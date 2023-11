Bác sĩ chỉ ra 4 món ăn dễ nhiễm sán nhất, nhiều người Việt nghiện ăn hàng ngày

Mới đây, bác sĩ Vitor Borin de Souza (làm việc tại Bệnh viện Botucatu, bang Sao Paulo, Brazil) chia sẻ trên trang The Sun về một trường hợp bệnh rất đặc biệt. Bệnh nhân nam này đã trải qua 2 tháng ho dai dẳng trước khi đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ chỉ định chụp X-quang, anh này vô cùng sửng sốt khi thấy khắp người mình có những đốm trắng. Sau đó, bác sĩ giải thích rằng bệnh nhân đã bị nhiễm ấu trùng sán lợn (cysticercosis). Do ăn phải trứng sán dây (có thể do thực phẩm bị nhiễm sán dây). Ấu trùng sán lợn (cysticercosis) là bệnh truyền nhiễm ở mô. Thường gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Các nguồn gây bệnh thường do cách ăn thực phẩm hoặc uống nước bị ô nhiễm có chứa trứng sán, nhất là trong các loại thịt và rau chưa chín.