Không cần tốn sức chà rửa, cho ngay vỏ trứng gà vào máy sinh tố đảm bảo sạch bóng như mới

Mỗi lần xay sinh tố xong chúng ta thường phải đưa tay vào trong để chà rửa kỹ lưỡng. Tuy nhiên, công việc này không hề dễ dàng do kích thước lòng máy xay khá nhỏ. Đặc biệt, nếu chị em nội trợ không cẩn thận sẽ bị lưỡi dao của máy cắt vào tay.

Vào những ngày nắng nóng, chị em nội trợ thường sử dụng máy xay sinh tố để làm các loại nước trái cây khác nhau giúp bồi bổ sức khỏe cho cả nhà. Thế nhưng, điều bất tiện khi sử dụng thiết bị này là bạn phải mất thời gian vệ sinh sau khi dùng xong.

Tưởng rằng việc vệ sinh máy xay sinh tố không cần chà rửa, lại tiết kiệm thời gian và an toàn là chuyện không tưởng, tuy nhiên hoàn toàn có thể nếu bạn sử dụng vỏ trứng theo cách sau.

Một ly nước

Thực hiện:

Bạn chỉ cần cho những vỏ trứng vừa nấu xong vào máy xay sinh tố. Sau đó, đổ một ly nước vào cho ngập gần hết vỏ trứng rồi bật máy. Do vỏ trứng khá mềm nên máy sẽ xay nhuyễn một cách dễ dàng mà không làm hư hại gì đến lưỡi dao.

Cho vỏ trứng và nước vào máy - Ảnh minh họa: Internet

Khi vỏ trứng được xay thật nhuyễn, bạn đổ đi và sẽ nhận ra điều bất ngờ. Bên trong máy và lưỡi dao sẽ sạch bong như mới. Lúc này, bạn chỉ việc mang máy rửa qua nước sạch là xong.

Bật công tắc và để máy xay nhuyễn vỏ trứng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để không lãng phí phần vỏ trứng vừa xay nhuyễn, chị em nội trợ có thể đổ chúng vào những chậu cây để làm phân bón.

Nếu không có vỏ trứng, chị em nội trợ có thể để máy tự vệ sinh bằng cách làm đơn giản dưới đây:

Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần rửa sơ máy với nước để trôi bớt thực phẩm bên trong. Sau đó bạn cho một ít nước rửa chén và nước sạch vào (lượng nước khoảng 1/2 thân máy).

Bây giờ chỉ cần lắp phần đế vào và cho máy chạy khoảng 30 giây rồi gỡ ra rửa lại qua nước sạch.

Một số lưu ý khi sử dụng máy xay sinh tố cần biết:

- Đọc hướng dẫn của nhà sản xuất để chọn nguyên liệu phù hợp cho máy xay sinh tố.

- Cắt nhỏ thực phẩm trước khi cho vào máy sẽ tiết kiệm thời gian xay và kéo dài thời gian sử dụng.

Cắt thực phẩm trước khi xay sẽ đảm bảo được tuổi thọ của máy - Ảnh minh họa: Internet

- Khi xay sinh tố, nên đổ đủ chất lỏng vào máy. Bởi hỗn hợp sinh tố quá đặc sẽ dính vào lưỡi dao khiến nó xoay không hiệu quả hoặc bị kẹt máy.

- Tránh xay quá nhiều thực phẩm cùng lúc để đảm bảo động cơ của máy không phải hoạt động quá sức.

- Tùy vào độ cứng của thực phẩm mà bạn lựa chọn tốc độ xay mạnh hay nhẹ.

Với cách làm sạch máy sinh tố đơn giản không cần tốn sức bằng vỏ trứng nói trên, chị em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu.