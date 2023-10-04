Bộ phận của gà cực kì bổ dưỡng, nhiều axit folic hơn gan lợn gấp 3-4 lần nhưng người Việt chê: Biết cách ăn càng hiệu quả

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Thủ đô, trong số tất cả các loại thực phẩm chứa axit folic, gan gà có hàm lượng chất này cao nhất. Trong 100g gan gà có chứa lượng axit folic cao tới 1172ug, cao gấp 3-4 lần so với gan lợn mà lại dễ ăn hơn rất nhiều. Axit folic là chất quan trọng cần thiết cho sự phát triển của các tế bào thần kinh. Do đó, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ăn gan gà sẽ rất có lợi.

Ăn nhiều gan gà hàng ngày có thể bảo vệ đáng kể gan và mắt của con người, bởi nó rất giàu vitamin A. Hàm lượng vitamin A trong gan động vật được đánh giá là vượt xa sữa, trứng, thịt, cá và các thực phẩm khác. Vitamin A không chỉ giúp cải thiện khả năng chống oxy hóa của gan mà còn nuôi dưỡng tế bào gan và cải thiện chức năng giải độc của gan. Sau khi vitamin A được cơ thể hấp thụ, nó cũng có thể tổng hợp rhodopsin trên võng mạc, giúp cải thiện chức năng võng mạc và ngăn ngừa mất thị lực.

Ngoài ra, gan gà cũng rất giàu protein, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, vitamin A và vitamin B. Hàm lượng nguyên tố vi lượng sắt trong gan gà đặc biệt cao, có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp huyết sắc tố trong cơ thể con người và tăng cường chức năng tạo máu, tiêu thụ hàng ngày không chỉ có thể bổ sung máu mà còn ngăn ngừa xuất hiện bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Ăn gan còn có thể bổ sung vitamin B2, một loại coenzym quan trọng cho cơ thể. Bên cạnh đó, gan còn chứa vitamin C và nguyên tố vi lượng selen không có trong các loại thịt. Những chất này có thể cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể, làm sạch lipid bị peroxid hóa trong cơ thể và cải thiện các khía cạnh khác nhau, tăng cường phản ứng miễn dịch, chống lại quá trình oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và ức chế sản xuất tế bào khối u.

Gan gà làm pate. Ảnh: Internet

Có nên ăn gan động vật không?

Theo Dân Trí, ngoài chức năng tạo mật để tiêu hóa và hấp thu chất béo, sản xuất chất đạm, dự trữ đường…, gan còn là cơ quan giúp giải độc. Chất độc không tập trung tích lũy trong gan mà là khi đi qua gan sẽ được gan giữ lại để chuyển thành chất không độc, sau đó được chuyển tiếp ra ngoài gan và ra khỏi cơ thể.

Trong khi đó, gan là loại phủ tạng chứa nhiều chất đạm nhất. Bên cạnh đó, vitamin A và sắt rất tốt cho trẻ em bị thiếu máu và suy dinh dưỡng. Như vậy, ăn gan là tốt chứ không phải là độc.

Gan giàu chất đạm, sắt, vitamin A... Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bạn lưu ý chọn mua gan của những động vật không bị bệnh. Cụ thể, gan có màu đỏ sẫm tươi, không có nốt sần trên mặt gan.

Khi mua về cắt lát mỏng rửa sạch bằng nước lạnh rồi lấy giấy ăn thấm khô hết máu ứ trong gan. Như vậy, các chất độc có trong máu của gan đã bị loại bỏ chỉ còn các tế bào gan giàu chất dinh dưỡng.

Nên ăn gan như thế nào?

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, gan là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, gan lại có lượng cholesterol cao nên nếu ăn quá nhiều có thể gây hại cho sức khỏe. Trong 100g gan gà chứa 440 mg cholesterol. Trong một 100g gan vịt chứa 400 mg cholesterol; Trong 100g gan lợn chứa 300 mg cholesterol. Trong khi đó, theo các nghiên cứu, khoảng 1/4 dân số có thể tăng cholesterol trong máu khi ăn thực phẩm giàu cholesterol.

Do đó, những người mắc các bệnh rối loạn chuyển hoá, người bị tăng cholesterol máu, thừa cân – béo phì, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh viêm gan không nên ăn loại thực phẩm giàu cholesterol như gan.

Vì vậy, người có sức khỏe bình thường mỗi tuần chỉ nên ăn nhiều nhất 2-3 lần. Người lớn mỗi lần ăn gan từ 50-70g. Còn trẻ em chỉ ăn từ 30-50g/bữa.

Gan gà Pate bổ dưỡng

Theo Dân Việt, bạn có thể sử dụng bộn phận này làm pate, nướng, kho hoặc xào chung với rau củ.

Nguyên liệu

- Gan gà: 300g

- Gừng thái lát

- Xì dầu: 1 thìa

- Bột ngô: ½ thìa

- Hành lá

- Rượu nấu ăn: 2 thìa cà phê

- Tỏi

- Ớt tươi

Cách làm gan gà xào

1. Gan gà rửa thật sạch rồi thái thành từng miếng vừa ăn. Để giảm mùi tanh và loại bỏ được các độc tố bạn nên ngâm gan gà trong bát nước có pha rượu nấu ăn. Ngâm chừng 10 phút thì vớt ra và xả nhiều lần dưới vòi nước.

2. Trộn gan gà với 2 thìa cà phê rượu nấu ăn, ½ thìa bột ngô. Lưu ý, không nên cho quá nhiều rượu nấu ăn vì dễ gây mùi nồng.

3. Đun nóng dầu ăn rồi cho gừng cùng tỏi, ớt vào phi thơm.

4. Trút gan gà vào đảo chung.

Nêm thêm bột nêm, xì dầu, hành lá và xào thật đều tay.

5. Múc gan gà ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng. Những miếng gan gà mềm thơm, đậm đà ăn cùng cơm trắng rất ngon.

Vì gan gà tương đối mềm nên bạn tránh xào quá lâu. Để lửa to trong suốt quá trình chế biến như thế sẽ giữ cho miếng gan luôn mềm ngon.