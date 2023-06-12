Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra 4 sai lầm nhiều chị em phụ nữ mắc phải khi sử dụng nước mắm, gây hại cho sức khỏe mà chẳng hay chẳng biết

Dinh dưỡng 12/06/2023 11:25

Khi sử dụng nước mắm, chị em nhớ lưu ý ngay những điều dưới đây để tránh gây hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình nhé.

Dùng nước mắm quá rẻ tiền

Loại nước mắm quá rẻ tiền chẳng những không đáp ứng tiêu chuẩn về dinh dưỡng mà còn kém an toàn do chứa chất phụ gia độc hại. Các cơ quan chức năng từng phát hiện các trường hợp sử dụng soda công nghiệp (Na2CO3) để sản xuất nước mắm. Theo các chuyên gia, người dùng nước mắm có Na2CO3 dễ bị nhiễm độc và gặp hàng loạt nguy cơ khác như bệnh về tim, gan, thận, thần kinh, não nếu sử dụng trong thời gian dài. Đồng thời, nếu bạn sử dụng thường xuyên cũng dễ rước bệnh vào người ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra 4 sai lầm nhiều chị em phụ nữ mắc phải khi sử dụng nước mắm, gây hại cho sức khỏe mà chẳng hay chẳng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đun nước mắm quá lâu

Đối với những món canh, bạn nên cho mắm vào khi món ăn đã gần hoàn thành rồi bắc ra luôn. Nếu đun nước mắm quá lâu thì sẽ không còn giữ nguyên được mùi thơm của mắm, đồng thời những vitamin có trong nước mắm sẽ bốc hơi hết.

Với những món xào và kho, bạn cũng cần tuân theo quy tắc trên để món ăn được thơm ngon nhất. Bạn đun cho thức ăn chín mềm cùng với các gia vị khác rồi cuối cùng mới cho một chút nước mắm vào để tạo mùi thơm rồi tắt bếp ngay.

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra 4 sai lầm nhiều chị em phụ nữ mắc phải khi sử dụng nước mắm, gây hại cho sức khỏe mà chẳng hay chẳng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước mắm cho trẻ dưới một tuổi

Các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến cáo, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn nước mắm. Độ mặn trong nước mắm không tốt cho thận đang còn khá non nớt của trẻ. Ngay cả những sản phẩm có chất điều vị khác như mỳ chính, hạt nêm cũng không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Ướp thịt bằng nước mắm

Một sai lầm khi dùng nước mắm rất phổ biến là dùng nó để ướp thịt. Hậu quả là món thịt của bạn sẽ trở nên cứng và khô. Tốt nhất bạn nên ướp thịt bằng muối và đường. Chính vì vậy, bạn không nên ướp thịt bằng nước mắn bởi dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhất là khi ướp lâu làm cho thịt mặn hơn ngấm hơn khi ăn vào cơ thể dễ gây thừa muối dẫn tới suy thận, sỏi thận không tốt cho bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra 4 sai lầm nhiều chị em phụ nữ mắc phải khi sử dụng nước mắm, gây hại cho sức khỏe mà chẳng hay chẳng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng nước mắm sai lầm nấu ăn

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