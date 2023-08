Bật mí cách làm sinh tố chanh leo tươi mát và thơm ngon

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố

Xay thật nhuyễn các nguyên liệu trên

Cho lượng đường phù hợp với khẩu vị

Cho sinh tố ra ly và thưởng thức. Chỉ vài bước đơn giản là bạn sẽ có ngay thức uống vừa mát vừa thơm ngon rồi phải không nào.

Cách làm sinh tố chanh dây và chuối

Nguyên liệu chuẩn bị:

2 quả chuối

3 quả chanh dây

3 thìa đường

300 ml sữa

Sinh tố chanh dây và chuối đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm như sau:

Cắt đôi chanh dây, lấy phần hạt và thịt ra cho vào cối xay khoảng 30 giây. Lọc hạt xong rồi cho máy quay lần 2 cũng trong 30 giây và thêm chút nước vào lọc lại, bỏ hạt.

Tiếp theo, bạn cho chuối và sữa vào máy sinh tố xay thật mịn rồi trộn với nước chanh dây. Nếu muốn thì bạn có thể cho đá vào uống rất ngon.Cho thêm ít hạt chia vào uống sẽ càng ngon hơn.

Cách làm sinh tố chanh dây, chanh tươi và sữa

Nguyên liệu chuẩn bị

1 phần ăn

1 quả chanh leo

4 muỗng sữa ông thọ

1 hộp sữa tươi không đường

1/4 quả chanh

Cách làm như sau:

Cho sữa và nước chanh dây vào máy xay.

Bỏ tiếp 4 muỗng sữa ông thọ và 1/4 quả chanh rồi xay lên.

Cách làm sinh tố chanh dây, chanh tươi và sữa - Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố chanh dây giải nhiệt

Nguyên liệu chuẩn bị:

4 quả chanh dây

100ml sữa tươi

1 hộp sữa đặc loại nhỏ

4 muỗng đường

Đá bào

100ml nước lọc

Cách làm như sau:

Bổ đôi quả chanh dây lấy phần thịt quả, có thể lọc qua rây lấy hạt hoặc không lấy hạt tùy sở thích mỗi người.

Lấy phần thịt chanh dây - Ảnh minh họa: Internet

Cho chanh dây, sữa đặc, sữa tươi, đường và nước lọc vào máy, bật chế độ mạnh nhất để xay hỗn hợp nhuyễn hơn. Bạn nên cân nhắc lượng đường cho vào sinh tố, vì sữa đặc đã ngọt rồi nên cho ít đường sẽ uống ngon hơn. Nếu bạn thích uống ngọt thì có thể cho đường vào, nhưng không nên cho vào nhiều quá nếu không sẽ không uống được.

Cho đá vào máy xay cùng cho đến khi hỗn hợp nhuyễn thì lọc qua rây bỏ cặn, lấy phần nước cốt cho ra ly và thưởng thức.

Nước sinh tố chanh dây thành phẩm là phải mịn và có màu vàng sậm. Bạn có thể thay sữa bằng đường nâu hoặc mật ông thì nước sinh tố sẽ có màu đẹp và thơm ngon hơn.

Sinh tố chanh dây thành phẩm là phải mịn và có màu vàng sậm - Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích khi uống sinh tố chanh dây

Chanh dây được biết là loại quả rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Trong 100g quả chanh dây sẽ có chứa khoảng 97 calo.

Quả chanh dây là nguồn chất xơ tuyệt vời dành cho người ăn kiêng. Khoảng 100g chanh dây thì sẽ chứa 10.4g hoặc 27% chất xơ. Đây được biết đến là chất xơ tự nhiên rất tốt cho chế độ ăn uống giảm cân, giúp loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể.

Chanh dây là nguồn chất xơ tuyệt vời dành cho người ăn kiêng - Ảnh minh họa: Internet

Chanh dây là nguồn vitamin C lớn, giúp cung cấp khoảng 30mg Vitamin C trong 100g quả. Vitamin C được biết đến là một chất chống oxy hóa hòa tan trong nước mạnh mẽ. Tiêu thụ trái cây giàu vitamin C sẽ giúp cơ thể phát triển sức đề kháng và chống lại các tác nhân gây bệnh, thu hẹp các gốc tự do gây hại, chống viêm nhiễm hiệu quả. Chanh dây còn có chứa hàm lượng vitamin A khá cao và rất tốt cho thị lực. Vitamin-A cũng rất cần thiết để duy trì niêm mạc khỏe mạnh và hỗ trợ làm đẹp da. Tiêu thụ trái cây tự nhiên giàu vitamin A sẽ giúp ngăn ngừa được ung thư phổi và ung thư miệng.

Chanh dây chứa hàm lượng vitamin A khá cao và rất tốt cho thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Chanh dây tươi cũng rất giàu kali, 100g chanh có chứa khoảng 348mg kali. Kali được biết đến là thành phần chính của tế bào và dịch cơ thể, có công dụng điều chỉnh nhịp tim và huyết áp ổn định hơn. Hơn nữa, chanh dây còn được biết đến là một nguồn khoáng chất tuyệt vời như: Sắt, đồng, magiê và phốt pho…

Trên đây là một số cách làm sinh tố chanh leo tươi mát và thơm ngon mà bạn có thể tham khảo. Từ đó có thể làm được thức uống tươi mát chiêu đãi cả gia đình vào những ngày nắng nóng.