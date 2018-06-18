Chấm dứt cơn ác mộng bổ mít nhờ cách làm sạch nhựa mít dính tay cực đỉnh

Vào bếp 18/06/2018 09:35

Với cách làm sạch nhựa mít dính tay mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu sau khi bổ mít nữa.

Mủ mít dính trên tay sau khi bổ mít mà không có cách nào rửa sạch chắc hẳn là ác mộng của không ít người. Nhưng bạn có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi ám ảnh đó với cách làm sạch nhựa mít dính tay cực kỳ hiệu quả dưới đây.

Có 3 cách tẩy sạch nhựa mít dính tay khá thông dụng được ưa dùng trong dân gian và đem lại hiệu quả vô cùng tốt và nhanh chóng. Cách làm sạch nhựa mít trên tay này chỉ cần bạn sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong gia đình, tùy theo số lượng mủ mít dính tay mà thời gian bạn làm sạch nhựa mít dính tay nhanh hay chậm hơn.

Chấm dứt cơn ác mộng bổ mít nhờ cách làm sạch nhựa mít dính tay cực đỉnh - Ảnh 1

Mủ mít dính chắc vào tay sau khi bổ khiến cho bạn cảm thấy dính và khó chịu khi không thể loại bỏ chúng - Ảnh: Internet

Cách làm sạch nhựa mít dính tay bằng gạo trắng

Bất kể ai trong nhà chắc hẳn cũng đều có một thùng gạo trắng nấu cơm. Xoa tay vào gạo là cách làm sạch mủ mít nhanh và tiện lợi nhất.

Sau khi bổ mít mà bị nhựa dính tay, bạn chỉ cần cho tay vào thùng gạo rồi xoa liên tục để nhựa mít tróc dần ra. Đến khi bạn cảm thấy nhựa mít bong hoàn toàn và sờ tay không còn thấy dính nữa là được.

Chấm dứt cơn ác mộng bổ mít nhờ cách làm sạch nhựa mít dính tay cực đỉnh - Ảnh 2

Gạo giúp làm sạch nhựa mít dính tay rất hiệu quả và tiện lợi - Ảnh: Internet

Cách làm sạch nhựa mít dính tay bằng dầu ăn

Với cách này, bạn phải thực hiện từ trước khi bổ mít. Đổ vài giọt dầu ăn ra tay rồi xoa đều để bàn tay trơn nhẵn thì bắt đầu bổ mít sẽ giúp cho nhựa mít khó có khả năng dính được vào da tay của bạn.

Tuy nhiên, hãy nhớ chỉ đổ vào tay vài giọt dầu ăn thôi nhé vì nếu thoa dầu ăn quá nhiều vào tay thì dầu ăn rất dễ dính vào các múi mít khi bổ làm mất đi hương vị thơm ngon tự nhiên của mít.

Chấm dứt cơn ác mộng bổ mít nhờ cách làm sạch nhựa mít dính tay cực đỉnh - Ảnh 3

Dầu ăn nên thoa trước khi bổ mít để tránh nhựa mít dính lên tay - Ảnh: Internet

Cách làm sạch nhựa mít dính tay bằng chanh

Cách cuối cùng là dùng chanh, bạn bổ đôi quả chanh ra, sau đó dùng 1 nửa quả chanh xát vào bàn tay. Chất tẩy tự nhiên có trong chanh sẽ giúp tay nhanh chóng được làm sạch khỏi mủ mít.

Mẹo cho bạn khi bổ mít để tránh nhựa mít dính vào tay gây khó chịu đó là chuẩn bị sẵn một đôi găng tay nilon loại tốt để găng không bị rách khi bổ mít. Đồng thời, bạn cũng có thể buộc 1 chiếc chun vào cổ tay phần đeo găng tay để tránh không cho găng tay nilon bị tuột ra ngoài.

Nếu chẳng may không có găng tay nilon hoặc găng tay rách làm nhựa vẫn dính tay, bạn có thể để sẵn một tờ giấy báo bên cạnh để vừa bổ mít vừa lau tay vào giấy báo. Giấy báo cũng được dùng để lau lưỡi dao sau khi bổ mít, cũng đem đến hiệu quả loại bỏ bớt nhựa mít rất tốt. Chúc các bạn thành công!

Không lo nhựa dính đầy tay khi bổ mít nhờ cách làm cực nhanh này, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Không lo nhựa dính đầy tay khi bổ mít nhờ cách làm cực nhanh này, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Cách bổ mít không khó nhưng làm sao để nhựa không dính đầy tay, dao hay quần áo thì không phải ai cũng biết.

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