Đi mua hạt dẻ nhớ nhìn vào 4 đặc điểm sao đây, đảm bảo lựa được hạt dẻ ngon "bá cháy"

Dinh dưỡng 28/07/2022 16:01

Thèm hạt dẻ nhưng mua nhầm những hạt ít nhân lại không ngọt. Vậy bí quyết để có thể chọn lựa hạt dẻ 'đạt chuẩn' là gì?

Màu sắc hạt dẻ

Bạn nên nhìn vào màu sắc và chọn hạt dẻ trông tươi, bóng, đặc biệt là các sợi lông tơ nhìn vẫn còn tươi. Nếu mua hạt dẻ tươi thì nên cẩn thận vì trong điều kiện bình thường hạt dẻ tươi chỉ để được khoảng 10 ngày nên rất có thể sẽ lẫn một số hạt bị hư sớm.

Đi mua hạt dẻ nhớ nhìn vào 4 đặc điểm sao đây, đảm bảo lựa được hạt dẻ ngon 'bá cháy' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phân biệt hạt đực, hạt cái

Hạt dẻ được chia làm 2 loại là hạt đực và hạt cái.

Đi mua hạt dẻ nhớ nhìn vào 4 đặc điểm sao đây, đảm bảo lựa được hạt dẻ ngon 'bá cháy' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ nằm ở bên trái và bên phải quả dẻ là hạt cái. Hạt này được tiếp nhận ánh sáng đầy đủ nên lượng đường cao hơn, thịt của hạt đầy đặn hơn, mùi thơm hơn. Trong khi đó, hạt bị kẹp ở giữa quả dẻ là hạt đực, có hình dẹt, nhận được ít ánh sáng mặt trời hơn nên hàm lượng đường cũng ít và sẽ kém ngọt hơn.

Nhìn vào lông tơ

Trên bề mặt hạt dẻ tươi có nhiều lông mịn, qua đó có thể nhận biết được hạt dẻ còn tươi hay không. Nói chung, hạt dẻ càng nhiều lông tơ thì càng tươi và khả năng hư hỏng càng thấp.

Nếu lớp lông tơ phía trên mất hết, màu sắc tương đối xỉn và không bóng thì có nghĩa là hạt dẻ đã để lâu và không phải là hạt dẻ tươi. Do đó, khi chọn hạt dẻ, chúng ta nên chọn những hạt dẻ có nhiều lông tơ hơn.

Nhìn vào "mắt" hạt

Trong khâu lựa chọn cuối cùng, bạn cũng nên kiên nhẫn kiểm tra xem vỏ hạt dẻ có bị hư hoặc bị sâu mọt ăn hay không. Chọn loại hạt dẻ không có "mắt" (các lỗ) được tạo ra do con trùng đục. Những hạt dẻ có lỗ chứng tỏ nó bị sâu hoặc côn trùng ăn tránh mua về lãng phí.

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