nghén, sưng, viêm da do tiếp xúc, lở ngứa…

Trong quả sấu chín có tới 86 % nước, 1 % axit hữu cơ; 1,3 % protit; 8,2 % gluxit; 2,7 % xenluloza; 100 mg% canxi, 44 mg% Phospho, sắt và 3 mg% vitamin C.

Lấy quả sấu chín dầm đường hoặc muối ăn ngay trong ngày. Hoặc lấy từ 4 – 6g cùi quả sấu khô đem sắc với 2 bát nước còn nửa bát, uống sau bữa ăn sáng. Hoặc 8g cùi quả sấu khô hãm với nước sôi uống trong ngày. Dùng trong một tuần liền.

Trị nôn nghén cho phụ nữ mang thai

Nôn nghén là tình trạng thường gặp trong thai kỳ, đặc biệt là giai đoạn 3 tháng đầu tiên. Vị chua ngọt hài hòa của nước sấu ngâm được cho là mẹo trị nghén hiệu quả cho phụ nữ mang thai.

Nước sấu ngâm sẽ giúp mẹ bầu giảm được triệu chứng ốm nghén như nôn nao, buồn nôn và làm dịu các cơn nôn. Ngoài ra, sấu cùng có thể chế biến thành nhiều món ngon như: sấu nấu canh cá diếc, hoặc sấu om vịt giúp giảm ốm nghén cho các mẹ bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ tiêu hóa

Vị chua của quả sấu có tác dụng kích thích tiêu hóa do vậy bạn có thể uống nước sấu ngâm đường hoặc sấu nấu canh chua để giải nhiệt và giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa.

Quả sấu chín có tác dụng trị nhiệt miệng đồng thời làm giảm ngứa cổ và đau rát họng. Bạn có thể ăn sấu chín trực tiếp, hoặc cùng có thể dầm sấu với đường/muối để cân bằng vị chua tạo nên những món ăn độc đáo đươc rất nhiều người yêu thích.

Giải rượu

Dùng 4 – 6g cùi quả sấu khô sắc lấy nước uống hoặc hãm với nước sôi mà uống. Hoặc dùng nước sấu ngâm đường và gừng để uống rất có hiệu quả. Để có hiệu quả hơn nữa bạn có thể uống cách 30 phút 1 lần

Có thể thấy công dụng của quả sấu đối với sức khỏe thật là tuyệt vời, chúng có thể giúp bạn chữa một số loại bệnh thường gặp.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân hiệu quả

Một tác dụng của quả sấu được nhiều chị em quan tâm chính là hỗ trợ giảm cân.

Axit nitric trong quả sấu có tác dụng làm sạch đường ruột, cản trở quá trình hấp thụ đường vào máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo trong cơ thể. Ngoài ra, tính axit này sẽ tác động đến hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.