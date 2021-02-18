Hướng dẫn 3 cách làm sinh tố sữa chua thơm ngon và tốt cho sức khỏe nhất

Cách làm sinh tố sữa chua truyền thống như sau:

Sinh tố sữa chua còn gọi là sữa chua đánh được biết đến là một món ăn vặt ngon, một loại thức uống vô cùng phổ biến ở nước ta. Dùng mỗi ngày một ly sinh tố sữa chua là bí quyết giúp bạn gái sở hữu một làn da hồng hào và một thân hình thon gọn đầy gợi cảm. Sinh tố sữa chua là món ăn vặt – thức uống đặc biệt được yêu thích.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm sinh tố sữa chua:

+ 1 chén đá viên

+ 2 muỗng canh sữa đặc có đường

+ 1 trái chanh

Và không thể thiếu máy xay sinh tố

Cách làm sinh tố sữa chua như sau:

+ Cắt chanh thành lát mỏng và vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hạt.

+ Thêm sữa chua, sữa đặc có đường, nước cốt chanh vào. Bật máy sinh tố xay đều hỗn hợp.

Thêm đá vào xay chung để món sinh tố sữa chua thêm phần mát lạnh

+ Thêm vài viên đá vào và xay chung để món sinh tố sữa chua thêm phần mát lạnh.

+ Hoặc cũng có thể xay hỗn hợp sinh tố xong rồi để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút và thưởng thức.

+ Cho hỗn hợp sinh tố sữa chua ra ly.

+ Thêm vài lá bạc hà để trang trí trên mặt ly sinh tố. Với chỉ vài bước đơn giản, cách làm sinh tố sữa chua tuyệt ngon đã được hoàn thành.

Sinh tố sữa chua tuyệt ngon, lại bổ dưỡng và đơn giản

Món sinh tố sữa chua có vị ngọt mát của đá viên, có hương thơm của nước cốt chanh. Dùng sinh tố sữa chua làm món tráng miệng sau bữa ăn hay thức uống giải nhiệt.

1. Cách làm sinh tố dâu tây sữa chua

Sinh tố dâu tây sữa chua có hương vị thơm mát đặc trưng, giúp giải nhiệt, giữ dáng, đẹp da hiệu quả. Dâu tây có chứa hàm lượng lớn vitamin C và đường fructose cao. Vị thơm đặc trưng, nhẹ nhàng của những món giải khát từ dâu tây được nhiều người yêu thích.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 5 quả dâu tây

+ 1 hộp sữa chua có đường.

+ 1/2 gói sữa tươi.

+ Sữa đặc, dầu dừa.

+ Đá bào, đường, chanh.

Cách làm sinh tố dâu tây sữa chua:

Bước 1:

+ Dâu tây bỏ núm, ngâm với nước muối pha loãng. Tiếp đó, đem dâu tây rửa sạch lại và để ráo, bổ đôi quả dâu ra.

+ Cho tất cả số dâu tây này vào máy xay sinh tố. Thêm sữa chua, 1/2 gói sữa tươi nhỏ, 1 thìa cà phê sữa đặc, 1 thìa cà phê dầu dừa, 1 thìa đường vào.

Đem dâu tây rửa sạch lại và để ráo, bổ đôi quả dâu ra

Bước 2: Cho thêm 1 ít vỏ chanh thái mỏng vào máy xay hỗn hợp. Vỏ chanh giúp sinh tố thơm hơn và trị ho. Mặc dù vậy, tránh cho nhiều vỏ chanh vì sẽ khiến sinh tố bị đắng!)

Bước 3: Sau khi xay chừng 1 phút sẽ thấy sinh tố nhuyễn và mịn. Cho sinh tố ra cốc. Trang trí lên miệng cốc với một quả dâu tây bổ đôi để cốc sinh tố thêm phần hấp dẫn.

Sinh tố dâu tây sữa chua

Món sinh tố dâu tây sữa chua thơm mát đã hoàn thành. Bạn có thể nhâm nhi với hương vị nhẹ nhàng, vị ngọt vừa đủ của các nguyên liệu hòa trộn.

2. Cách làm sinh tố bơ sữa chua

Ly sinh tố bơ sữa chua mát lạnh, có vị thơm ngậy lại ngọt dịu. Vừa ngon miệng vừa rất tốt cho làn da lại rất dễ uống khiến ai khi thưởng thức cũng sẽ thích ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 quả bơ chín

- 100ml sữa đặc

- 200ml sữa tươi

- 1 hộp sữa chua có đường

- Đá bào hoặc đá viên

- Máy xay sinh tố

Hướng dẫn cách làm:

- Bước 1: Lột vỏ bơ, loại bỏ hạt và lớp vỏ lụa giữa phần hạt và phần thịt. Đem cắt thành miếng nhỏ.

- Bước 2: Trút tất cả phần bơ này vào máy xay sinh tố và thêm sữa tươi vào xay.

- Bước 3: Cho sữa chua, sữa đặc và đá bào vào nếu thích uống lạnh.

- Bước 4: Đậy nắp và xay nhuyễn mịn, rót ra ly để thưởng thức, vậy là món sinh tố bơ sữa chua đã hoàn thành.

Sinh tố bơ sữa chua có vị ngọt ngậy, mát lành và giúp giữ dáng đẹp da

3. Cách làm sinh tố chuối sữa chua

Sinh tố chuối sữa chua có tác dụng gì?

+ Chuối rất giàu vitamin C

Ăn chuối sẽ giúp cung cấp khoảng 15% vitamin C cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó còn giúp sản xuất collagen, kết nối các cơ, xương, mô khác bên trong cơ thể.

Sinh tố chuối sữa chua giúp cung cấp nhiều vitamin C

+ Hạn chế được vấn đề tăng huyết áp đột ngột

Hàm lượng Kali rất cao trong chuối giúp săn chắc cơ bắp. Bên cạnh đó, kali còn giúp ổn định nhịp tim và huyết áp, hạn chế được tình trạng làm tăng huyết áp,….

+ Giảm cân

Nhờ có chứa hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, ăn chuối sẽ giúp hỗ trợ trong quá trình giảm cân rất hiệu quả, có khả năng ngăn cản vấn đề thèm ăn ngoài bữa.

Ngoài ra, chuối còn mang đến tác dụng hạn chế tình trạng mất ngủ cũng như cải thiện dạ dày, điều hòa kinh nguyệt và nhuận tràng thông tiện,… rất tốt.

Nhờ có chứa hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, ăn chuối sẽ giúp hỗ trợ trong quá trình giảm cân rất hiệu quả

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Chuối: 2 quả.

Sữa chua: 1 hũ.

Sữa tươi: 40 ml.

Mật ong: 1 muỗng.

Đá viên hoặc đá bào.

Dụng cụ pha chế:

Máy xay sinh tố.

Ly thủy tinh cao hoặc cốc.

Muỗng.

Ống hút.

Cách làm sinh tố chuối sữa chua ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chuối: Bóc vỏ chuối và cắt thành từng lát tròn khoảng 2-3 cm và để riêng vào 1 cái bát.

Sữa chua: Mở nắp và để sẵn.

Máy xay sinh tố, ly thủy tinh (hoặc cốc): Đem rửa sạch và lấy nước sôi để khử trùng rồi để cho ráo nước.

Sơ chế nguyên liệu để làm sinh tố chuối sữa chua

Bước 2: Xay sinh tố chuối

Sau khi đã sơ chế nguyên liệu, chúng ta sẽ tiến hành xay sinh tố chuối.

Cho lần lượt các nguyên liệu gồm: chuối + mật ong + sữa chua + sữa tươi vào trong máy xay sinh tố. Nhấn nút và xay cho đến khi nào chuối và hỗn hợp các nguyên liệu này nhuyễn đều. Thêm đá vào xay cho thật nhuyễn và tắt máy.

Cho lần lượt các nguyên liệu gồm: chuối + mật ong + sữa chua + sữa tươi vào trong máy xay sinh tố

Bước 3: Hoàn thành món sinh tố chuối sữa chua cực ngon

Trút sinh tố vừa mới xay trên ra ly thủy tinh. Trang trí thêm với lá bạc hà, vài lát chuối để ly sinh tố chuối sữa chua thêm phần đẹp mắt và hấp dẫn.

Để món sinh tố chuối thêm phần thơm ngon và béo ngậy hơn, có thể thêm đậu phộng hoặc hạnh nhân rang vào để ăn kèm.

Yêu cầu thành phẩm:

+ Món sinh tố chuối sữa chua có màu vàng nhạt và đặc biệt là không bị tách nước.

+ Món sinh tố được nhuyễn, phần đá phải mịn và không bị lợn cợn.

Những lưu ý cần nắm khi thực hiện cách làm sinh tố chuối:

+ Nếu như làm sinh tố chuối giảm cân thì có thể thay sữa chua + sữa tươi bằng sữa không đường và giảm lượng mật ong đi.

Món sinh tố chuối sữa chua cực ngon

+ Dùng ngay sau khi pha chế sinh tố chuối để thưởng thức ngon hơn.

+ Có thể biến tấu với nhiều món sinh tố chuối khác nữa như: sinh tố chuối xoài, sinh tố bơ chuối, sinh tố chuối sữa tươi,...

Và như vậy là qua bài viết này, bạn đọc đã có thể nắm được chi tiết về những cách làm sinh tố sữa chua cùng những công dụng hữu ích. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích và giúp bạn đọc dễ dàng có được những ly sinh tố chuối thơm ngon hấp dẫn do chính tay mình làm tại nhà.