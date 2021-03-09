Chia sẻ cách làm chanh muối ngon đúng chuẩn 

Chanh muối là thức uống quen thuộc được nhiều người yêu thích, có nhiều tác dụng tốt đối với sức khoẻ như bù nước, kích thích tiêu hoá và cung cấp các khoáng chất tuyệt vời vào những ngày nắng nóng. Hiện nay có rất nhiều người chia sẻ cách làm chanh muối nhưng khi áp dụng theo những cách đó thì phần lớn đều gặp một vài thất bại như chanh bị bở, vị rất dở, màu không đẹp...Trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ chia sẻ đến bạn cách làm chanh muối ngon đúng chuẩn vô cùng đơn giản ngay tại nhà. Cùng tìm hiểu ngay sau đây bạn nhé!

Bước đầu tiên và không kém phần quan trọng là bạn cần phải khử đắng cho chanh. Bạn có thể dùng kim xăm nhẹ xung quanh bề mặt quả chanh. Tiếp theo, bạn rải muối hạt lên bề mặt rỗ. Lăn chà chanh nhẹ tay để tránh bị nát mà vẫn làm cho những tinh chất chanh gây đắng thoát ra. Lăn cho đến khi thấy vỏ chanh nhạt phần xanh đi và muối chuyển sang màu xanh là được.

1kg chanh tươi: Bạn nên chọn chanh có kích thước đều nhau, vỏ mỏng và xanh, không chọn chanh quá già. Nếu là chanh tươi thì để khoảng 2-3 ngày cho vỏ ngả màu vàng.

Bước 2: Chần sơ chanh qua nước sôi

Đun một nồi nước sôi rồi thả một ít muối hạt vào. Đợi nước sôi thì cho chanh vào chần sơ rồi vớt ra ngay thả vào bát nước lạnh để khoảng 5 phút.

Chần sơ chanh qua nước sôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Khử đắng chanh lần 2

Pha một nồi nước lớn với phèn chua rồi cho chanh vào ngâm và trần sơ qua đó khoảng 7-8 tiếng. Sau đó vớt chanh ra phơi nắng nửa ngày cho chanh héo và khô vỏ.

Bước 4: Chuẩn bị nước ngâm chanh

Cứ 1kg chanh thì bạn sử dụng khoảng 1 lít nước muối để ngâm. Đun nước với phần muối bạn đã chuẩn bị cho sôi rồi để nguội.

Lưu ý: Nếu bạn ngâm chanh muối để dùng giải nhiệt vào mùa hè thì lượng muối hợp lý là 2-300gram/1 lít nước/1kg chanh. Còn nếu bạn cần dùng chanh muối cho cả trị ho thì vừa đun vừa cho muối đến khi thấy muối không tan nữa là nước đã đạt độ mặn yêu cầu.

Bước 5: Ngâm chanh muối

Dùng lọ thủy tinh đã chuẩn bị tráng qua nước sôi rồi để khô. Xếp từng lớp chanh vào lọ thật đều nhau. Khi nước muối đã nguội hẳn thì đổ vào lọ và bọc kín miệng lọ, đậy nắp, phơi nắng tầm 7-10 ngày, sau đó đem cất vào nơi khô mát.

Món chanh muối để càng lâu sẽ càng kẹo sánh và ngon hơn. Thời gian khuyên dùng chanh muối ngon và sớm nhất là 3 tháng sau khi ngâm. Bạn có thể dầm trái chanh trong ly rồi cho thêm chút đường, một muỗng nhỏ nước chanh muối rồi chế thêm nước ấm hoặc nước lạnh và đá.

Thời gian khuyên dùng chanh muối ngon và sớm nhất là 3 tháng sau khi ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Vì sao nhiều người làm chanh muối nhưng bị hỏng, không ngon?

Có rất nhiều người thực hiện cách làm chanh muối tại nhà nhưng thất bại. Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý khi làm chanh muối là mọi thứ đều phải thật sạch sẽ và khô ráo. Chanh, bình, nắp đậy...đều phải thật khô trước khi ngâm. Ngoài ra, khi phơi nắng nếu gặp trời mưa thì bạn nên mang chanh muối vào để tránh không khí ẩm luồn vào hũ chanh.

Chanh để lâu nước sẽ rất đặc và sánh đậm, một hũ chanh muối đạt chuẩn là phải có mùi thơm đặc trưng. Chanh muối để thời gian dài vẫn không sao và có thể dùng được.

Bạn cần lưu ý khi làm chanh muối là mọi thứ đều phải thật sạch sẽ và khô ráo - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của chanh muối đối với sức khỏe

Bạn có thể tự tay làm chanh muối ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Bởi chanh muối đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình như:

Giải khát và cấp nước rất hiệu quả, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng.

Cải thiện hệ tiêu hóa và đặc biệt tốt đối với những ai mắc bệnh đường ruột mãn tính. Uống nước chanh muối sẽ giúp thanh lọc đường ruột và tống khứ ra ngoài các chất thải không cần thiết.

Chanh muối giúp chữa cảm, ho hiệu quả. Vỏ chanh muối có vị hăng the nên có tác dụng là thông cổ họng rất tốt, vị mặn của chanh muối có thể sát trùng và làm giảm ngứa cổ. Bên cạnh đó, ngậm vỏ chanh muối sẽ giúp tiêu đờm rất hiệu quả.

Vỏ chanh muối có vị hăng the nên có tác dụng là thông cổ họng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C có nhiều trong nước chanh là sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chanh muối giúp giảm mỡ thừa trên cơ thê như ở mặt, tay, chân, cằm, cổ, bụng... Ngoài ra, sử dụng chanh muối còn giúp hỗ trợ làm đẹp da và đào thải độc tố bên trong cơ thể.

Cách làm chanh muối thơm ngon và đúng chuẩn rất đơn giản phải không nào. Hy vọng với những chia sẻ về cách làm chanh muối ngay tại nhà trong bài viết có thể giúp bạn có được những ly chanh muối thật thơm ngon, giải khát trong những ngày hè.