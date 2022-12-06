Chuối xanh hay chuối chín tốt hơn? Sự thật được chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ khiến ai cũng ngã ngửa!

Những quả chuối xanh, chuối ương được chứng minh là có lượng tinh kháng cao gấp 20 lần so với chuối chín.

Tinh bột kháng có lợi cho việc ổn định đường huyết và thứ ăn của các lợi khuẩn trong đường ruột. Chúng có tác dụng tăng cường enzyme tiêu hóa giúp con người tiêu thụ carbs và hấp thụ các vitamin từ thức ăn.

Tinh bột kháng là dạng tính bột khó phân hủy. Nó đi thẳng qua đường ruột và không thể tiêu hóa được trong ruột non. Điều này giúp làm giảm tốc độ chuyển hóa carbohydrate trong trái cây thành glucose để hấp thụ vào máu.

Các nghiên cứu cho thấy chuối xanh có thể chữa được các bệnh tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón. Ngoài ra, nó còn giúp điều trị hoặc ngăn ngừa tiểu đường tuýp 2. Chuối xanh có chỉ số đường huyết là 30, trong khi chuối chín là 58.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh Dưỡng Malaysia năm 2018 cho thấy chuối xanh luộc có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn. Việc ướp lạnh chuối xanh đã nấu chính sẽ giúp tăng lượng tinh bột kháng lên 50%.

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Chuối chín

Trong quá trình chín, tinh bột trong chuối sẽ chuyển hóa thành đường. Do đó, 100 gram chuối chưa chính chỉ chứa khoảng 3,2 gram đường còn 100 gram chuối chín lại chứa đến 12 gram đường.

Chuối chín chứa một số dưỡng chất như carotenoid giúp mắt khỏe mạnh, ngừa bệnh tật. Các hợp chát này có nhiều hơn trong chuối chín. Lượng tinh bột trong chuối chín cũng dễ phân hủy và hấp thu hơn.

Nhìn chung, chuối chứa nhiều vitamin A, B, C giúp chống oxy hóa và các khoáng chất quan trọng như sắt, magie, mangan, kali. Một số vi chất này bị mất đi khi chuối chín nhưng mức độ chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch lại tăng lên.

Lưu ý, chuối chín quá và phần vỏ chuyển sang màu nâu không phải là lựa chọn tốt nhất. Nó có vị ngọt nhất nhưng lượng đường lại rất cao. Chuối chín nẫu cũng có thể lên men, làm mất đi nhiều lợi ích dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Những người nên ăn chuối xanh

Người bị tiểu đường

Người bị tiểu đường có thể ăn chuối xanh vì nó chứ nhiều tinh bột kháng có tác dụng giống chất xơ hòa tan, tạo cảm giác no và không làm tăng lượng đường trong máu.

Người có mức cholesterol cao

Lượng tinh bột kháng cao trong chuối xanh cũng được chứng minh là có tác dụng làm giảm cholesterol toàn phần và choresterol xấu LDL trong cơ thể.

Những người nên ăn chuối chín

Người mất ngủ

Chuối chín có hàm lượng tryptophan cao. Đây là chất cần thiết cho việc kích thích sản xuất hormon "ngủ" serotonin trong cơ thể, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn.

Phụ nữ tiền mãn kinh

Chuối chín cung cấp lượng vitamin B6 dồi dào, giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt, tiền mãn kinh ở phụ nữ.

Ngoài ra, những người không có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay choleserol cao đều có thể ăn chuối chín. Chuối chín giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể, giúp ngăn ngừa bệnh tật.