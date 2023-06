Ngỡ ngàng với lợi ích 'vàng' của quả sấu đến sức khỏe và làm đẹp

Thành phần dinh dưỡng có trong quả sấu

Trong quả sấu chín có tới 86 % nước, 1 % axit hữu cơ; 1,3 % protit; 8,2 % gluxit; 2,7 % xenluloza; 100 mg% canxi, 44 mg% Phospho, sắt và 3 mg% vitamin C.

Theo Đông y, quả sấu lúc xanh có vị chua hơi chát,khi chín cho vị chua, ngọt, tính mát. Trái sấu có tác dụng giải khát, trị ho, tiêu đờm. Do vậy trong các bài thuốc Đông y, trái sấu thường được sử dụng trị nhiều bệnh như nhiệt miệng, ngứa cổ, đau họng, nôn do thai nghén, sưng, viêm da do tiếp xúc, lở ngứa…