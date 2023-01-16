Dưới đây là năm loại thực phẩm chính mà bạn nên đưa vào chế độ ăn kiêng cho bụng phẳng của mình.

Có một chế độ ăn uống cân bằng là một phần quan trọng trong việc loại bỏ bất kỳ chất béo nào xung quanh dạ dày của bạn và việc đưa các nhóm thực phẩm mới vào cuộc sống hàng ngày của bạn đơn giản hơn bạn nghĩ.

Đưa thêm ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn uống của bạn là một cách hiệu quả để giảm số cân không mong muốn đó. Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn năng lượng giải phóng chậm ít chất béo tuyệt vời, giúp bạn hoạt động suốt cả ngày. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh và điều hòa hơn. Ngũ cốc nguyên hạt cũng có thêm lợi ích là ngăn chất béo tích tụ quanh dạ dày, bằng cách giảm insulin và cortisol (hormone gây căng thẳng) trong cơ thể bạn.

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Lúa mì thường là loại ngũ cốc nguyên hạt chính trong chế độ ăn uống của nhiều người, tuy nhiên, đây có xu hướng không phải là lựa chọn tốt nhất. Do khó tiêu hóa nên lúa mì có thể khiến bạn cảm thấy đầy bụng, điều này thường gặp ở các loại bột đã qua chế biến.

Để tuân thủ chế độ ăn kiêng cho bụng phẳng, hãy chọn các loại ngũ cốc vẫn còn ở dạng tự nhiên, chẳng hạn như yến mạch, lúa mì đánh vần, gạo lứt và kiều mạch. Hãy thử dùng hạt quinoa để thay thế, mặc dù là hạt nhưng bạn có thể sử dụng nó như một chất thay thế bổ dưỡng cho ngũ cốc.

2. Đồ uống thanh lọc

Một trong những yếu tố chính có thể cản trở nỗ lực của bạn trong việc đạt được vòng bụng phẳng lỳ đó có thể là chế độ ăn uống của bạn thiếu nước. Khi bạn không có đủ chất lỏng trong cơ thể, nó có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi và thường làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Uống nhiều nước có thể giúp dạ dày trông phẳng hơn bằng cách kiềm chế cơn đói, thải độc tố ra khỏi cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa và loại bỏ tình trạng tích nước.

Ảnh minh họa: Internet

Để bạn có thể tận hưởng những lợi ích trên, điều quan trọng là phải uống ít nhất tám ly mỗi ngày. Chọn đồ uống ít calo và bổ dưỡng. Nó không chỉ là nước bạn uống, trà xanh là một lựa chọn tuyệt vời và được cho là có đặc tính đốt cháy chất béo. Tránh bất kỳ đồ uống có ga nào trong kế hoạch ăn kiêng cho bụng phẳng của bạn, vì những thứ này có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi.

3. Qủa mọng

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Các loại quả mọng có thể là vũ khí bí mật của bạn để đạt được mục tiêu bụng phẳng. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn trái cây có màu đỏ hoặc xanh (anh đào, việt quất, mâm xôi và nho đỏ) có thể giúp bạn giảm mỡ bụng không mong muốn. Các chất hóa học khiến trái cây có màu sắc rực rỡ cũng có thể đốt cháy mỡ bụng và giúp bạn có được vùng bụng như ý.

4. Hạt lanh

Chứa đầy chất béo không bão hòa đơn (MUFA), hạt lanh là loại hạt hoàn hảo để đưa vào chế độ ăn kiêng cho bụng phẳng của bạn. MUFA được tìm thấy trong hạt lanh sẽ giúp giảm mỡ trong cơ thể và giảm mức cholesterol, điều mà chất béo bão hòa có trong đồ ăn vặt không làm được.

Liz Vaccariello, tác giả của Chế độ ăn kiêng cho bụng phẳng, là người ủng hộ việc đưa nhiều chất béo lành mạnh này vào chế độ ăn uống của chúng ta và đặc biệt là những người muốn giảm cân quanh bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt lanh không chỉ là thực phẩm cần thiết cho bất kỳ ai muốn có bụng phẳng mà còn rất lý tưởng cho những ai thường xuyên bị đầy hơi. Với hàm lượng chất xơ cao, hạt sẽ giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh, giúp giảm và loại bỏ cảm giác đầy hơi. Chúng rất dễ đưa vào thói quen hàng ngày của bạn, một thìa hạt lanh xay sẽ rất phù hợp với món salad vào bữa trưa của bạn, trộn vào sinh tố phẳng cho bụng hoặc rắc lên ngũ cốc buổi sáng của bạn.

5. Sữa chua

Ít chất béo và calo, sữa chua có thể là thực phẩm lý tưởng để thêm vào chế độ ăn kiêng cho bụng phẳng của bạn. Nó có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa của bạn, đồng thời chống lại bất kỳ nguy cơ đầy hơi và khí quá mức nào thông qua men vi sinh có trong nó là những nền văn hóa tích cực này kích thích sự phát triển của vi khuẩn tốt trong dạ dày của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những ưu điểm chính là sữa chua dễ dàng phù hợp với chế độ ăn uống của bạn, cho dù đó chỉ là một món ăn nhanh hay là một phần của một trong những bữa ăn chính của bạn. Thêm một ít sữa chua vào sinh tố bụng phẳng, thử nó với ngũ cốc buổi sáng của bạn, hoặc có thể trộn một ít sữa chua tự nhiên với hạt lanh hoặc quả mọng.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Tennessee đã tiết lộ rằng những người tham gia ăn 1 hũ sữa chua mỗi ngày (cũng như giảm lượng calo tổng thể của họ) đã giảm trung bình 81% mỡ bụng so với những người chọn chế độ ăn kiêng mà không ăn sữa chua. Đây cũng là một nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin tuyệt vời, với kẽm, iốt, kali và vitamin B5, tất cả đều hoạt động trong sữa chua.

Theo Realbuzz