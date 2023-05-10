Hiểm họa từ việc ăn sữa chua hết hạn, nhất là trẻ nhỏ: Thấy dấu hiệu này cần phải bỏ ngay

Là món ăn được yêu thích, sữa chua cung cấp giá trị dinh dưỡng cao, hầu như mọi nhà đều sẵn có. Theo đó, sữa chua chứa đầy đủ các chất protein (với nhiều axit amin cần thiết, nhất là Lysin), Glucid, Lipid, các muối khoáng (nhất là canxi) và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm B và A. Cái quý của sữa chua là ngoài giá trị dinh dưỡng còn có giá trị chữa bệnh tốt, nhất là các bệnh về đường ruột.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sữa chua có thể cung cấp những lợi ích sau đây:

Sữa chua cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các vi khuẩn có lợi (Lactobacillus Acidophilus và Bifido Bacterium), giảm bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng. Có một số vi khuẩn trong sữa chua còn tạo ra kháng sinh có khả năng diệt các vi khuẩn có hại trong ruột.

Sữa chua đặc biệt thích hợp với người già, trẻ em, người mới ốm dậy, nhất là những người mắc bệnh về tiêu hóa.

- Cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột

Sữa chua rất có hiệu quả trong việc lập lại cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột nhất là trong trường hợp lạm dụng hoặc sử dụng kháng sinh không đúng. Kháng sinh sẽ làm mất cân bằng hệ vi khuẩn trong ruột nên cơ thể rất dễ nhiễm bệnh.

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc bổ sung cần được tiến hành ngay đợt sử dụng kháng sinh, chứ không phải trong khi dung kháng sinh vì kháng sinh và men vi sinh hoặc sữa chua sẽ “công nhau”. Trong khi kháng sinh đang tìm cách tiêu diệt vi khuẩn thì men vi sinh lại làm việc ngược lại là cung cấp thêm lợi khuẩn cho đường ruột, làm cản trở quá trình tiêu diệt vi khuẩn của kháng sinh.

- Cải thiện sình hơi, đầy bụng

Đối với người bị đau dạ dày thường phải dùng thuốc kháng axit nên vi khuẩn sinh hơi sẽ dồn lên, làm bụng trở nên ấm ách rất khó chịu. Nếu ăn sữa chua trong trường hợp này giúp cho bụng hết sình hơi, ấm ách là nhờ khí được đẩy xuống và tính axit được phục hồi.

Nhiều gia đình thường cho con dùng sữa chua. Ảnh: Internet

Nguy hiểm khi ăn sữa chua hết hạn

Tuy nhiên, thời tiết nóng bức hay nhiều trường hợp vô tình để quên sữa chua ở nhiệt độ bên ngoài thường khiến món ăn này hỏng nhanh, dễ phát sinh các loại virus/vi khuẩn lây truyền. Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm do ăn sữa chua có thể bao gồm:

- Tiêu chảy

Tiêu chảy là triệu chứng phổ biến xảy ra sau khi một người ăn sữa chua đã hết hạn sử dụng do cơ thể đang cố gắng loại bỏ các độc tố có hại từ sữa chua đã tiêu thụ. Nếu bị tiêu chảy, bạn cần cố gắng uống nhiều nước để tránh bị mất nước.

Với trường hợp bị mất nước nghiêm trọng và tiêu chảy không cầm được, phân có lẫn máu kèm sốt bạn nên nhanh chóng tới cơ sở y tế để được hỗ trợ.

- Đau bụng, chuột rút vùng bụng

Chuột rút ở vùng bụng có thể phát triển sau khi ăn sữa chua hết hạn. Thường thì khi bạn tiêu thụ một thực phẩm bị ô nhiễm sẽ có một khoảng thời gian trước khi các triệu chứng bệnh trở nên rõ ràng, khoảng thời gian này có thể kéo dài từ vài giờ tới vài ngày tùy thuộc vào số lượng và loại vi khuẩn mà bạn tiêu thụ.

Sữa chua hết hạn gây đau bụng, ngộ độc. Ảnh: Internet

Với ngộ độc thực phẩm do sữa chua, bạn có thể bị đau quặn bụng trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi ăn. Khi tình trạng chuột rút cơ bụng kéo dài bạn cũng cần thăm khám bác sĩ sớm để được điều trị.

- Nôn mửa

Nôn mửa cũng thường thấy khi tiêu thụ các thực phẩm đã hết hạn sử dụng bao gồm cả sữa chua. Giống như tác hại của tiêu chảy nhiều lần thì nôn nhiều cũng khiến cơ thể bị suy nhược, mất cân bằng điện giải và mất nước.

Theo đó các triệu chứng mất nước có thể bao gồm: chóng mặt, mắt trũng sâu, nước tiểu sẫm màu, bí tiểu hoặc không tiểu, mệt mỏi, yếu cơ.

Khi chất nôn có lẫn máu và bạn không thể bù nước thông qua đường uống thì cần nhanh chóng thăm khám để được chỉ định bù dịch đường truyền, lưu ý tuyệt đối không được tự ý bù dịch đường tĩnh mạch tại nhà khi không có chỉ định từ bác sĩ.

Ngoài ra, bạn có thể nhận ra các dấu hiệu chỉ rõ sữa chua đã hỏng sau đây:

- Mùi khác thường giống ôi thiu, lên men quá mức và có rất nhiều nước trên bề mặt

Ngửi thử. Sữa chua thường có mùi hôi khi nó bắt đầu hỏng. Mùi này tương tự như khi sữa tươi bị hỏng và có thể kèm theo sự rỉ nước bất thường. Việc váng sữa tách ra một lớp nước mỏng là điều bình thường nhưng khi mở hộp sữa chua ra và thấy một lớp chất lỏng dày như "vũng nước" thì nhiều khả năng sữa chua của bạn đã bị hỏng.

Sữa chua thường có mùi hôi khi nó bắt đầu hỏng. Ảnh: Internet

- Sữa chua bị vón cục

Dùng thìa khuấy. Nếu hũ sữa chua vẫn còn độ đồng nhất, nó vẫn còn tốt để sử dụng. Còn nếu kết thành cục hay có trạng thái trông giống như phô mai thì hãy bỏ ngay lập tức.

- Có nấm mốc trên bề mặt sữa chua hoặc màu sữa chua bị đổi

Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng đôi khi vết nấm mốc trên sữa chua có thể chỉ là những phân tử rất nhỏ, có thể là những đốm màu hồng, xám rất mờ - tốt nhất hãy vất đi để tránh bị ngộ độc. Tốt nhất, bạn đừng cố gắng sử dụng phần xung quanh vì có rất nhiều khả năng các vết nấm mốc đã tồn tại nhưng vẫn chưa đủ kích thước nhận diện được bằng mắt.

Ăn sữa chua thế nào cho tốt?

Chỉ nên ăn sữa chua sau bữa ăn, bởi các vi khuẩn có lợi trong sữa chua tồn tại ở điều kiện độ pH lớn hơn hoặc bằng 4,5. Khi đói, độ pH trong dạ dày chỉ bằng 2, do đó nếu ăn sữa chua lúc này thì các vi khuẩn có lợi trong sữa chua bị tiêu diệt. Sau khi ăn, dạ dày co bóp mạnh, độ pH tăng lên, đó chính là môi trường tuyệt vời để các vi khuẩn có lợi trong sữa chua hoạt động tốt.

Bảo quản sữa chua trong tủ lạnh sau khi mua về, tốt nhất sử dụng sữa chua trong vòng 1 tuần sau khi mua.

Khi mua cần xem kỹ hạn sử dụng của sản phẩm in trên bao bì để đảm bảo có thể sử dụng sữa chua một cách an toàn trong nhiều ngày.