Cách làm chà bông chay siêu ngon, đơn giản tại nhà

Cách làm chà bông chay tại nhà vừa thơm ngon vừa thanh đạm, tốt cho sức khỏe . Vậy cách làm chà bông chay có khó không? Cần chuẩn bị những nguyên liệu nào để có món chay ngon nhất? Câu trả lời là chỉ với nấm hương, sườn non rất dễ kiếm tại các chợ hoặc cửa hàng tạp hóa, bạn đã có thể bắt tay thực hiện món ruốc chay hấp dẫn cho cả nhà. Mời bạn đọc cùng Phunuvagiadinh học ngay công thức làm chà bông chay trong bài viết sau!

3 thìa canh nước tương. Nếu bạn không ăn chay, bạn có thể dùng nước mắm và hạt nêm từ xương để thay thế cho nước tương.

200 gram nấm hương. Lưu ý chọn loại nấm hương khô để có thể bảo quản và sử dụng được lâu sau khi chế biến. Nếu không có nấm hương, bạn có thể dùng các loại nấm khác có độ dẻo dai tương tự để thay thế, chẳng hạn như nấm sò.

Cách làm chà bông chay từ nấm hương không quá phức tạp hay cầu kỳ. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu lại cực kỳ dễ mua.

Bước 4: Bắc 1 cái chảo lên bếp rồi đổ sườn non vừa ướp gia vị vào, đảo đều lên cho tới khi khô vàng là được. Lưu ý không nên sao lâu quá, tránh làm mất đi mùi vị thơm ngon của sườn non. Đặc biệt, bạn nên vặn lửa nhỏ lại để các gia vị có thời gian thấm và khô đều đồng thời sườn non không bị xém cạnh bên ngoài.

Bước 3: Ướp sườn non với một chút hạt nêm chay sao cho vừa khẩu vị, sau đó trộn đều hỗn hợp lên rồi ướp sườn trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Xé sườn non thành các sợi dài, nhỏ và vừa ăn. Bạn có thể dùng tay xé trực tiếp hoặc dùng chày giã ra để tiết kiệm thời gian, công sức.

Bước 1: Sườn non mua về đem ngâm vào nước đến khi thật mềm rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

+ Tiếp theo, ngâm nấm hương trong dung dịch nước ấm pha muối loãng tầm 3-4 giờ đồng hồ để nấm nở ra.

+ Tiếp tục dùng nước lạnh rửa lại nấm cho thật sạch để loại bỏ bụi bẩn.

+ Cho 1 nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho nấm hương vào luộc. Lưu ý là chỉ nên cho ít nước và đun sôi nấm trong 5-6 phút thì tắt bếp.

+ Sau đó, vớt nấm ra cho ráo nước, chờ nấm nguội thì vắt cho thật khô.

Bước 2: Xé nấm và sao thành chà bông.

Công đoạn xé nấm và sao nấm thành chà bông - Ảnh minh họa: Internet

+ Xé nấm hương thành các sợi nhỏ. Bạn có thể dùng chày và cối để giã nấm nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Hãy giã cho đến khi thấy nấm nát nhuyễn vì sợi chà bông càng nhỏ thì ăn càng ngon.

+ Nêm nếm gia vị vào nấm cho vừa ăn rồi bật lửa nhỏ, đổ nấm vào chảo và sao lên. Trong quá trình sao chà bông, lưu ý đảo đều tay để tránh nấm bị khê. Sao cho tới khi nào thấy nấm có màng vàng vàng là được.

+ Đối với cách làm chà bông này, bạn không nên sao quá khô hay quá ướt. Nếu rang quá khô, chà bông sẽ rất dai, còn ướt quá thì chà bông khó bảo quản lâu được. Vì vậy, trong khi sao nấm, nếu thấy nấm khô quá thì bạn hãy cho thêm chút dầu ăn vào và đảo đều lên là được.

Bước 3: Thành phẩm,

Sau khi làm xong, bạn hãy đổ chà bông chay ra đĩa cho nguội, sau đó trút vào hũ đậy nắp kín lại. Lưu ý nên bảo quản chà bông chay trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ở nơi khô thoáng. Nếu làm theo đúng hướng dẫn, hương vị chà bông chay sẽ không thay đổi trong thời gian dài. Món chà bông chay làm từ nấm hương ăn với cháo hoặc cơm nóng cực kỳ ngon.

Chà bông chay từ nấm hương ăn cùng cháo sẽ rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 2 cách làm chà bông chay từ sườn non và nấm hương vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện thành công, không hề tốn thời gian hay công sức nhiều. Hy vọng với những hướng dẫn chi tiết của Phunuvagiadinh.vn, bạn có thể chuẩn bị được một món ăn chay thanh đạm, tốt cho sức khỏe để cả nhà cùng thưởng thức!