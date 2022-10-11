Cách làm khoai lang sấy dẻo ngon đúng điệu tại nhà!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai lang có chứa 90kcal, 2g đạm, 7,05g tinh bột, 3,3g chất xơ, 0,15g chất béo, 38mg canxi,…và rất nhiều các khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến.

Cụ thể, việc bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thay đổi ra sau: ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A, giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh đái tháo đường, hỗ trợ giảm cân, chống viêm, tăng cường trí nhớ, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện tóc và da, tăng khả năng sinh sản, cải thiện thị lực và hỗ trợ tiêu hóa,...

Nhờ vào hàm lượng kcal ít cùng các thành phần dinh dưỡng vượt trội, việc đưa khoai lang vào thực đơn mỗi ngày sẽ mang lại những công dụng “thần kỳ” khiến bạn bất ngờ đấy.

Đặc biệt, chiết xuất từ khoai lang còn có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt nữa đấy!

Quả là thần kỳ phải không nào?! Chẳng phải tự nhiên mà loại thực phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy đâu. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món khoai lang sấy dẻo thơm ngon, hấp dẫn, ai ăn cũng mê này nhé!

Cách làm khoai lang sấy dẻo chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Khoai lang: 500 gram

Các bước tiến hành làm khoai lang sấy dẻo bằng lò nướng

Bước 1: Luộc chín khoai lang

- Đầu tiên, khoai lang mua về, bạn đem rửa sạch đất cát và cắt bỏ hai đầu.

Công đoạn luộc chín khoai lang!

- Khoai để sấy thường chủ yếu là luộc chín. Các bạn đổ nước vừa ngập mặt khoai. Sử dụng một đôi đũa để kiểm tra xem khoai chín chưa, nếu có thể đâm xuyên qua 1 cách dễ dàng là khoai đã chín.

- Ngoài ra, để món khoai sấy dẻo thơm ngon hơn, sau khi nước đã cạn thì bạn đun thêm tầm 5 phút cho khoai ra mật nhé.

Bước 2: Gọt vỏ khoai lang

Khoai sau khi luộc các bạn dùng dao lột sạch lớp vỏ ngoài. Nếu các bạn để nguyên vỏ thì sẽ gây mất thẩm mỹ và thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng của món ăn.

Lưu ý: Các bạn nên luộc khoai trước rồi mới gọt vỏ vì lớp vỏ sẽ giúp giữ lại tới 50% lượng đường. Khoai sẽ trở nên ngon và ngọt hơn.

Bước 4: Thái lát khoai lang

Thái khoai cẩn thận tránh làm nát!

- Các bạn thái khoai thành từng miếng dày 5-7 mm. Ở công đoạn này, bạn nên khéo léo một chút để miếng khoai không bị nát.

- Sau đó, bạn chỉ việc lần lượt xếp các lát khoai vào khay nướng như hình là được.

Xếp khoai ra khay nướng!

Bước 5: Sấy khoai lang

Sấy khoai đơn giản bằng lò nướng!

- Bạn bật sẵn lò nướng ở chế độ gió và để ở nhiệt độ 100 độ C, sau đó cho khay khoai vào nướng.

- Nhiệt độ quá cao sẽ làm cho khoai dễ cháy. Lưu ý dùng một chiếc đũa để kê lại cửa lò cho dễ thoát ẩm.

- Thời gian sấy thường là 3 tiếng, nếu bạn muốn ăn khô thì có thể sấy lâu hơn. Khoai sau khi sấy, bạn để cho nguội hẳn rồi cho vào hũ thủy tinh sạch để bảo quản.

- Bên cạnh việc sử dụng lò nướng, các bạn cũng có thể sấy khoai bằng lò vi sóng. Bật lò vi sóng ở chế độ trung bình rồi sấy khoai trong khoảng 15 phút.

Lưu ý: Bạn nên căn chỉnh thời gian phù hợp với lượng khoai cần sấy.

Món khoai lang sấy dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn!

Ngoài cách làm khoai lang sấy dẻo truyền thống, bạn cũng có thể kết hợp khoai sấy dẻo với gừng hay mật ong để tạo thêm nhiều biến tấu thú vị.

Yêu cầu đối với khoai thành phẩm

Khoai sấy chín đều, có màu vàng cam hút mắt và độ dẻo đặc trưng hấp dẫn.

Vị ngon ngọt của khoai được giữ nguyên, miếng khoai khô ráo nhưng phải đảm bảo độ dẻo nhất định khi thưởng thức.

Cách bảo quản khoai lang sấy

- Để bảo quản khoai lang sấy được lâu, sau khi để khoai nguội hẳn, bạn xếp khoai vào túi nilon kín hoặc hũ thủy tinh sạch có nắp đậy, rồi đem cất ở nơi thoáng mát. Bạn không nên cho khoai vào tủ lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ làm khoai cứng lại và mất đi độ dẻo.

Để cho khoai thật nguội rồi mới cho vào túi/hũ thủy tinh!

- Các bạn phải để cho khoai thật nguội rồi mới xếp vào hũ, tránh trường hợp khoai còn ấm mà xếp vào hũ đậy chặt sẽ gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước làm cho khoai bị mốc, ỉu và không giữ được lâu.

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Vì những củ này thường ít xơ, nhiều bột, sẽ giúp cho mùi vị của món bánh khoai lang chiên phồng ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ màu đen và quá mềm, đây là khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, khi làm bánh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thành phẩm.

- Khoai lang tươi có thể để được khá lâu nếu biết bảo quản đúng cách. Khi mua về, bạn nên để khoai nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm thấp, nhiệt độ cao dễ làm khoai mọc mầm. Tuyệt đối không cho khoai vào tủ lạnh sẽ làm khoai mất vị và nhanh hỏng. Khoai lang củ có thể để được từ 7 – 10 ngày.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món khoai lang sấy dẻo thơm ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn vặt vừa ngọt dẻo, dinh dưỡng lại dễ làm như này, các chị em chọn làm món ngon nhấm nháp cùng những giờ trà chiều thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!