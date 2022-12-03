Dù đói đến mấy, thấy 4 loại thực phẩm sau tuyệt đối không được động đũa, số 1 chính là "khắc tinh" của dạ dày!

Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng được ăn trong lúc đói. Không những chẳng thể lấp đầy dạ dày mà chúng còn gây những tác dụng phụ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn.

Khi đói, nhiều người có thói quen tìm được đồ ăn gì sẽ ăn ngay lập tức để chống đói. Nhiều người còn thường xuyên tìm đến các loại đồ có đường vì chất ngọt có thể nhanh chóng xoa dịu phần bụng đang “sôi” lên của bạn.

Đồ ăn cay, chua thường tăng cảm giác ngon miệng cho người dùng. Tuy nhiên nếu ăn khi đói, axit trong món cay và chua sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây tác động tiêu cực lên hệ tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đau dạ dày.

Sau đây là top 4 loại thực phẩm “khắc tinh” khi bạn đang đói:

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chiên, các loại snack

Vị mặn của khoai tây chiên và các loại snack nói chung được nhiều người yêu thích vì ngon miêng, dễ tiêu thụ, tiện lợi nên có thể chống đói bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu ăn khi đói, lượng chất béo bão hòa cao trong khoai tây chiên và các loại bim bim sẽ làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam

Nước cam được biết đến là loại thức uống bổ dưỡng và cung cấp nhiều vitamin có lợi cho cơ thể. Khi ốm, một ly nước cam sẽ giúp bạn có thểm nguồn năng lượng.

Nhưng việc uống nước cam khi đói lại trở thành điều tối kị. Nguyên nhân là do nước cam gây tăng vọt lượng đường trong máu, về lâu dài sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. Đặc biệt, những người cao huyết áp không nên uống loại nước hoa quả này khi đói.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê và đồ uống có gas

Cà phê có tính axit rất cao, vì vậy nếu uống nhiều sẽ dẫn tới các phản ứng không tốt cho dạ dày, có thể gây cảm giác khó chịu, đau bụng, khó tiêu. Hơn nữa, cà phê không có tác dụng làm giảm cơn đói của bạn. Các loại cà phê không sữa, không đường được cánh mày râu yêu thích còn trực tiếp gây hại cho dạ dày nếu sử dụng lúc đói, nhất là sáng sớm.

Bên cạnh đó, những đồ uống có gas chứa chất làm ngọt nhân tạo và không hề có tác dụng làm giảm cơn đói của bạn. Với lượng đường hóa học cao, chúng có thể gây ra hàng loạt tác động xấu cho cơ thể.