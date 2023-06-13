Mách nhỏ những công dụng 'kỳ diệu' của quả dứa đối với phụ nữ

Dinh dưỡng 13/06/2023 20:45

Dứa là một loại trái cây nhiệt đới quá đỗi quen thuộc với người Việt Nam. Đặc biệt, loại quả này có tác dụng 'thần kỳ' đối với phụ nữ, không phải ai cũng biết.

Kiểm soát bệnh viêm khớp

Một trong những lợi ích nổi bật của quả thơm là khả năng giảm viêm các khớp và cơ; đặc biệt là hỗ trợ giảm chứng viêm khớp.

Dứa có chứa một loại enzyme proteolytic tương đối hiếm có tên là bromelain. Enzyme này phá vỡ các protein phức tạp và có tác dụng chống viêm nghiêm trọng, nhờ đó có tác dụng trong việc giảm các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ăn dứa có thể giúp tăng cường miễn dịch và kháng viêm: Dứa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các enzyme như bromelain có thể tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn chặn chứng viêm.

Vitamin C dồi dào có trong dứa có liên quan đến việc làm giảm bệnh tật và tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích hoạt động của bạch cầu và hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các tác động xấu của các gốc tự do.

Mách nhỏ những công dụng 'kỳ diệu' của quả dứa đối với phụ nữ - Ảnh 1
Ăn dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Nước ép dứa rất nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, có thể điều trị mụn trứng cá, tổn thương do ánh nắng mặt trời và làn da không đều màu.

Tóc dày

Dứa có đặc tính làm dày tóc sẽ giúp tóc chắc khỏe, tránh rụng tóc. Các enzym có trong trái cây này có các chất dinh dưỡng quan trọng có thể làm giàu các nang tóc của bạn. Điều này sẽ cải thiện độ dày và độ đàn hồi của tóc.

Mách nhỏ những công dụng 'kỳ diệu' của quả dứa đối với phụ nữ - Ảnh 2
Ăn dứa giúp dày tóc - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa ung thư

Không chỉ chứa nhiều vitamin C, thơm còn giàu các chất chống oxy hóa khác, bao gồm: vitamin A, beta-carotene, bromelain, các hợp chất flavonoid khác nhau và hàm lượng mangan cao. Đây là một chất kết hợp quan trọng với superoxide dismutase, một loại chất ăn mòn tự do cực mạnh, có khả năng phòng ngừa một số loại ung thư khác nhau. Do đó, thơm có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư miệng, ung thư cổ họng và ung thư vú.

Chỉ ăn dứa không đảm bảo rằng bạn sẽ ngăn chặn triệt để ung thư. Tuy nhiên, việc ăn nhiều trái cây và rau củ nhiều màu sắc, kể cả dứa, là một cách tốt để giúp bạn ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn khóm có tác dụng gì đối với hệ tiêu hóa? Giống với hầu hết các loại trái cây, thơm cũng là nguồn cung cấp chất xơ phong phú. Tuy nhiên, thơm rất đặc biệt vì chúng chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Thơm còn có thể bảo vệ bạn khỏi những tình trạng sức khỏe bao gồm táo bón, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích, xơ vữa động mạch, đông máu và bệnh về huyết áp. Chất xơ có thể tăng lượng phân, giúp thúc đẩy quá trình thức ăn đi qua đường tiêu hóa ở mức bình thường và cũng kích thích sự giải phóng các chất tiêu hóa để giúp hòa tan thực phẩm. Hơn nữa, ăn thơm có thể giúp bạn hạn chế phân lỏng, giúp giảm tiêu chảy và hội chứng ruột kích thích. Chất xơ cũng giúp làm sạch mạch máu, loại bỏ cholesterol dư thừa, do đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

Mách nhỏ những công dụng 'kỳ diệu' của quả dứa đối với phụ nữ - Ảnh 3
Ăn dứa tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet
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