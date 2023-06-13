Cóc là loại quả 'chua loét' nhưng mang lại nhiều công dụng đáng kinh ngạc mà không phải ai cũng biết

Nước ép cóc có thể hỗ trợ điều trị bệnh ho. Sau khi ép cóc lấy nước bạn thêm vào một ít muối và uống một ngày ba lần. Ngoài ra, chiết xuất từ lá cóc cũng là một bài thuốc công hiệu để chữa bệnh ho. Bạn dùng 3 hoặc 4 lá cóc rửa sạch. Sau đó đun lá cóc trong nước sôi vài phút rồi để yên. Bạn có thể dùng nước này uống chung với mật ong để điều trị bệnh ho.

Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C sẽ giúp cơ thể kiểm soát lượng cholesterol trong máu. Vì thế, hàm lượng vitamin C cao trong trái cóc hỗ trợ cân bằng lượng cholesterol trong máu, ngoài ra còn hạn chế tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận.

Ăn cóc giúp kiểm soát mức cholesterol - Ảnh: Internet

Duy trì tốt hệ thống miễn dịch

Trong trái cây này cũng có chứa lượng vitamin C khá cao, góp phần tạo ra bạch cầu, là loại tế bào duy trì và vận hành hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó cũng chứa các chất chống oxy hóa và collagen rất hữu ích để thúc đẩy việc chữa lành vết thương.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trái cóc còn chứa hàm lượng chất xơ tốt giúp hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch ruột. Hàm lượng nước cao trong loại trái này giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Vỏ cây cóc được bào chế thành phương thuốc để chữa bệnh kiết lỵ. Bệnh kiết lỵ là một căn bệnh nhiễm trùng đường ruột gây ra bởi vi khuẩn. Bạn chuẩn bị 5 gram vỏ cây sạch và đun với 2 chén nước cho đến khi nước cạn một nửa là dùng được. Phương pháp này có thể giúp bạn giảm chứng kiết lỵ. Tuy nhiên bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ khi mắc bệnh này, vì đây là căn bệnh gây đau bụng, tiêu chảy (thường có kèm theo máu) và sốt.

Cóc giúp hỗ trợ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Giúp điều trị bệnh thiếu máu

Quả cóc rất có lợi cho những người bị thiếu máu vì chúng rất giàu chất sắt. Sắt là chất đóng vai trò quan trọng giúp hình thành các tế bào hồng cầu. Bên cạnh đó, trái cóc còn chứa vitamin B1 cũng giúp sản xuất các tế bào hồng cầu, tăng lưu lượng oxy đi khắp cơ thể và ngăn ngừa chứng thiếu máu.

Quả cóc giàu chất sắt và vitamin B1 giúp cải thiện tình trạng thiếu máu - Ảnh: Internet

Là một chất chống oxy hoá

Nhờ có hàm lượng vitamin A cao mà quả cóc có thể hoạt động như một chất chống oxy hoá. Ngoài vitamin A, quả cóc cũng có chứa vitamin C. Hai loại vitamin này hoạt động như một chất chống oxy hoá có thể chống lại các gốc tự do phát sinh từ oxy hóa cơ thể cũng như ô nhiễm từ bên ngoài.