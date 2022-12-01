Bí ngô được coi là siêu thực phẩmBí ngô được coi là thực phẩm "trường sinh bất lão" nhưng lại là đại kỵ đối với những trường hợp sau

Sống khỏe 01/12/2022 13:56

Bí ngô là một trong những thực phẩm được rất nhiều các chị em yêu thích, không chỉ đem lại lợi ích cho sức khỏe mà còn tác dụng làm chậm tiến trình lão hóa, giúp da sáng đẹp, ít nếp nhăn. Tuy nhiên, chúng lại có thể trở thành "thuốc độc" đối với một số người.

1. Người bị dị ứng với bí ngô

Bất kỳ một loại thực phẩm nào cũng có thể chứa một số thành phần gây dị ứng và bí ngô cũng vậy. Chính bởi vì điều này, nếu bạn là người bị dị ứng với bí ngô thì không bao giờ nên ăn loại thực phẩm này vì có thể gây ra tình trạng mẩn đỏ, sưng da và tiêu chảy.

Không những vậy, người bị dị ứng bí ngô khi ăn thực phẩm này còn có thể gặp phải tình trạng khó tiêu, nhức đầu, đau họng và hen suyễn. Vì vậy, nhóm người bị dị ứng với bí ngô hay bất kỳ thực phẩm nào thì cũng tránh tuyệt đối ăn những thực phẩm đó. 

Bí ngô được coi là siêu thực phẩmBí ngô được coi là thực phẩm 'trường sinh bất lão' nhưng lại là đại kỵ đối với những trường hợp sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Người bị sốt hoặc mắc bệnh truyền nhiễm

Vì bí ngô là một trong những loại rau quả có tính nhiệt nên nếu như bạn ăn quá nhiều, sẽ có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Nếu bạn đang bị các vấn đề như bị loét dạ dày hoặc những người có bệnh liên quan đến nhiệt như sốt hoặc truyền nhiễm thì không nên ăn bí ngô. Việc ăn bí ngô lúc đó có thể khiến bệnh của bạn trở nên trầm trọng hơn, ốm nặng hơn và nhiệt độ có thể tăng lên rất cao. Ngoài ra, những người bị vàng da, khí hư cũng không ăn bí ngô và các sản phẩm liên quan đến bí ngô.

Bí ngô được coi là siêu thực phẩmBí ngô được coi là thực phẩm 'trường sinh bất lão' nhưng lại là đại kỵ đối với những trường hợp sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Người bị huyết áp thấp

Theo nghiên cứu trong hạt bí ngô rất giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng làm giảm huyết áp hiệu quả. Chính vì thế, nếu bạn đang bị tụt huyết áp hoặc đang dùng thuốc chống tăng huyết áp thì nên hạn chế tuyệt đối ăn loại quả này hoặc có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Bí ngô được coi là siêu thực phẩmBí ngô được coi là thực phẩm 'trường sinh bất lão' nhưng lại là đại kỵ đối với những trường hợp sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Những thực phẩm đại kỵ với bí ngô

Rau bó xôi: Trong bí ngô có chứa hàm lượng enzyme phân giải vitamin C vô cùng phong phú sẽ làm phá hủy vitamin C trong rau bó xôi, đồng thời giá trị dinh dưỡng của bí ngô cũng sẽ bị giảm xuống.

- Khoai langBí ngô và khoai lang đều là loại thực phẩm dễ làm đầy hơi khi ăn. Nếu như bạn dùng chúng để ăn sống sẽ rất dễ gây đầy bụng, còn khi ăn chung với nhau sẽ làm căng tức bụng, đau bụng, thậm chí là nôn khan...

- Thịt cừu: Bí ngô và thịt cừu đều là loại thực phẩm có tính nóng. Vì vậy, nếu như ăn cùng với nhau sẽ có thể sẽ gây đầy hơi, táo bón… Đặc biệt những người bị bệnh truyền nhiễm và sốt cao thì không nên ăn để tránh bệnh trở nặng hơn.

- Giấm: Axit axetic có trong giám sẽ làm phá hủy các nguyên tố dinh dưỡng bên trong bí ngô, từ đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của nó.

- Cá hố: Trong cá hố có chứa rất nhiều protein, chất béo không bão hòa và DHA, vitamin A, D.., đem lại tác dụng bổ hư, dưỡng gan, thúc đẩy tạo sữa, nhưng nếu như ăn cùng bí ngô thì lại không có lợi cho cơ thể.

- Táo tàu: Táo tàu có chứa rất nhiều vitamin C, mang vị ngọt, tính ấm, nếu như ăn nhiều sẽ rất dễ làm khó tiêu. Trong khi đó, bí ngô là một loại quả có tính ấm, nếu như ăn cùng lúc ăn hai thứ này với nhau không chỉ khiến vitamin C bị phá hủy mà còn làm chứng khó tiêu trở nặng hơn.

- Cua: Bí ngô khi ăn cùng với cua hoàn toàn không có tác dụng phụ độc hại nào. Nhưng không nên ăn hai món này cùng lúc với nhau do các thành phần của chúng khi kết hợp với nhau sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể nhưng lại làm mất đi các tác dụng của nhau. 

- Tôm: Trong tôm có chứa rất nhiều các nguyên tố vi lượng nên nếu như ăn cùng với bí đỏ sẽ sinh ra phản ứng với pectin trong đó, tạo ra chất khó tiêu hóa và khó hấp thu, dẫn đến bệnh kiết lị. Trong trường hợp này bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc.

Bí ngô được coi là siêu thực phẩmBí ngô được coi là thực phẩm 'trường sinh bất lão' nhưng lại là đại kỵ đối với những trường hợp sau - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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