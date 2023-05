Cách làm chà bông chay siêu ngon, đơn giản tại nhà

Bước 2: Xé sườn non thành các sợi dài, nhỏ và vừa ăn. Bạn có thể dùng tay xé trực tiếp hoặc dùng chày giã ra để tiết kiệm thời gian, công sức.

Bước 3: Ướp sườn non với một chút hạt nêm chay sao cho vừa khẩu vị, sau đó trộn đều hỗn hợp lên rồi ướp sườn trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Bắc 1 cái chảo lên bếp rồi đổ sườn non vừa ướp gia vị vào, đảo đều lên cho tới khi khô vàng là được. Lưu ý không nên sao lâu quá, tránh làm mất đi mùi vị thơm ngon của sườn non. Đặc biệt, bạn nên vặn lửa nhỏ lại để các gia vị có thời gian thấm và khô đều đồng thời sườn non không bị xém cạnh bên ngoài.