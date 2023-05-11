Bác sĩ chỉ ra 4 món ăn dễ nhiễm sán nhất, nhiều người Việt nghiện ăn hàng ngày

Sau khi được bác sĩ chỉ định chụp X-quang, anh này vô cùng sửng sốt khi thấy khắp người mình có những đốm trắng. Sau đó, bác sĩ giải thích rằng bệnh nhân đã bị nhiễm ấu trùng sán lợn (cysticercosis). Do ăn phải trứng sán dây (có thể do thực phẩm bị nhiễm sán dây). Ấu trùng sán lợn (cysticercosis) là bệnh truyền nhiễm ở mô. Thường gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Các nguồn gây bệnh thường do cách ăn thực phẩm hoặc uống nước bị ô nhiễm có chứa trứng sán, nhất là trong các loại thịt và rau chưa chín.

Mới đây, bác sĩ Vitor Borin de Souza (làm việc tại Bệnh viện Botucatu, bang Sao Paulo, Brazil) chia sẻ trên trang The Sun về một trường hợp bệnh rất đặc biệt. Bệnh nhân nam này đã trải qua 2 tháng ho dai dẳng trước khi đến bệnh viện.

Các triệu chứng nhiễm sán dây ở người là gì?

- Đói

- Ăn không ngon

- Buồn nôn

- Mệt mỏi

- Co thăt dạ dày

- Tiêu chảy

Nhiễm ấu trùng sán dây thường không gây ra triệu chứng. Chúng có thể nhìn thấy dưới dạng cục u dưới da hoặc có thể gây biến chứng cho các cơ quan nội tạng.

Theo các bác sĩ thì việc giun sán "sống chung" trong cơ thể người không phải là bệnh hiếm gặp, chỉ là mắt thường ít nhìn thấy hoặc bệnh chưa nặng đến mức bạn phải vào viện mà thôi.

Những món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt lại là 'thủ phạm' khiến cơ thể bạn bị nhiễm giun sán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí có thể mất mạng.

Những món ăn dễ nhiễm sán dây nhất

Thịt bò tái, bít tết

Thịt bò là món ăn bổ dưỡng và chúng ta thường ăn hàng ngày. Nhưng cách mà chúng ta đang ăn món bò tái, bít tết khiến cho các bác sĩ lo lắng.

Món thịt bò khi đưa lên miệng, bên trong vẫn còn nguyên màu máu đỏ, đặc biệt là món bít tết với khối thịt dày mà chỉ nướng sơ qua.

Ai cũng biết rằng, nếu thịt bò nấu chín sẽ dễ bị dai và mất đi hương vị thơm ngọt. Vì thế đa phần sẽ chọn cách chế biến thịt bò tái.

Thịt bò tái, bít tết dễ nhiễm sán. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn bò tái là cách nhanh nhất đưa ký sinh trùng vào cơ thể một cách nghiêm trọng. Thịt bò thông thường có chứa ký sinh trùng sán dây, màu trắng đục, thân dẹt phẳng, có nhiều đốt, có chiều dài từ 4-8 mét. Loại ký sinh trùng này gây hại không lường hết cho sức khỏe của người bệnh.

Cá sống, ốc, lươn đồng

Người "sành điệu" trong ăn uống thường thích ăn món gỏi cá, hay còn gọi là sashimi, sushi theo cách ăn của người Nhật. Càng ngày càng có nhiều người có sở thích ăn cá sống theo cách này.

Do món cá sống có hương vị đặc biệt, tươi ngon nên nhiều thực khách dù biết có thể có ký sinh trùng nhưng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.

Cá sống chứa nhiều ký sinh trùng sán lá gan và các ký sinh trùng khác. Loài ký sinh này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ nhanh chóng đi vào gan và túi mật, làm hỏng gan nhanh chóng.

Các món ăn chứa nhiều sán. Ảnh: Internet

Ốc là món ăn phải ăn khi còn tươi sống. Nghĩa là khi ốc bị chết thì không ăn được nữa. Tuy nhiên, ốc đang sống mà luộc không chín sẽ tạo điều kiện cho ký sinh trùng tấn công vào cơ thể người. Đa phần khi ăn ốc đều luộc sơ qua rồi ăn ngay khi vừa trên bếp đưa xuống, ký sinh trùng giun ống tròn (tên khoa học là Angiostrongylus cantonensis) sẽ xâm nhập vào cơ thể.

Các món ốc. Ảnh: Internet

Ốc đồng sống trong môi trường ao hồ đầm lầy nước đọng, dễ bị ô nhiễm nên không chỉ có ký sinh trùng giun ống mà còn có rất nhiều loại ký sinh trùng khác.

Ghê sợ hơn, mỗi con ốc có thể chứa tới từ 3000-6000 ký sinh trùng giun ống. Vì thế các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn ốc, bạn phải nấu thật chín. Tuyệt đối không nên ăn ốc chín tái.

Tiết canh, lòng lợn

Chuyên gia cảnh báo, ăn tiết canh lợn có thể khiến bạn phải nhập viện do nhiễm ký sinh trùng, giun sán. Đây là ổ bệnh chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm cho con người.

Bên cạnh đó, lòng lợn cũng là bộ phận chứa nhiều sán nhất cũng như khó lòng loại bỏ trực khuẩn nguy hại cho cơ thể.

Rau sống

Sán trưởng thành nằm trong ruột người, rồi đẻ ra trứng và xuất hiện trong phân người, nếu điều kiện vệ sinh kém, trứng sẽ nhiễm vào nguồn nước/rau, nếu rửa không sạch. Trứng từ đó vào cơ thể và phát triển thành con sán. Ngoài ra, ăn rau sống còn có nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa khác như tiêu chảy…

Do đó, người dân cần hạn chế ăn rau sống. Nếu có ăn thì rau mang về phải rửa thật nhiều lần bằng nước sạch.