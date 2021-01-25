15 loại sinh tố giảm cân cực kỳ tốt cho sức khỏe

Sinh tố giảm cân là một loại thức uống được xay nhuyễn từ trái cây, hoặc rau, củ thiên nhiên. Vì thế, đây được xem là phương pháp cực kỳ hiệu quả, không chỉ giúp duy trì vóc dáng lý tưởng mà còn giúp chị em có được hệ tiêu hóa tốt và làn da mịn màng sáng khỏe. Vậy sinh tố giảm cân có tốt cho sức khỏe không, những loại rau củ quả nào được dùng để giảm cân hiệu quả?

Trong chuối có chứa nhiều chất xơ. Việc uống sinh tố chuối vào buổi sáng sẽ giúp bạn “tráng” một lớp chất xơ lên thành dạ dày. Cách này giúp giảm hấp thụ chất béo và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Công thức sinh tố chuối đơn giản nhất là: chuối chín kết hợp yến mạch ăn liền và sữa chua. Có thể cho thêm dâu tây, cam hoặc chocolate đen vào.

Khi chế biến thức uống này, bạn cần chú ý xay nhuyễn ra. Lưu ý là cần dùng ngay sau khi xay vì chuối rất dễ bị oxi hóa và xỉn màu, khi để lâu thì món ăn có thể bị chua.

2. Sinh tố yến mạch

Yến mạch là loại ngũ cốc giàu chất xơ, khoáng chất và protein. Tuy nhiên, chúng lại chứa ít calo nhất trong các loại ngũ cốc. Do đó, chỉ cần 150 – 200g yến mạch là đủ ăn mỗi ngày.

Sinh tố yến mạch

Cách chế biến sinh tố yến mạch ăn liền không hề khó. Bạn cho thêm 1-2 loại trái cây hoặc sữa tươi, sữa chua vào là được. Chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào máy xay mịn, thêm đá tùy sở thích là xong.

3. Sinh tố rau xanh

Nếu như bạn không thích vị ngọt của các loại trái cây hoặc đang theo chế độ giảm cân “không đường” thì hãy chọn sinh tố rau. Đây là sự kết hợp giữa 3 – 4 loại rau tươi.

Sinh tố rau là sự kết hợp giữa 3 – 4 loại rau tươi

Món thức uống này có thể giúp bạn giảm cân thần tốc mà không lo da bị mất nước.

Vì trong sinh tố rau chứa rất nhiều chất xơ và nước mà không hề chứa chất béo. Mặc dù vậy, sinh tố rau vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và vitamin cho cơ thể.

Để làm món sinh tố này, bạn chỉ cần rửa sạch và xay nhuyễn các loại rau củ. Một số loại rau được khuyên dùng giảm cân là: cải kale, cải chân vịt, cần tây và mùi tây,...

4. Sinh tố bí đỏ

Không nhiều người biết rằng, sinh tố bí đỏ ngoài dùng để tăng cân còn có thể giúp giảm cân hiệu quả. Bởi vốn dĩ trong bí đỏ có chứa rất nhiều chất xơ, các vitamin A, C,... Vì thế, bí đỏ dễ dàng cung cấp đa dạng dưỡng chất mà ăn không lo béo.

Sinh tố bí đỏ

Để làm sinh tố bí đỏ giảm cân, bạn chỉ cần một trái bí đỏ và một ít sữa tươi không đường. Tốt nhất nên dùng bí đỏ trồng organic. Nếu xay sữa tươi thì cần chọn loại không béo hoặc tách kem. Cách làm là luộc hoặc hấp chín bí đỏ rồi cho vào máy xay cùng nước lọc và một ít sữa tươi không béo.

Loại sinh tố này có thể dùng để ăn sáng hoặc ăn chiều. Đã uống sinh tố bí đỏ thì không cần ăn thêm các loại thực phẩm khác. Lưu ý là nên sử dụng hết sinh tố đã xay trong ngày để đảm bảo hương vị và chất lượng.

5. Sinh tố dưa leo

Đây là loại quả đã quá quen thuộc với chị em phụ nữ chúng mình. Dưa leo thanh mát, chứa nhiều nước nên có thể dùng hàng ngày mà không lo lên cân. Không những giúp giảm cân, sinh tố từ dưa leo còn hỗ trợ làm đẹp da, giảm mụn trên cơ thể hiệu quả.

Sinh tố dưa leo

Công thức giảm cân đơn giản nhất là kết hợp dưa leo với lá bạc hà và táo xanh. Đây là công thức sinh tố có vị the mát của bạc hà và vị chua nhẹ của táo xanh giúp thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa táo bón. Nếu thích ngọt tự nhiên, bạn có thể cho thêm một ít mật ong.

6. Sinh tố mướp đắng

Đây là loại quả giúp tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, giải nhiệt cơ thể và hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Sinh tố mướp đắng là loại quả giúp tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, giải nhiệt cơ thể và hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả

Cách làm là bạn ép lấy nước mướp đắng và bỏ bã. Sinh tố mướp đắng giàu protein và vitamin C nên sẽ có vị chua nhẹ và hơi đắng. Để cân bằng vị đắng, có thể kết hợp cùng nước cốt chanh và cam, thêm chút mật ong và đá lạnh để dễ uống hơn.

7. Sinh tố xoài

Loại quả này được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trái cây. Ngoài chất xơ, xoài còn chứa nhiều vitamin A, C, B6 giúp giảm cân, đẹp da, giữ dáng, đẹp da và sáng mắt.

Sinh tố xoài

Xoài có vị thanh mát nên rất dễ kết hợp với các loại trái cây khác để làm sinh tố giảm cân như: chuối, dứa, bơ hoặc cam hoặc sữa chua.

Muốn làm sinh tố xoài ngon, hãy để các các loại trái cây vào ngăn đá từ 3 – 6 giờ, sau đó xay nhuyễn chúng. Như vậy, món sinh tố sẽ rất nhuyễn và mát lạnh, không còn các sợi xơ của xoài.

8. Sinh tố dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa nhiều axit amin, Vitamin A, C và B6 giúp làm đẹp da, sáng mắt, đồng thời giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể hiệu quả.

Sinh tố dưa hấu giúp làm đẹp da, sáng mắt, đồng thời giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể hiệu quả

Để làm sinh tố dưa hấu rất đơn giản, bạn chỉ cần xay nhuyễn dưa hấu với nước chanh, có thể cho thêm nước cam hoặc sữa chua để tạo vị thanh mát. Ngoài chanh, bạn cũng có thể thay thế bằng củ cải đỏ, cà rốt hoặc táo để món sinh tố dưa hấu thêm đa dạng hương vị.

9. Sinh tố đu đủ

Thường xuyên ăn đu đủ giúp làm sáng da tự nhiên từ sâu bên trong, ngừa đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, trong đu đủ có lượng đường khá cao, vì thế khi chế biến không nên cho thêm đường hay mật ong.

Thường xuyên ăn đu đủ giúp làm sáng da tự nhiên từ sâu bên trong, ngừa đục thủy tinh thể

Công thức thực hiện là kết hợp đu đủ với nước cốt chanh và vỏ chanh bào xay nhuyễn. Vị hăng hăng của vỏ chanh và chua của chanh sẽ cân bằng lại vị ngọt của đu đủ. Có thể thêm sữa chua hoặc hạt chia vào để vị thanh mát hơn.

10. Sinh tố cà rốt

Trong cà rốt có chứa rất nhiều Vitamin A, photpho, canxi và chất xơ. Uống loại sinh này thường xuyên sẽ giúp sáng da, sáng mắt, giảm cân hiệu quả. Công thức thực hiện là xay cà rốt cùng với táo xanh, táo đỏ, chanh, cam hoặc dứa, kết hợp thêm chút mật ong hoặc đường ăn kiêng là có ngay một ly sinh tố thơm ngon.

Sinh tố cà rốt

11. Sinh tố nha đam

Trong nha đam có chứa đến 80% là nước.Vì thế, loại sinh tố này có khả năng cung cấp lượng nước lớn cho cơ thể. Ngoài ra, nha đam còn chứa hơn 20 loại amino axit, 12 vitamin và 20 khoáng chất.

Sinh tố nha đam

Sử dụng sinh tố nha đam thường xuyên không chỉ giúp giảm cân, mà còn mang lại làn da sáng bóng, trẻ trung. Công thức đơn giản nhất là mix nha đam cùng dưa leo và dứa, thêm chút đường phèn.

12. Sinh tố cải bó xôi

Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt chứa nhiều chất xơ, vitamin và protein, không những giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tăng sức đề kháng.

Sinh tố cải bó xôi

Để làm sinh tố rau chân vịt, bạn cần xay nhuyễn chúng với nho, dưa leo và mật ong hoặc đường phèn. Nếu muốn thơm ngon hơn, có thể cho thêm một vài lá bạc hà và hạt chia.

13. Sinh tố mãng cầu

Trong mãng cầu có nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, chất xơ, nước nên chúng giúp hỗ trợ tích cực trong việc giảm cân của bạn.

Bạn có thể kết hợp mãng cầu cùng một ít sữa tươi không đường hoặc mật ong, ướp lạnh mãng cầu trước khi xay để có được một loại sinh tố thơm mát, dễ thưởng thức.

Sinh tố mãng cầu

14. Sinh tố dứa

Sinh tố dứa ngoài tác dụng giúp thanh nhiệt, vị ngọt thanh tự nhiên thì đây còn là thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng nhưng không gây béo mà còn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả.

Sinh tố dứa giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả

Bạn có thể xay dứa cùng với cà rốt, xoài, cam, chanh,... nhớ thêm một chút mật ong để hương vị thêm thơm ngon và tốt cho dạ dày nhé!

15. Sinh tố rau diếp cá

Trong rau diếp cá có chứa nhiều thành phần thiết yếu như: chất xơ, protit, canxi, kali,... Khi nạp vào cơ thể, chúng có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, đồng thời giúp đào thải mỡ thừa và các độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả.

Sinh tố rau diếp cá

Có nhiều cách làm sinh tố từ loại rau này, nếu không thích mùi rau nguyên chất, bạn có thể dùng 100g rau diếp cá đã rửa sạch, cho thêm 100ml nước lọc vào xay nhuyễn. Sau đó đổ ra ly và thêm 2 thìa mật ong, vài viên đá vào, khuấy đều và thưởng thức ngay.

5 thứ cần thêm vào sinh tố để giảm cân nhanh hơn.

Ngoài việc bổ sung các loại trái cây vào sinh tố, bạn cũng có thể thêm vào các thực phẩm đốt cháy chất béo để giảm cân nhanh hơn. Và 5 gợi ý sau sẽ giúp bạn hiểu hơn.

Bột trà xanh.

Thêm bột trà xanh vào sinh tố giúp giải phóng các chất béo từ tế bào nhờ vào catechin. Trà xanh cũng khá dễ sử dụng và kết hợp với sinh tố do mùi vị khá dễ chịu.

Quả việt quất và dâu tây.

Chúng chứa đầy chất chống oxy hóa và có khả năng đốt cháy chất béo. Ngoài ra chúng còn có polyphenol ngăn chặn sự hình thành chất béo trong cơ thể.

Rau Bina.

Do chứa nhiều chất xơ no lâu, rau bina là thực phẩm đốt chất béo khá hiệu quả. Đây là một loại rau xanh nên thêm vào ly sinh tố của bạn.

Hạt chia.

Ngăn chặn cơn đói và nhu cầu ăn nhẹ, giúp bạn no lâu hơn nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất. Hạt chia là thứ không thể thiếu trong việc giảm cân của chị em. Do đó lựa chọn và sử dụng hạt chia bổ sung vào ly sinh tố là điều cần.

Yến mạch.

Đây là thứ bổ sung vào ly sinh tố để bạn giảm cân nhanh hơn. Yến mạch giàu chất xơ và giúp bạn no lâu hơn, cũng như làm giảm cảm giác thèm ăn .

Những lưu ý khi bạn làm một ly sinh tố giảm cân.

Có thể thay thế cho một bữa ăn. Với các loại sinh tố chứa đầy đủ chất dinh dưỡng có thể thay thế cho một bữa ăn.

Tự làm. Bạn nên tự làm để kiểm soát được lượng trái cây đúng mục đích giảm cân.

Không thêm đường, sữa. Tốt nhất sinh tốt của bạn không thêm thêm đường và sữa. Hạn chế chất ngọt cần thiết là nguyên tắc để bạn giảm cân thành công.

Giàu chất xơ. Tốt nhất nên lựa chọn những thực phẩm giàu chất xơ, bởi chất xơ giúp hấp thụ nước và chất béo. Đây là cách tốt nhất để bạn giảm cân.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thông tin hữu ích về 15 loại sinh tố giảm cân rẻ tiền, dễ thực hiện tại nhà để giúp chị em có được một vóc dáng lý tưởng để tha hồ diện trang phục đẹp đón năm mới 2021.