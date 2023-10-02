7 'kim chỉ nam' giúp chọn trứng gà tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải ai cũng biết

Mẹo vặt trong bếp 02/10/2023 11:34

Trứng rất được ưa chuộng như một 'thực phẩm có nguồn protein hoàn chỉnh', đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy, hãy học cách chọn trứng tươi ngon và bảo quản trứng đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trứng thường được sử dụng làm nguồn thức ăn cung cấp protein cho con người. Đặc biệt, thành phần axit amin của protein trong trứng là lý tưởng nhất về mặt dinh dưỡng. Lòng trắng chủ yếu bao gồm protein và lòng đỏ bao gồm chất béo và protein. 

Trước đây, trứng bị hiểu lầm là những khối cholesterol, nhưng nghiên cứu đã phát hiện ra rằng không có mối tương quan rõ ràng giữa cholesterol trong trứng và cholesterol trong máu con người. Vì vậy, hãy học cách chọn trứng tươi ngon và bảo quản trứng đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Mẹo chọn trứng tươi

7 'kim chỉ nam' giúp chọn trứng gà tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ trứng càng thô thì càng tốt. Trước hết, bạn cần chọn loại trứng không có hiện tượng lạ. Nếu bạn lắc quả trứng, bạn có thể cảm thấy nó rung chuyển. Trứng có một buồng khí, là không gian nơi không khí lưu chuyển vào và ra. Thông qua đó, hơi ẩm bên trong sẽ bay hơi ra bên ngoài. Nếu có nhiều không khí bên trong trứng nghĩa là trứng đã được bảo quản lâu và độ tươi giảm.

Phương pháp bảo quản để duy trì độ tươi

7 'kim chỉ nam' giúp chọn trứng gà tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chất lượng và độ tươi của trứng thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm tương đối và cách xử lý trong quá trình bảo quản. Trứng hạng A giảm xuống hạng B sau 3 ngày ở 37,2 độ C, 9 ngày ở 23,9 độ C và 25 ngày ở 15,6 độ C. Trứng nên được bảo quản trong tủ lạnh (0 độ C ~ 4 độ C) với phần nhọn hướng xuống dưới. Trứng luộc chín có thể bảo quản được khoảng 7 ngày khi để trong tủ lạnh nhưng nên ăn càng sớm càng tốt.

Lợi ích tuyệt vời của trứng nguyên chất

Một quả trứng chứa 11 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm protein, chất béo, vitamin, axit folic, choline, canxi, sắt và magiê. Lòng đỏ của một quả trứng 50 gam khoảng 17 gam, chứa 2,7 gam protein và 4,5 gam chất béo. 100g lòng đỏ chứa 36% nhu cầu vitamin D hàng ngày (đối với người lớn). Ngoài ra, 100g lòng trắng trứng còn chứa khoảng 11g protein, đáp ứng 22% nhu cầu hàng ngày (đối với người lớn) và 26% vitamin B2. Một quả trứng có khoảng 72 kcal nên cũng giúp kiểm soát cân nặng.

Không rửa trước khi bảo quản

7 'kim chỉ nam' giúp chọn trứng gà tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người rửa kỹ vỏ trứng để loại bỏ các chất lạ bám vào trước khi bảo quản, nhưng tốt hơn hết bạn không nên làm như vậy. Vỏ trứng có những lỗ cực nhỏ nên khi rửa sạch có khả năng vi sinh vật có thể xâm nhập vàoNgoài ra, nếu vỏ bị hư hỏng sẽ có nguy cơ ô nhiễm cao. Vì vậy, nếu có vật lạ ngoài vỏ trứng và muốn làm sạch thì nên rửa sạch và lau khô ngay trước khi nấu. 

Cẩn thận với vỏ trứng và ngộ độc thực phẩm

Vỏ trứng cũng có thể chứa vi khuẩn salmonella, có thể gây ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn salmonella yếu trước nhiệt và gần như biến mất trong quá trình nấu (làm nóng đến 70 độ C trong hơn 3 phút), nhưng nếu chúng không được nấu chín hoàn toàn thì có khả năng vi khuẩn salmonella có thể tồn tại. Đây đặc biệt là lý do tại sao phụ nữ mang thai và người già nên tránh trứng sống. Sau khi xử lý trứng sống, bạn nên rửa tay, bát đĩa, thớt, mặt bàn bằng chất tẩy rửa và rửa bằng nước ấm.

Cách bảo quản trong tủ lạnh được lâu

7 'kim chỉ nam' giúp chọn trứng gà tươi ngon, đảm bảo vệ sinh mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi bảo quản trứng trong tủ lạnh, tốt nhất bạn nên cân nhắc nhiệt độ từng vị trí trong tủ lạnh để duy trì độ tươi ngon tối đa. Vì nhiệt độ trên cửa tủ lạnh cao hơn bên trong và nhiệt độ thay đổi đáng kể nên khi bảo quản trứng chỉ nên đặt những quả sẽ ăn ngay ở thành cửa. Tốt nhất nên bảo quản những quả trứng sẽ ăn được lâu hơn vào bên trong ngăn tủ lạnh.

Những lý do cần cẩn thận với trứng sống hoặc trứng luộc mềm

Nếu bạn dự định đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ, tốt nhất bạn nên tránh ăn trứng sống khi đi ăn ngoài. Ăn trứng luộc chín là an toàn và tốt cho sức khỏe nhất. Điều này là do có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc ngộ độc thực phẩm phổ biến ở địa phương với trứng sống. Đặc biệt, phụ nữ mang thai và người già cũng nên ăn trứng luộc thay vì trứng sống.

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