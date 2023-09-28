Cách làm món ăn 'dưỡng nhan' đặc biệt trong tích tắc hoàn thành ngay: Da căng mịn, trắng sáng, môi hồng hào

Theo Báo Lao Động, nghiên cứu của Tạp chí Y khoa Mỹ (JAMA Dermatology) cho thấy rằng những người có chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe da. Chế độ ăn uống này có thể giúp giảm nguy cơ bị lão hóa da và chống lại các gốc tự do gây hại.

Uống đủ nước: Uống đủ nước là một yếu tố quan trọng để giữ cho làn da bạn ẩm và mềm mại. Nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể bạn được cấp đủ nước.

Qua đó, 5 thói quen ăn uống lành mạnh được cho là cần thiết để giữ gìn và bảo vệ sức khỏe làn da của bạn mỗi ngày:

Làn da khỏe mạnh mỗi ngày. Ảnh: Internet

Ăn rau xanh và hoa quả: Rau xanh và hoa quả chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể và cải thiện làn da của bạn.

Ăn đủ các loại chất béo, giàu protein: Các nguồn chất béo, protein có trong cá hồi, hạt chia, hạt lanh và dầu ô liu, đỗ và sữa chua. Các chất béo lành mạnh như omega-3 và omega-6 có tác dụng làm giảm viêm và giúp làm giảm khô da. Protein cần thiết cho sự tăng trưởng và sửa chữa tế bào da.

Tránh ăn đồ ăn nhanh và thực phẩm có đường: Đồ ăn nhanh và thực phẩm có nhiều đường có thể gây ra mụn trứng cá và kích thích sản xuất dầu trên da.

Món ăn giúp đẹp da

Theo Phụ nữ Việt Nam, làn da của chị em sẽ săn chắc, mịn màng hơn khi dùng món ngon trân châu hoa hồng.

Hoa hồng có tính ngọt, đắng và ấm, là một trong những vị thuốc cổ truyền nổi tiếng có tác dụng làm đẹp và giải tỏa tâm trạng. Chị em phụ nữ thường cảm thấy khó chịu trước hoặc kỳ kinh nguyệt cũng có thể uống một ít hoa hồng để cân bằng điều này. Không chỉ vậy, hoa hồng còn có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu và điều hòa kinh nguyệt, loại bỏ vết thâm cũng như giảm cân.

Món ăn 'dưỡng nhan'. Ảnh: Internet

Hướng dẫn làm trân châu hoa hồng đường nâu

Nguyên liệu cần thiết làm trân châu hoa hồng đường nâu

- 90g bột năng, 80g nước sôi, 8g hoa hồng khô, 10g đường trắng, một bát nhỏ rượu nếp lên men, 30g đường nâu (định lượng có thể thay đổi theo thực tế).

Cách thực hiện trân châu hoa hồng đường nâu

Bước 1: Nghiền nát cánh hoa hồng khô và cho vào bột năng trộn đều. Thêm nước sôi vào, dùng đũa trộn nhanh để tạo thành hỗn hợp bột mịn. Bạn có thể đeo găng tay chống dính để nhào cho tiện.

Bước 2: Chia khối bột thành những viên tròn nhỏ. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian cho lần sau, bạn có thể làm nhiều sau đó, bỏ túi zip, cất trong ngăn đá để bảo quản.

Cách làm món ăn ngon. Ảnh: Internet

Bước 3: Lấy nồi nhỏ, cho nước vào đun sôi, sau đó thả trân châu vào. Nấu đến khi trân châu nổi thì vớt ra. Cho vào bát nước lạnh rồi sau đó, vớt ra để một bên.

Bước 4: Cho một lượng nước thích hợp vào nồi, thêm đường nâu và nấu đến khi đường nâu tan chảy hết. Cho rượu nếp cái vào đun sôi. Thêm các viên trân châu hoa hồng vào, đợi sôi lại thì tắt bếp. Để nguội, múc ra bát và thưởng thức.

Chè trân châu. Ảnh: Internet

Chè trân châu hoa hồng đường nâu đã làm xong, hương vị ngọt ngào, dai dai, thơm thơm, ăn rất thích. Bạn có thể thêm một chút gừng thái sợi sẽ giúp món trân châu thơm và vị thanh hơn.

Món ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chúc chị em thực hiện công thức trân châu hoa hồng đường nâu thành công!