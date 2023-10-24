Cơm để trong nồi cơm điện qua đêm có ăn được không? Câu trả lời chính xác khiến ai cũng "xanh mặt"

Dinh dưỡng 24/10/2023 07:09

Muốn dùng lại cơm từ hôm trước thì bạn phải bảo quản cơm đúng cách, nếu không rất dễ gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy,...

Chắc hẳn, nhiều người đã gặp phải tình trạng cắm cơm nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của gia đình. Nếu đổ bỏ đi thì khá tiếc, nên một số người sẽ chọn cách giữ lại qua đêm để hôm sau chế biến lại để ăn. Nhưng nếu ăn cơm nguội thì có gây hại cho sức khỏe chúng ta không?

Việc để cơm qua đêm có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cơm để trong nồi cơm điện qua đêm sẽ sinh ra vi khuẩn hoặc ăn không ngon. Số còn lại cho rằng họ ăn cơm để qua đêm từ nhỏ và không gặp vấn đề nào đối với sức khỏe.

Cơm để trong nồi cơm điện qua đêm có ăn được không? Câu trả lời chính xác khiến ai cũng 'xanh mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơm để qua đêm có ăn được không?

Tùy thuộc vào cách bảo quản sẽ quyết định cơm để qua đêm có ăn được hay không, nếu cơm được đặt ở môi trường bên ngoài ẩm nóng như mùa hè, cơm sẽ nhanh phát sinh vi khuẩn và dễ bị hỏng.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp cơm sẽ không bị hỏng, vào hôm sau bạn vẫn có thể ăn được mà không lo ảnh hưởng sức khỏe. Tốt nhất bạn có thể bảo quản cơm trong tủ lạnh để dễ dàng sử dụng vào hôm sau.

Đặc trưng của cơm nguội là nhanh thiu và chỉ cần nhìn màu cơm ngả vàng, không kết dính là có thể thấy tình trạng cơm đã hỏng và cần bỏ đi ngay.

Cơm để trong nồi cơm điện qua đêm có ăn được không? Câu trả lời chính xác khiến ai cũng 'xanh mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản cơm nguội qua đêm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng bảo quản cơm ở tủ lạnh chỉ nên sử dụng trong 24 giờ, không nên lưu trữ quá lâu.

Chỉ nên nấu lượng cơm vừa đủ cho gia đình trong mỗi bữa ăn để vừa đảm bảo dinh dưỡng, ngon miệng vừa tiết kiệm và tránh gây ngộ độc thực phẩm.

Nếu phát hiện đã ôi thiu hoặc có mùi vị bất thường thì tuyệt đối không sử dụng.

Không để cơm nguội lẫn với thực phẩm sống.

Cổ nhân dặn: “Tháng 10, củ cải thắng nhân sâm”, tại sao mùa thu nên ăn nhiều củ cải?

Cổ nhân dặn: “Tháng 10, củ cải thắng nhân sâm”, tại sao mùa thu nên ăn nhiều củ cải?

Khám phá tại sao củ cải lại được coi là một thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe trong mùa thu "tốt hơn cả nhân sâm".

Xem thêm
Từ khóa:   cơm nguội dinh dưỡng sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 22 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 53 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ