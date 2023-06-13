Chè đậu xanh bổ dưỡng nhưng nếu kết hợp cùng 3 thứ này sẽ 'bổ hơn nhân sâm', công dụng tăng gấp đôi mà lại giải nhiệt mùa hè cực kì tốt, liệu bạn đã biết?

Đậu xanh được biết đến là thực phẩm dùng để thanh nhiệt, đặc biệt thơm ngon khi chế biến thành món chè và món súp. Ngoài ra, đậu xanh còn chứa hàm lượng dinh dưỡng vượt trội, bao gồm protein, chất chống oxy hóa polyphenolic, chất xơ cùng nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết như canxi, sắt, phốt pho, vitamin nhóm B, vitamin E, vitamin C, vitamin K, acid folic….

Mùa hè là thời điểm lên ngôi của các món chè vì công dụng giải nhiệt cực hiệu quả. Loại chè thường được nhắc tên là chè đậu xanh . Nấu chè đậu xanh không khó và bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng đồng hồ là đã có ngay món chè thơm ngon nức mũi.

Các bà nội trợ thường dùng đậu xanh để nấu chè và không cho thêm thứ gì cả (độc vị). Nhưng, nếu kết hợp đậu xanh với các thực phẩm sau đây, hiệu quả nuôi dưỡng sức khỏe sẽ gia tăng gấp bội.

Đúng như tên gọi, món chè này ngoài việc có thêm trứng vịt thì các nguyên liệu khác cũng không quá xa lạ, gồm đậu xanh nguyên hạt, phổ tai, bột báng và nước cốt dừa. Khi hỗn hợp đậu xanh, phổ tai, bột báng đã được nấu nhừ, người làm sẽ cho trứng vịt vào.

Thường thì người miền Tây sẽ dùng một con dao nhỏ, đập ngang quả trứng vịt, trút cả lòng trắng và lòng đỏ vào trong nồi. Lưu ý, trứng phải còn nguyên quả, không được để vỡ mà tan vào trong nước như nấu súp.

Ảnh minh họa: Internet

Chè sau khi chín có độ sánh vừa phải, đậu xanh chín nhừ, phổ tai giòn sần sật, nước dừa béo ngọt. Đặc biệt phải kể đến phần hột vịt vừa chín tới, dùng muỗng xắn một đường thì lòng đào chảy ra, sánh mịn, ăn vừa bùi vừa ngậy.

Chè đậu xanh hột vịt ngon nhất là ăn khi nóng. Các nguyên liệu hài hòa một cách hoàn hảo, trứng ăn kèm với đậu xanh, nước cốt dừa không bị tanh như nhiều người lầm tưởng. Món này không chỉ thơm ngon mà còn thanh mát và bổ dưỡng, rất thích hợp cho những ngày nóng nực.

Chè đậu xanh nấu với hạt sen

Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ tỳ, bổ phế, cầm máu, tráng dương, an thần. Ngoài ra, củ sen là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.

Theo lương y Sáng, củ sen nấu chung với đậu xanh sẽ tăng cường hoạt động của dạ dày và lá lách, giúp làm ấm bụng. Đồng thời nó còn gia tăng cảm giác ngon miệng, bồi bổ cơ thể, điều hòa huyết áp, đặc biệt phù hợp cho sức khỏe bệnh nhân gan mật, người bệnh cao huyết áp.

Chè đậu xanh nấu với hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Chè đậu xanh nấu với hạt tiêu

Hạt tiêu mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, chống cảm lạnh, ngăn ngừa ung thư vú, hiệu quả trong giảm trầm cảm, hỗ trợ tiêu hóa,…

Đậu xanh dùng với hạt tiêu giúp tăng cường thể chất, chức năng của các cơ quan trong cơ thể, tăng sức đề kháng và làm ấm cơ thể. Ngoài ra, có thể dùng hai loại này làm thực phẩm hỗ trợ điều trị chứng tiêu chảy do nhiễm lạnh.

Chè đậu xanh nấu với hạt tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm không nên kết hợp cùng đậu xanh

Khoai tây không nên kết hợp cùng đậu xanh

Nếu dùng khoai tây với đậu xanh sẽ dẫn đến tiêu chảy nặng, mất nước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do đó, không nên kết hợp hai thứ này với nhau.

Những lưu ý khi chế biến đậu xanh

Đậu xanh thích hợp cho những trường hợp sau đây:

- Hợp với người có thân nhiệt cao, cơ thể ứ trệ, máu lưu thông không đều.

- Người dễ bị lở loét da.

- Người làm việc ở môi trường nhiệt độ cao, độc hại hoặc tiếp xúc với các hóa chất.

Người say nắng.

Những lưu ý khi chế biến đậu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng đậu xanh cho những trường hợp:

- Người hay bị lạnh tay, chân, tiêu hóa kém, ăn không ngon miệng hoặc dễ bị ho khi trời trở lạnh.

- Người có tỳ vị suy nhược.

- Người bị suy nhược cơ thể.

- Người bị nhiễm lạnh.