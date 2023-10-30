Thịt gà thường được chúng ta chia làm nhiều loại ví dụ thịt đùi, thịt cánh và lườn. Mỗi vị trí kể trên lại cung cấp một lượng calo khác nhau từ protein đến chất béo. Dưới đây là số lượng calo theo các vị trí khác nhau của thịt gà.

Một ức gà không da, không xương, nấu chín (172 gram) sẽ cung cấp các thành phần dinh dưỡng sau đây:

Ức gà là một trong những lựa chọn phổ biến nhất do có hàm lượng protein cao và ít chất béo, khiến nó trở thành thực phẩm tuyệt vời cho những người đang cố gắng giảm cân.

Lượng calo: 284

Protein: 53,4 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 6,2 gram

Một phần ức gà 100 gram cung cấp 165 calo, 31 gram protein và 3,6 gram chất béo.

Điều đó có nghĩa là khoảng 80% lượng calo trong ức gà đến từ protein và chỉ 20% đến từ chất béo. Tuy nhiên đây là lượng tính toán thô, tức là chưa cộng thêm các thực phẩm nấu kèm khác trong món ăn của bạn: ví dụ nước xốt, dầu ăn, rau,....

Thịt đùi gà: 109 Calo

Đùi gà hơi mềm và có hương vị thơm ngon hơn ức gà do hàm lượng chất béo cao hơn.

Một đùi gà không da, không xương, nấu chín (52 gram) chứa:

Lượng calo: 109

Protein: 13,5 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 5,7 gram

Một đùi gà 100 gram cung cấp 209 calo, 26 gram protein và 10,9 gram chất béo.

Do đó, 53% lượng calo đến từ protein, trong khi 47% đến từ chất béo.

Đùi gà thường rẻ hơn ức gà, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt khi bạn có ngân sách hạn hẹp.

Cánh gà: 43 Calo

Một cánh gà không da, không xương (21 gram) chứa:

Calo: 42,6

Protein: 6,4 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 1,7 gram

Mỗi 100 gram, cánh gà cung cấp 203 calo, 30,5 gram protein và 8,1 gram chất béo.

Điều này có nghĩa là cánh gà cung cấp 64% protein và 36% chất béo.

Má đùi gà: 76 Calo

Chân gà được tạo thành từ hai phần - đùi và má đùi gà. Một phần má đùi gà không xương (44 gram) chứa:

Lượng calo: 76

Protein: 12,4 gram

Carbs: 0 gram

Chất béo: 2,5 gram

Mỗi 3,5 100 gram má đùi gà có 172 calo, 28,3 gram protein và 5,7 gram chất béo.

Như vậy khoảng 70% đến từ protein trong khi 30% đến từ chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

Những bộ phận cực độc của gà

Dẫn tin từ VnExpress, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định tuy thịt gà ngon và nhiều chất dinh dưỡng, nhưng một số bộ phận của chúng không tốt cho sức khỏe.

Phổi gà

Rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn trú ngụ trong phổi gà, ngay cả khi nó được làm chín ở nhiệt độ cao. Khi bạn ăn vào, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, bứt rứt hoặc một số người lại chẳng thấy có phản ứng gì ở bên ngoài.

Do bộ phận này thuộc hệ hô hấp của gà nên nó là nơi chứa đựng rất nhiều chất độc và vi khuẩn gây bệnh khác nhau tùy theo điều kiện sinh sống của chúng. Vì vậy, tốt nhất thì bạn vẫn nên loại bỏ bộ phận này khi ăn để ngăn ngừa những rủi ro xấu cho sức khỏe.

Phao câu gà

Ai cũng biết phao câu gà là bộ phận bài tiết chất thải ra ngoài. Chắc chắn nó có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn. Bạn nên ăn ít hơn hoặc tránh ăn để tốt cho sức khỏe của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu gà

Thực tế những gì mà con gà ăn vào thường dễ tích tụ lại chất bẩn ở khu vực đầu nên nếu bạn không làm sạch đầu gà sẽ vô tình nuốt nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng vào cơ thể.

Ăn một hai lần thì không ảnh hưởng gì, nhưng nếu ăn quá nhiều đầu gà, các chất độc hại này sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và gây ảnh hưởng xấu nhất định đến sức khỏe.

Cổ gà

Phần cổ gà thường chứa nhiều da, rất thơm ngon nhưng đây lại là nơi tập trung rất nhiều hạch bạch huyết. Nếu ăn nhiều bộ phận này, khác nào tự bổ sung một lượng độc tố không nhỏ vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn thịt gà để bảo vệ sức khỏe

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, một số người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi, người đang bị bệnh thủy đậu thì không nên ăn thịt gà vì các thành phần trong thịt gà có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng thêm.

Thịt gà không nên kết hợp với thực phẩm này:

+ Thịt gà và hành tỏi: Không nên kết hợp thịt gà với tỏi và hành sống vì gà tính ngọt, ấm, trong khi tỏi tính nhiệt, hành tính hàn, nếu kết hợp với nhau sẽ “xung khắc” và khiến khí huyết bị tổn thương.

+ Thịt gài và cá chép: Không nên kết hợp thịt gà kiêng cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn sinh ra nhiều mụn nhọt.

+ Thịt gà và rau răm: Tuy rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Nếu như ăn chung rau răm và thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.