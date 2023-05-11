Theo Báo Lao Động thông tin từ Boldsky, lá mãng cầu xiêm chứa nhiều vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ điều trị ung thư, kiểm soát viêm và cải thiện sức khỏe răng miệng.

Mới đây, trong ‘top list’ các loại nước được yêu thích, nước trà mãng cầu xiêm được xếp vào những vị trí cao nhất. Theo đó, cộng đồng mạng đã chia sẻ việc rất nhiều người xếp hàng dài để mua và thử cho bằng được loại nước này, giúp nhiều cửa hàng bán 'đắt như tôm tươi' số lượng lên đến 100kg sau 3-4 tiếng mở bán. Có thể thấy 'hot trend' gần đây là những ly trà mãng cầu thanh mát, chua ngọt, không chỉ ngon mà còn giúp giải nhiệt cực kỳ hiệu quả.

Chiết xuất từ lá mãng cầu xiêm có khả năng ức chế khả năng hoạt động của tế bào ung thư. Nhờ đó, có thể ngăn ngừa các bệnh về ung thư như ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, lá mãng cầu xiêm còn giúp tăng cường chức năng gan, phổi, buồng trứng và tăng số lượng hồng cầu.

Ung thư tuyến tụy là một trong những loại ung thư ác tính, "khét tiếng" kháng hầu hết các thuốc hóa trị hiện có. Tuy nhiên, chiết xuất từ mãng cầu xiêm có thể ức chế sự phát triển của khối u này.

Lá mãng cầu xiêm hỗ trợ điều trị ung thư. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, lá mãng cầu xiêm là một phương thuốc tự nhiên hiệu quả cho bệnh ung thư vú thể bộ ba âm tính (là một loại bệnh ung thư vú do thiếu ba thụ kích thích tố phổ biến nhất). Loại ung thư vú này rất khó điều trị và nhiều khả năng tái phát hơn các loại ung thư vú khác.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Lá mãng cầu xiêm có khả năng sản sinh hormone insulin và chuyển hóa glucose thành năng lượng. Nhờ đó, lá mãng cầu xiêm giúp kiểm soát lượng đường trong máu cũng như ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như mỡ trong máu, huyết áp cao, béo phì.

Bệnh tiểu đường khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Internet

Lá mãng cầu xiêm còn có đặc tính cải thiện lượng đường trong máu, có thể làm giảm mức glucose tới 75%.

Chữa đau xơ cơ

Theo Thanh Niên, trong một nghiên cứu, đăng trên tạp chí Journal PharmaNutrec của Hà Lan, các nhà nghiên cứu của Đại học Seville (Tây Ban Nha) đã xác định rằng lá cây mãng cầu xiêm có khả năng bảo vệ chống lại các triệu chứng đặc trưng của đau xơ cơ, đặc biệt làm giảm cảm giác đau đớn.

Một nghiên cứu tại Đại học Seville công bố, chế độ ăn uống bổ sung chiết xuất nước từ lá mãng cầu xiêm có thể ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến xơ cơ hóa, đặc biệt là giúp làm giảm cảm giác đau đớn.

Lá mãng cầu xiêm sử dụng như trà. Ảnh: Internet

Đau xơ cơ là căn bệnh rối loạn kéo dài gây ra các cơn đau và sự mệt mỏi, người mắc chứng đau xơ cơ thường sẽ thấy đau nhức khắp người và rối loạn chức năng khớp thái dương hàm. Nghiền nát lá mãng cầu tươi rồi đắp trực tiếp lên da sẽ giúp cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp hiệu quả.

Chống nhiễm trùng

Lá mãng cầu xiêm trong y học cổ truyền có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm cao nên có tác dụng chống lại các bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng và vi khuẩn gây ra. Người ra, những người bị tổn thương ngoài da, dùng lá mãng cầu xiêm cũng giúp vết thương mau lành.

Chàm (Eczema)

Eczema là một trạng thái viêm lớp nông của da cấp tính hay mạn tính, tiến triển từng đợt hay tái phát, lâm sàng biểu hiện bằng đám mảng đỏ da, mụn n­ước và ngứa. Để giảm tình trạng này, bạn hãy nghiền thật nát lá mãng cầu rồi đắp trực tiếp lên các vết chàm và uống trà lá mãng cầu có thể ngăn ngừa bệnh tái phát.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Lá mãng cầu xiêm có thể ức chế hoạt động và tiêu diệt các loại khuẩn và nấm trong miệng. Vi khuẩn và nấm là nguyên nhân chính gây ra viêm nha nhu, viêm nướu, cải thiện hơi thở và các bệnh liên quan đến răng miệng.

Cách pha trà lá mãng cầu

Theo VTC, lá mãng cầu xiêm phơi khô. Mỗi lần uống bạn dùng khoảng 15 lá mãng cầu xiêm khô, rửa sạch rồi cho vào nấu với 1 lít nước sôi. Đun lửa nhỏ cho đến khi lượng nước giảm một nửa. Trà để nguội hoặc uống khi còn ấm sẽ rất ngon. Duy trì đều đặn 3-4 tuần sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trà để nguội uống ấm sẽ rất ngon. Ảnh: Internet

Chú ý khi dùng lá mãng cầu xiêm

Thông tin trên Báo Tiền Phong, theo các chuyên gia, mặc dù một vài nghiên cứu cho rằng các chất chiết xuất từ mãng cầu xiêm có thể có đặc tính chống ung thư, nhưng thành phần có hoạt tính sinh học chính của chất chiết xuất (Annonaceous acetogenins) cũng có thể gây ra các vấn đề về hệ thống thần kinh hoặc tâm thần.

Việc sử dụng mãng cầu xiêm có liên quan tới các vấn đề về hệ thống thần kinh, bao gồm cả một dạng không điển hình của bệnh Parkinson.

Một số nghiên cứu khác cho rằng các hóa chất trong mãng cầu xiêm có thể độc hại và nó nên được sử dụng (tiêu thụ) một cách thận trọng.

Không nên sử dụng mãng cầu xiêm trong những trường hợp sau đây:

- Người đang dùng thuốc hạ huyết áp: Mãng cầu xiêm có tác dụng hạ huyết áp vì vậy người đang dùng thuốc này không nên uống trà lá mãng cầu.

- Người đang dùng thuốc tiểu đường: Mãng cầu xiêm có thể làm tăng tác dụng của thuốc.

- Người mắc bệnh gan hoặc thận: Mãng cầu xiêm có thể gây nhiễm độc gan hoặc thận nếu dùng quá nhiều.

- Người có lượng tiểu cầu thấp: Mãng cầu xiêm làm giảm số lượng tiểu cầu vì vậy nhóm đối tượng này cũng không nên sử dụng mãng cầu xiêm.

- Đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú được khuyến cáo không sử dụng. Đặc biệt, không nên dùng các chế phẩm làm từ lá, rễ và hạt mãng cầu xiêm trong các trường hợp phụ nữ có thai.