Hướng dẫn cách làm chà bông heo cho bé thơm ngon tại nhà

Chà bông bằng thịt heo là món ăn đơn giản, dễ làm. Đặc biệt là rất an toàn và có thể bảo quản được trong một thời gian dài. Chính vì điều này nên nhiều bà mẹ đã lựa chọn chà bông thịt heo là món ăn dặm cho cho bé. Vừa tiện lợi khi sử dụng, mà còn tạo nên cảm giác thèm ăn cho bé. Tuy nhiên, có nhiều mẹ lại không biết cách làm như thế nào cho ngon. Đừng lo lắng, bài viết dưới đây Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn cách làm chà bông heo ngon đảm bảo bé nhà bạn sẽ mê ngay từ lần.

Bước 1: Rửa sạch thịt, sau đó dùng dao thái thành các miếng dài khoảng 10cm. Sau đó lọc bỏ phần bì, mỡ và gân cho thật sạch.

Rửa sạch thịt heo và cắt miếng khoảng dài khoảng 10cm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khi đã sơ chế thịt xong, bạn cho thịt vào một chiếc đĩa sâu lòng và đặt vào trong nồi hấp chín.

(Lưu ý: không nên luộc thịt mà nên hấp như vậy sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt heo).

Bước 3: Thịt chín, bạn lấy ra để nguội rồi dùng một chiếc chày đập nhẹ lên miếng thịt cho đến khi thịt mềm. Sau đó dùng tay xé thịt thành các sợi nhỏ như que tăm.

Đập nhẹ lên miếng thịt cho đến khi thịt mềm - Ảnh minh họa: Internet

(Lưu ý: Bạn không nên xé quá nhỏ nếu không sẽ khó tạo thành chà bông được).

Bước 4: Cho thịt đã xé nhỏ vào chảo, nêm thêm 1 thìa cà phê muối hoặc 1 thìa canh nước mắm. Sau đó mở lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều tay trong khoảng 10 phút cho đến khi sợi thịt thật khô là được.

Để xem chà bông đã được chưa, bạn có thể dùng 2 đầu ngón tay của mình vò nát sợi thịt, nếu thấy thịt tơi ra và không bị gãy vụn là được.

(Lưu ý: Bạn không nên đảo quá lâu vì có thể khiến chà bông bị gãy vụn và khô cứng).

Bước 5: Công đoạn cuối cùng đó là đem chà bông bảo quản trong một chiếc lọ thủy tinh kín. Để ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp nhé.

Chà bông heo thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là các bạn đã hoàn thành món chà bông heo thơm ngon bổ dưỡng cho bé. Hiện nay, trên thị trường đang rộ lên rất nhiều thông tin về thực phẩm bẩn, kém chất lượng, hay làm giả chà bông,...nên việc tự tay làm chà bông thịt heo tại nhà sẽ là cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Ngoài chà bông heo, bạn cũng có thể làm thêm một số loại chà bông khác để giúp các thành viên trong gia đình được thay đổi khẩu vị và không gây cảm giác ngán. Dưới đây là một cách làm chà bông khác, bạn có thể tham khảo thêm nhé.

Cách làm chà bông tôm tươi

Nguyên liệu:

500g tôm tươi.

2 củ hành khô, nhánh gừng nhỏ.

Các loại gia vị như: nước mắm, hạt nêm, muối và đường.

Cách chế biến:

Bước 1: Tôm mua về rửa sạch

Rửa sạch tôm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đập nát gừng, lột vỏ hành khô và thái mỏng.

Bước 3: Bắt một nồi nước lên bếp, cho nước khoảng dưới mức của tôm. Khi nước sôi thì cho gừng + 1 chút muối và thả tôm vào. Đợi đến khi nước sôi lại thì đảo đều tôm từ 2 - 3 phút. Khi thấy tôm chuyển màu hoàn toàn thì vớt tôm ra, để nguội, sau đó bóc bỏ đi phần vỏ, đầu và đuôi tôm.

Bóc bỏ đi phần vỏ, đầu và đuôi tôm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho tôm vào cối và giã dập, sau đó bạn hãy xé thịt tôm nhỏ ra theo sớ. Hoặc nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian, thì bạn có thể dùng cối và giã nát tôm. Nhưng nếu dùng cách này thì khi cháy xong, tôm sẽ vụn hơn nhé.

Cho tôm vào cối và giã dập - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Đặt chảo lên bếp, cho thêm chút dầu ăn và phi thơm hành. Sau đó cho tôm vào, bạn hãy dùng mặt lưng của thìa lấy cơm, miết tôm xuống chảo (ấn xuống và kéo nhẹ) vừa miết vừa đảo cho thịt tôm săn lại (Để lửa nhỏ vừa, khoảng 10 phút nhé).

Sao ruốc tôm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho chà bông tôm ra đĩa hoặc tô, vì nếu để lại trong chảo thì nó sẽ bị khô.

Cho ruốc tôm ra đĩa - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chà bông nấm hương

Nguyên liệu:

Nấm hương: 200G

Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê

Hạt nêm chay: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước tương 3 muỗng canh

Cách chế biến:

Bước 1: Chân nấm hương sau khi mua về bạn hãy nhặt bỏ các chân nấm bị mốc, dị vật, rồi đem ngâm với nước ấm trong khoảng 3-4h cho nở, sau đó rửa sạch lại cho hết bụi bẩn. Khi chân nấm hương đã nở, bạn vớt ra và cắt bỏ phần bị bám đen (phần sát thân gỗ), phần đầu già.

Chân nấm hương sau khi mua về bạn hãy nhặt bỏ các chân nấm bị mốc - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho nấm vào nồi cùng với 1 ít nước để luộc nấm. Nước sôi để 5-6 phút rồi hãy tắt bếp. Sau đó vớt chân nấm ra, nếu còn nhiều nước thì các bạn có thể vắt bỏ nước.

Cho nấm vào nồi cùng với 1 ít nước để luộc nấm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Xé chân nấm thành các sợi nhỏ. Sợi càng nhỏ thì ruốc sẽ trông càng đẹp và dai. Đặc biệt ăn sẽ ngon hơn nhé. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian thì bạn có thể làm ruốc nấm hương bằng cách giã chân nấm. Hoặc kết hợp 2 cách, bạn xé sơ qua rồi cho vào giã cho nhanh.

Xé chân nấm thành các sợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng cho nấm vào chảo cùng với tất cả các gia vị và đảo đều. Khi thất khô thì bạn có thể cho thêm 1 chút dầu ăn để ruốc không bị khô nhé.

Chà bông nấm hương - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Không nên sao ruốc nấm quá khô vì sẽ làm nấm rất dai. Tuy nhiên cũng không để ruốc nấm quá ướt vì sẽ khiến ruốc không thể bảo quản được lâu. Thời điểm thích hợp để tắt bếp đó là khi ruốc vàng.

Bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn cách làm chà bông heo và một số loại chà bông khác. Hy vọng với những hướng dẫn trên bạn có thể thực hiện thành công món chà bông đầy dinh dưỡng cho bé yêu và cả gia đình.