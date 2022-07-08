Công thức làm bánh sữa tươi chiên thơm ngon, giòn rụm trong truyền thuyết

Dinh dưỡng 08/07/2022 07:49

Bánh sữa tươi chiên là món ăn vặt nhận được sự yêu thích của nhiều người trong thời gian gần đây. Hãy cùng phunuvagiadinh.vn tham khảo ngay công thức sau đây để thiết đãi gia đình món ăn thơm ngon này.

Bánh sửa tươi chiên là món gì? 

Bánh sữa tươi chiên là món ăn vặt mới lạ nhận được sự yêu thích nhiệt tình của giới trẻ thời gian gần đây. Sự kết hợp giữa nhân bánh béo ngậy, thơm nồng cùng vỏ bánh giòn tan khiến bất kỳ ai dù lần đầu được thưởng thức cũng khó mà quên được. Bên cạnh đó, với thành phần chính là trứng gà, sữa thì bánh sữa tươi chiên còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt sức khỏe.

banh sua tuoi chien 1
Bánh sữa tươi chiên là món ăn vặt mới lạ nhận được sự yêu thích nhiệt tình của giới trẻ thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm bánh sữa tươi chiên thơm ngon

Sữa tươi không đường:440ml

Trứng gà: 7 quả 

Bột bắp: 60g

Bột chiên xù: 250g

Đường: 110g

Vani: 2 ống

banh sua tuoi chien 2
Nguyên liệu làm bánh sữa tươi chiên - Ảnh: Internet

Cách làm bánh sữa tươi chiên giòn

Bước 1: Làm hỗn hợp bánh

Đầu tiên, bạn lấy 2 quả trứng gà, lọc lấy lòng đỏ rồi khuấy đều cùng với đường, bột bắp. Tiếp theo, cho sữa tươi, vani vào và khuấy cho tới khi đường tan hết rồi đổ hỗn hợp vào nồi, đun với lửa vừa cho tới khi hỗn hợp sệt lại là được. Lưu ý, bạn cần khuấy nhẹ và đều tay trong lúc đun để các nguyên liệu được tan đều.

Bước 2: Đông lạnh hỗn hợp bột

Khi hỗn hợp trên trở nên sệt và vừa nguội, bạn lấy dầu ăn phết đều bề mặt hộp đựng thực phẩm trước khi cho vào. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng gỡ hỗn hợp bột ra khỏi vật chứa đừng sau khi đông lại. Sau đó, cho hết hỗn hợp trên vào hộp rồi đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 90 phút.

Bước 3: Sơ chế bột chiên xù và lăn bột bánh

Sơ chế bột chiên xù bằng cách đem bột xay nhỏ, sau đó cho vào hộp và đậy nắp lại. Cho lòng đỏ của 7 quả trứng gà cùng lòng trắng của 1 quả cho vào chén và khuấy đều. Lấy hỗn hợp đã đông đặc trong tủ lạnh ra, cắt thành từng miếng vừa ăn, cho từng miếng bột đông vào chén trứng rồi lăn đều các mặt.

banh sua tuoi chien 3
Cắt bột đông thành miếng và lăn qua trứng và bột xù để có món bột chiên sữa tươi ngon lành - Ảnh: Internet

Sau khi lăn qua hỗn hợp trứng, bạn lăn cho bột chiên xù bám đều lên các mặt của miếng bột đông. Tiếp tục lặp lại bước lăn bột đông qua trứng và bột chiên xù một lần nữa trước khi chiên.

Bước 4: Chiên bánh

Đun nóng dầu ăn, thả bánh vào chiên ngập dầu với lửa to, trong lúc chiên lưu ý trở bánh liên tục để bánh được chín đều. Khi thấy bánh đã chín vàng, bột chiên xù lên thì tắt bếp, vớt bánh ra và thưởng thức.

banh sua tuoi chien 4
Tiền hành chiên bánh sữa tươi chiên - Ảnh: Internet

Bước 5: Thành phẩm và cách bảo quản

Thành phẩm đạt yêu cầu phải có màu vàng ươm, lớp ngoài giòn và phần sữa tươi bên trong mềm mịn, ngọt vừa đủ. Khi ăn, bạn có thể chấm bánh sữa tươi chiên cùng với tương ớt hoặc bất kì loại xốt nào bạn thích. Nếu không ăn hết, bạn có thể để bánh sữa tươi chiên vào hộp đậy kín và để trong tủ lạnh 2-3 ngày. Khi ăn, bạn mang ra chiên lại, bánh vẫn thơm ngon, giòn rụm.

Lưu ý khi làm bánh sữa tươi chiên ngon giòn, béo thơm chuẩn vị

Đảm bảo hỗn hợp bột bánh sữa tươi đủ dày để đông cứng trong tủ lạnh trước khi chiên nhé. Nếu không, khi rán trên chảo, bánh sẽ dễ bị vỡ.

Khi nấu hỗn hợp sữa sôi thì bạn nên hạ lửa nhỏ lại. Đồng thời, khuấy đều tay theo một chiều để giảm bớt độ nặng khi bột sệt lại.

Cách làm bánh sữa tươi chiên nên rán bằng chảo sâu lòng nhé. Dụng cụ này giúp tiết kiệm dầu và rán bánh ngon hơn.

Để chiên bánh sữa tươi vàng giòn đều, bạn nên cho bột bánh vào một cái rây bằng kim loại. Nhúng rây bánh vào chảo dầu chiên, lật đều các mặt, đến khi vàng giòn thì nhấc hẳn rây ra khỏi chảo là xong.

Lịch sử của món bánh sữa chiên Leche Frita của Tây Ban Nha

Leche Fritavốn được biết đến là một công thức bánh sữa tươi chiên được thực hiện bởi các nữ tu ở miền Bắc Tây Ban Nha.Trước đây, có nhiều khu vực khác nhau tuyên bố đã phát minh ra món bánh này, khiến nguồn gốc của nó không rõ ràng. Cho đến ngày nay, bánh được cho là có xuất xứ từ tỉnh Palencia của Tây Ban Nha.

banh sua tuoi chien 5
Leche Frita là tên món bánh sữa tươi chiên của Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Ngày nay, bánh trở thành một món ăn vặt đường phố khắp đất nước này. Cách làm bánh sữa tươi chiên truyền thống sử dụng tinh bột bắp nấu với sữa tươi, đường, cho đến khi đặc lại thành một khối bột cứng thì đem chia nhỏ, chiên giòn và ăn kèm với ít bột quế.Quy trình chế biến bánh sữa chiên cũng gần tương tự cách làm phô mai que vậy.

Trên đây là cách làm bánh sữa tươi chiên siêu ngon nhưng cũng cực kỳ đơn giản mà bạn có thễ thực hiện chỉ trong "một nốt nhạc". Hy vọng bạn có thể mang lại cho gia đình mình một món ăn vô cùng thơm ngon, hấp dẫn.

7 công thức làm bữa sáng đơn giản mà cực kỳ bổ dưỡng

7 công thức làm bữa sáng đơn giản mà cực kỳ bổ dưỡng

Bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp bạn nạp năng lượng cho cả một ngày dài. Vì vậy, một bữa sáng ngon, bổ dưỡng và lành mạnh sẽ giúp rất nhiều cho sức khỏe của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm bánh sữa tươi chiên món an vặt

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt