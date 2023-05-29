Dưa bở - món quà của thiên nhiên với hương vị thơm ngon, tuy nhiên khi ăn phải đặc biệt chú ý điều này

Dưa bở chứa một lượng lớn chất xơ và các loại vitamin và chất khoáng như vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, kali và magie cùng với một lượng vừa phải carbohydrate, protein.

Trong dưa bở có hàm lượng nước cao lên tới 90% nên độ ngọt tự nhiên của quả tương đối thấp. Theo phân tích về thành phần dinh dưỡng, cứ 177g dưa bở có chứa khoảng 64 calo. Có nghĩa là cứ 100g dưa bở có khoảng 36,16 calo.

Theo báo Tiền Phong, vì có tính mát nên dưa bở rất tốt cho những người bị táo bón do nóng trong. Ăn dưa bở thường xuyên sẽ cung cấp nước cho cơ thể, giúp giải nhiệt và thanh lọc gan.

Để tăng tính hiệu quả, bạn có thể xay nhuyễn 10g hạt dưa bở và 30g khoai lang luộc rồi trộn đều với nhau, ăn vào buổi sáng sớm, duy trì trong vòng 5 ngày thì chứng táo bón của bạn sẽ được trị dứt điểm.

Bổ sung chất dinh dưỡng

Dưa bở ruột xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và các hợp chất thực vật tốt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đừng quá lo lắng về vị ngọt của quả mang lại. Loại trái này có tỷ lệ nước cao sẽ làm loãng đường tự nhiên của chúng.

Chúng không chứa chất béo nhưng cung cấp lượng lớn vitamin C, vitamin B6, folate, vitamin K, kali và magiê. Ngoài ra, hạt và quả chứa các chất chống oxy hóa mạnh như beta-carotene, phytoene, quercetin và axit caffeic.

Bổ sung nước và chất điện giải

Là một trái cây giàu nước và các khoáng chất như vitamin C, vitamin B6, vitamin K,… Công dụng của dưa bở đối với sức khỏe phải nhắc đến đầu tiên là khả năng bổ sung nước và cung cấp chất điện giải cho cơ thể.

Tỉ lệ nước trong dưa bở chiếm đến 90%. Do đó, bạn có thể dùng chúng để giải khát, bù nước cho cơ thể. Thành phần kali và magie có trong dưa giúp bổ sung các chất điện giải bị mất trong quá trình lao động, thể thao một cách nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng đường trong máu

Công dụng của dưa bở đối với sức khỏe tiếp theo phải kể đến khả năng kiểm soát đường trong máu. Điều này cực kì có ý nghĩa đối với những bệnh nhân tiểu đường, huyết áp cao,…

Mặc dù dưa bở có chứa đường nhưng lượng không quá nhiều. Cơ thể sẽ dễ dàng kiểm soát một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, dưa bở cũng rất giàu chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp tăng lượng đường một cách từ từ. Nhờ đó, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa các biến chứng.

Theo nghiên cứu, ăn dưa bở ít nhất 3 lần 1 tuần có thể giảm 28% rủi ro phát sinh biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường.

Hỗ trợ huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch

Một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim mạch. Cụ thể, dưa bở có hàm lượng kali cao và natri thấp, có thể giúp bạn duy trì mức huyết áp khỏe mạnh. Ngoài ra, loại trái này là nguồn cung cấp folate và các vitamin B khác giúp giảm homocysteine, có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện lượng đường trong máu

Các nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn trái cây, chẳng hạn như dưa bở, có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng sức khỏe liên quan. Mặc dù chúng chứa đường, nhưng lượng chất xơ và nước cũng như các chất dinh dưỡng khác có thể giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu theo thời gian.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Dưa bở có hàm lượng cao vitamin C, được biết đến nhiều nhất với vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch. Nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung đủ vitamin C trong chế độ ăn uống có thể ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi và cảm lạnh thông thường.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Dưa bở có chứa chất xơ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Bổ sung đầy đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ làm chậm quá trình tăng đường huyết, thúc đẩy nhu động ruột bình thường và sự phát triển của các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Trên thực tế, đối với một số người mắc chứng rối loạn tiêu hóa hoặc mới bắt đầu đưa chất xơ vào chế độ ăn uống, nên bắt đầu với lượng ít chất xơ. Loại trái này chứa lượng chất xơ vừa phải có thể được dung nạp tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng dưa bở

Những người tì vị hư hàn, bụng trướng tức, đại tiện phân loãng không nên ăn loại dưa này.

Những người bị xuất huyết, thể chất hư nhược thì không được dùng cuống quả dưa bở.

Có thể gây ra dị ứng thường không phổ biến. Tuy nhiên, các triệu chứng phản ứng chéo có thể xảy ra. Đó là do cơ thể nhầm lẫn protein trong dưa với một số loại phấn hoa gây dị ứng thực sự. So với dị ứng thực, các triệu chứng tương đối nhẹ và nhanh hết hơn. Có thể bao gồm cảm giác ngứa rát trong miệng, môi sưng hoặc tê, ngứa cổ, ngạt hoặc chảy nước mũi…

Nên ăn dưa bở khi nào tốt nhất?

Với tính mát và thành phần nhiều nước, dưa bở thích hợp để ăn vào mùa hè hoặc sau khi mới lao động, hoạt động thể chất nặng dẫn đến mất nước và điện giải. Ngoài ra, cần lưu ý với những người hay bị lạnh bụng, đi ngoài phân lỏng thì nên hạn chế ăn dưa bở.