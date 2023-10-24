Muốn dùng lại cơm từ hôm trước thì bạn phải bảo quản cơm đúng cách, nếu không rất dễ gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy,...

Chắc hẳn, nhiều người đã gặp phải tình trạng cắm cơm nhiều hơn so với nhu cầu thực tế của gia đình. Nếu đổ bỏ đi thì khá tiếc, nên một số người sẽ chọn cách giữ lại qua đêm để hôm sau chế biến lại để ăn. Nhưng nếu ăn cơm nguội thì có gây hại cho sức khỏe chúng ta không?

Việc để cơm qua đêm có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cơm để trong nồi cơm điện qua đêm sẽ sinh ra vi khuẩn hoặc ăn không ngon. Số còn lại cho rằng họ ăn cơm để qua đêm từ nhỏ và không gặp vấn đề nào đối với sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cơm để qua đêm có ăn được không?

Tùy thuộc vào cách bảo quản sẽ quyết định cơm để qua đêm có ăn được hay không, nếu cơm được đặt ở môi trường bên ngoài ẩm nóng như mùa hè, cơm sẽ nhanh phát sinh vi khuẩn và dễ bị hỏng.

Vào mùa đông, nhiệt độ thấp cơm sẽ không bị hỏng, vào hôm sau bạn vẫn có thể ăn được mà không lo ảnh hưởng sức khỏe. Tốt nhất bạn có thể bảo quản cơm trong tủ lạnh để dễ dàng sử dụng vào hôm sau.

Đặc trưng của cơm nguội là nhanh thiu và chỉ cần nhìn màu cơm ngả vàng, không kết dính là có thể thấy tình trạng cơm đã hỏng và cần bỏ đi ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản cơm nguội qua đêm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng bảo quản cơm ở tủ lạnh chỉ nên sử dụng trong 24 giờ, không nên lưu trữ quá lâu.

Chỉ nên nấu lượng cơm vừa đủ cho gia đình trong mỗi bữa ăn để vừa đảm bảo dinh dưỡng, ngon miệng vừa tiết kiệm và tránh gây ngộ độc thực phẩm.

Nếu phát hiện đã ôi thiu hoặc có mùi vị bất thường thì tuyệt đối không sử dụng.

Không để cơm nguội lẫn với thực phẩm sống.

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