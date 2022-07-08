Công thức làm bánh sữa tươi chiên thơm ngon, giòn rụm trong truyền thuyết

Bánh sữa tươi chiên là món ăn vặt mới lạ nhận được sự yêu thích nhiệt tình của giới trẻ thời gian gần đây. Sự kết hợp giữa nhân bánh béo ngậy, thơm nồng cùng vỏ bánh giòn tan khiến bất kỳ ai dù lần đầu được thưởng thức cũng khó mà quên được. Bên cạnh đó, với thành phần chính là trứng gà, sữa thì bánh sữa tươi chiên còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt sức khỏe .

Bột chiên xù: 250g

Đường: 110g

Vani: 2 ống

Nguyên liệu làm bánh sữa tươi chiên - Ảnh: Internet

Cách làm bánh sữa tươi chiên giòn

Bước 1: Làm hỗn hợp bánh

Đầu tiên, bạn lấy 2 quả trứng gà, lọc lấy lòng đỏ rồi khuấy đều cùng với đường, bột bắp. Tiếp theo, cho sữa tươi, vani vào và khuấy cho tới khi đường tan hết rồi đổ hỗn hợp vào nồi, đun với lửa vừa cho tới khi hỗn hợp sệt lại là được. Lưu ý, bạn cần khuấy nhẹ và đều tay trong lúc đun để các nguyên liệu được tan đều.

Bước 2: Đông lạnh hỗn hợp bột

Khi hỗn hợp trên trở nên sệt và vừa nguội, bạn lấy dầu ăn phết đều bề mặt hộp đựng thực phẩm trước khi cho vào. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng gỡ hỗn hợp bột ra khỏi vật chứa đừng sau khi đông lại. Sau đó, cho hết hỗn hợp trên vào hộp rồi đậy nắp lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 90 phút.

Bước 3: Sơ chế bột chiên xù và lăn bột bánh

Sơ chế bột chiên xù bằng cách đem bột xay nhỏ, sau đó cho vào hộp và đậy nắp lại. Cho lòng đỏ của 7 quả trứng gà cùng lòng trắng của 1 quả cho vào chén và khuấy đều. Lấy hỗn hợp đã đông đặc trong tủ lạnh ra, cắt thành từng miếng vừa ăn, cho từng miếng bột đông vào chén trứng rồi lăn đều các mặt.

Cắt bột đông thành miếng và lăn qua trứng và bột xù để có món bột chiên sữa tươi ngon lành - Ảnh: Internet

Sau khi lăn qua hỗn hợp trứng, bạn lăn cho bột chiên xù bám đều lên các mặt của miếng bột đông. Tiếp tục lặp lại bước lăn bột đông qua trứng và bột chiên xù một lần nữa trước khi chiên.

Bước 4: Chiên bánh

Đun nóng dầu ăn, thả bánh vào chiên ngập dầu với lửa to, trong lúc chiên lưu ý trở bánh liên tục để bánh được chín đều. Khi thấy bánh đã chín vàng, bột chiên xù lên thì tắt bếp, vớt bánh ra và thưởng thức.

Tiền hành chiên bánh sữa tươi chiên - Ảnh: Internet

Bước 5: Thành phẩm và cách bảo quản

Thành phẩm đạt yêu cầu phải có màu vàng ươm, lớp ngoài giòn và phần sữa tươi bên trong mềm mịn, ngọt vừa đủ. Khi ăn, bạn có thể chấm bánh sữa tươi chiên cùng với tương ớt hoặc bất kì loại xốt nào bạn thích. Nếu không ăn hết, bạn có thể để bánh sữa tươi chiên vào hộp đậy kín và để trong tủ lạnh 2-3 ngày. Khi ăn, bạn mang ra chiên lại, bánh vẫn thơm ngon, giòn rụm.

Lưu ý khi làm bánh sữa tươi chiên ngon giòn, béo thơm chuẩn vị

Đảm bảo hỗn hợp bột bánh sữa tươi đủ dày để đông cứng trong tủ lạnh trước khi chiên nhé. Nếu không, khi rán trên chảo, bánh sẽ dễ bị vỡ.

Khi nấu hỗn hợp sữa sôi thì bạn nên hạ lửa nhỏ lại. Đồng thời, khuấy đều tay theo một chiều để giảm bớt độ nặng khi bột sệt lại.

Cách làm bánh sữa tươi chiên nên rán bằng chảo sâu lòng nhé. Dụng cụ này giúp tiết kiệm dầu và rán bánh ngon hơn.

Để chiên bánh sữa tươi vàng giòn đều, bạn nên cho bột bánh vào một cái rây bằng kim loại. Nhúng rây bánh vào chảo dầu chiên, lật đều các mặt, đến khi vàng giòn thì nhấc hẳn rây ra khỏi chảo là xong.

Lịch sử của món bánh sữa chiên Leche Frita của Tây Ban Nha

Leche Fritavốn được biết đến là một công thức bánh sữa tươi chiên được thực hiện bởi các nữ tu ở miền Bắc Tây Ban Nha.Trước đây, có nhiều khu vực khác nhau tuyên bố đã phát minh ra món bánh này, khiến nguồn gốc của nó không rõ ràng. Cho đến ngày nay, bánh được cho là có xuất xứ từ tỉnh Palencia của Tây Ban Nha.

Leche Frita là tên món bánh sữa tươi chiên của Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Ngày nay, bánh trở thành một món ăn vặt đường phố khắp đất nước này. Cách làm bánh sữa tươi chiên truyền thống sử dụng tinh bột bắp nấu với sữa tươi, đường, cho đến khi đặc lại thành một khối bột cứng thì đem chia nhỏ, chiên giòn và ăn kèm với ít bột quế.Quy trình chế biến bánh sữa chiên cũng gần tương tự cách làm phô mai que vậy.

Trên đây là cách làm bánh sữa tươi chiên siêu ngon nhưng cũng cực kỳ đơn giản mà bạn có thễ thực hiện chỉ trong "một nốt nhạc". Hy vọng bạn có thể mang lại cho gia đình mình một món ăn vô cùng thơm ngon, hấp dẫn.