Bật mí cách làm chà bông gà đơn giản tại nhà

Dinh dưỡng 11/02/2021 20:28

Nếu bạn chưa biết cách làm chà bông gà như thế nào cho ngon, thì đừng lo lắng. Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu cách làm ngay sau đây nhé.

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Cùng vào bếp với Phunuvagiadinh học ngay cách làm chà bông gà ngon và đơn giản ngay tại nhà. Ngay cả khi bạn là một cô nàng vụng về trong chuyện nấu nướng, thì cũng đừng lo lắng, vì cách làm này sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện được nhé!

Cách làm chà bông gà

Nguyên liệu:

  •  Thịt ức gà 1kg (hoặc lườn gà)
  •  Các loại gia vị: Nước mắm, muối, đường.
  •  Hành tím 5 củ
  •  Tỏi 4 nhánh
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Bật mí cách làm chà bông gà đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến:

Bước 1: Sơ chế ức gà và hành tỏi

  • Ức gà mua về rửa sạch với nước muối, sau đó rửa lại với nước để khử bớt mùi mùi hôi. Dùng miếng vải sạch thấm hết phần nước còn đọng trên ức gà, cắt thịt ức gà theo thớ dọc, mỗi miếng có độ dày khoảng  2 - 3cm.
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ắt thịt ức gà theo thớ dọc, mỗi miếng có độ dày khoảng  2 - 3cm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Để có thể xé thịt gà theo thớ dọc dễ dàng, bạn hãy để ý ngay trên bề mặt của thịt sẽ có các đường chạy dài và song song với nhau. Khi đó bạn chỉ cần cắt dọc theo đường đó là được. Việc cắt miếng gà theo thớ dọc sẽ giúp cho thịt gà khi chế biến sẽ không bị nát và các sợi chà bông sẽ đẹp mắt hơn.

  • Lột vỏ hành tím và tỏi, rồi đem băm nhỏ.

Bước 2: Ướp gà

  • Cho tỏi và hành tím băm vào thịt gà  cùng với 1/3 muỗng muối, hơn 1/2 muỗng đường và 3 muỗng nước mắm rồi trộn đều để thịt gà ngấm gia vị.
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Ướp thịt gà - Ảnh minh họa: Internet
  • Lấy bọc thực phẩm bọc kín và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 8 tiếng để thịt gà thấm gia vị (bạn nên ướp thịt gà qua đêm như vậy gà thấm vị và tiết kiệm được thời gian hơn).

Lưu ý: Nếu bạn thích chà bông gà có vị cay thì có thể cho thêm ớt bột và tiêu nhé.

Bước 3: Làm chín thịt gà

  • Thịt gà sau khi đã ngấm gia vị, bạn lấy ra và cho vào chảo xào từ 2 - 3 phút để thịt gà săn lại. Khi thịt gà đã săn lại, bạn cho thêm vào 1/2 chén nước lọc và đậy nắp, vặn lửa riu riu và đun thêm 20 phút cho thịt chín đều.
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Thịt gà sau khi đã ngấm gia vị, bạn lấy ra và cho vào chảo xào từ 2 - 3 phút để thịt gà săn lại - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau khi thịt chín, bạn vớt gà ra đĩa để riêng, phần nước còn lại đem lọc phần hành tím và tỏi, giữ lại phần nước để dùng tiếp cho các bước sau.

Lưu ý: Trong lúc nấu thịt gà bạn nên thỉnh thoảng mở nắp nồi và trở những miếng gà để chúng được chín đều.

Bước 4: Làm tơi thịt gà

Có 3 cách bạn có thể áp dụng để làm tơi thịt gà:

  • Làm tơi chà bông gà bằng chày cối giã tay: Sử dụng chày cối, để giã nhỏ thịt gà ngay sau khi lấy từ chảo nóng ra. Bạn nên giã mạnh tay từ trên xuống. Làm như vậy cho đến khi hết thịt gà. Những miếng gà sau khi giã vẫn còn to, thì bạn hãy dùng tay để xé nhỏ và vò cho thịt tơi ra.
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Làm tơi thịt gà - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng máy xay sinh tố để làm tơi chà bông gà: Cho 1 - 2 miếng thịt gà vào máy xay sinh tố, xay nhấp thả (ấn nút xay rồi thả, lặp đi lặp lại) trong vòng 20 giây thì dừng. Lặp lại các thao tác này cho đến khi phần thịt gà được đánh tơi thành sợi là xong nhé.

Lưu ý: 

 

  • Việc sử dụng máy xay sinh tố để làm tơi chà bông, bạn phải chú ý vì chỉ được xay bằng phương pháp nhấp thả. Nếu không, thịt gà sẽ bị đánh nhuyễn và không thể thành sợi như mong muốn.
  • Trong quá trình xay bạn cần phải dùng đũa trộn đều thịt, như vậy sẽ tránh được tình trạng phần thịt dưới cánh dao sẽ bị nát còn phần trên thì không được xay theo ý muốn.

 

  • Làm tơi chà bông gà bằng máy trộn bột: Dùng chày và cối giã 2 – 3 lần cho miếng thịt gà vỡ ra. Sau đó, cho hết vào máy trộn bột đánh cho đến khi đạt độ tơi ưng ý thì dừng.

Bước 5: Làm khô chà bông gà

Làm khô chà bông cũng khá đơn giản, dưới đây là 2 cách bạn có thể áp dụng:

Làm khô chà bông gà bằng chảo:

  • Cho thịt gà đã được làm tơi vào chảo rồi cho lên bếp. Đảo đều tay liên tục trong khoảng 30 phút với lửa nhỏ. 

Lưu ý: Sau khi đảo khoảng 5 phút, bạn cho phần nước gà ở bước 3 vào để chà bông thêm ngon và đậm vị hơn. Cứ cách 3 phút bạn lại cho thêm 1 chút nước vô nhé, nhưng cũng không nên cho quá nhiều vì sẽ khiến chà bông bị mặn. 

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Làm khô chà bông - Ảnh minh họa: Internet
  • Khi thấy thịt gà tơi khô và chuyển sang màu vàng nhạt đẹp mắt là được.

Sử dụng lò nướng để làm khô chà bông

Cho thịt gà đã được đánh tơi vào khay nướng, sấy trong khoảng 20 phút với nhiệt độ 100 độ C. Cứ 5 phút bạn sẽ rưới nước dùng gà một lần và trộn đều vì sấy bằng lò nước thịt gà sẽ nhanh khô hơn bình thường.

Bước 6: Thành phẩm

Thịt chà bông gà thơm ngon tơi đều, có màu vàng nhạt đẹp mắt. Sợi chà bông dai ngon, càng nhai sẽ càng thấy ngọt, không ẩm cũng không khô quá. Như vậy là bạn đã thành công rồi nhé.

Cách bảo quản chà bông gà

Sau khi làm khô chà bông xong, bạn hãy để chà bông nguội hẳn rồi cho vào hộp đựng thực phẩm. Đậy nắp thật chặt, để ở nơi khô thoáng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh. Lưu ý không nên để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Khi ăn, bạn hãy dùng đũa sạch để lấy một lượng vừa đủ để tránh làm hư phần chà bông chưa sử dụng. 

Chà bông khi được bảo quản đúng cách thì thời gian sử dụng có thể từ 2 - 3 tháng. Hãy bảo quản cẩn thận để đảm bảo sức khỏe cho bạn và cả gia đình nhé.

Bài viết trên Phunuvagiadinh đã giới thiệu đến bạn cách làm chà bông gà tại nhà đơn giản. Hy vọng với những hướng dẫn trên bạn có thể chế biến thành công món chà bông gà để chiêu đãi gia đình và bạn bè.

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