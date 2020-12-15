Cách muối su hào cà rốt chua ngọt ngon đúng điệu

Dinh dưỡng 15/12/2020 16:10

Su hào cà rốt chua ngọt là một món ăn ngon, bổ dưỡng, có thể dùng mỗi ngày cũng như vào các dịp đặc biệt. Vậy cách muối su hào cà rốt chua ngọt như thế nào?

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Các món muối chua ngọt rất được ưa chuộng ở nước ta, chúng giúp các bữa ăn thêm phần thú vị và không bị ngán. Một trong những món rất được yêu thích đó là su hào cà rốt muối chua ngọt, món này rất bổ dưỡng, có thể dùng mỗi ngày hoặc vào dịp đặc biệt như tết. Vậy cách muối su hào cà rốt chua ngọt như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Giá trị dinh dưỡng của su hào và cà rốt

Trong su hào có chứa lượng lớn các vitamin và khoáng chất như: canxi, phốt pho, sắt, vitamin C, axit nicotic, anbumin, chất xơ, đường… Nhờ đó su hào có nhiều công dụng nổi bật như: giảm cân hiệu quả, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, thanh lọc máu và thận, phòng chống ung thư, hỗ trợ thai nhi và mẹ phát triển tốt, chống cảm cúm…

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Su hào có nhiều công dụng nổi bật như: giảm cân hiệu quả, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, thanh lọc máu và thận - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt cũng không kém cạnh khi chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như: protein, đường, chất xơ, carbohydrate, cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất như: vitamin A, C, K, kali, canxi, sắt… Từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư, giúp tim khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch, làm xương chắc khỏe, kiểm soát tiểu đường, rất tốt cho mắt…

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Cà rốt chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin A, C, K, kali, canxi, sắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách muối su hào cà rốt chua ngọt

Cà rốt và su hào đều là các loại thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn kèm với những món khác. Đặc biệt đa dụng vì có thể sử dụng hằng ngày hay vào những dịp đặc biệt. Do đó, các bà nội trợ liên tục săn tìm cách muối su hào cà rốt ngày tết hay cách muối su hào cà rốt ăn ngay, để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về các khâu để thực hiện món su hào cà rốt chua ngọt.

Khâu chọn nguyên liệu

Đối với cà rốt, bạn nên lựa những củ có màu sắc tươi sáng, vỏ mịn, cứng, màu cam đậm, ngọn và lá màu xanh và không dập. Lý do chọn cà rốt còn nguyên ngọn vì loại cà rốt này giữ được hương vị, tươi lâu hơn.

Còn su hào thì bạn nên chọn những củ còn nguyên vẹn, màu sắc tự nhiên, chắc củ và nặng, có độ tươi, không héo úa. Về kích thước, bạn nên chọn những củ từ khoảng trung bình, nên lựa củ non vì chúng mềm và ngọt hơn. Một mẹo nhỏ khi chọn su hào là bạn nên quan sát kỹ cuống, cuống tươi xanh, dùng tay kéo nhẹ mà vẫn dính chặt thì chứng tỏ là loại su hào ngon, còn mới.

Tóm lại, để thực hiện món ăn này thì các nguyên liệu bạn cần là: 1 củ cà rốt, 1 củ su hào, 2 muỗng đường, 3 muỗng muối, 2 muỗng giấm, tỏi, ớt, nước mắm, cùng các gia vị nêm nếm khác.

Khâu sơ chế nguyên liệu

Đối với su hào, bạn tiến hành gọt sạch vỏ, bỏ phần già, rửa sạch bằng nước muối, để ráo. Sau đó, cắt phần su hào đã chuẩn bị thành các miếng nhỏ và dài, khoảng 3 – 5 cm. Bạn nên cắt miếng vừa ăn, không quá mỏng, cũng không quá dày, miếng su hào dày khoảng 5mm là được.

Đối với cà rốt, bạn cắt bỏ phần gốc, dùng dao bào để bào sạch vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng nhỏ. Bạn cũng có thể tỉa hoa để món ăn thêm phần đẹp mắt.

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Cách muối su hào cà rốt chua ngọt như thế nào là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu còn lại bạn làm như sau: tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn; cắt đôi ớt theo chiều dọc, bỏ hạt, xắt nhỏ.

Khâu trộn nguyên liệu

Chuẩn bị một tô sạch, cho tất cả cà rốt và su hào đã sơ chế bên trên vào, cùng với đó là thêm một chút muối tinh. Tiếp đến trộn đều, đợi 30 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh, để ráo. Việc trộn su hào, cà rốt với muối sẽ giúp chúng trở nên giòn ngon hơn. Đây là khâu hết sức quan trọng trong cách muối dưa món su hào cà rốt vì sẽ giúp loại bỏ các loại vi khuẩn có hại.

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Việc trộn su hào, cà rốt với muối sẽ giúp chúng trở nên giòn ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khâu pha chế nước ngâm

Chuẩn bị một tô sạch, cho khoảng nửa lít nước sôi vào. Sau đó cho mỗi loại 2 muỗng cà phê các nguyên liệu gồm: đường, muối tinh, giấm, nước mắm, tỏi ớt băm. 

Khâu ngâm nguyên liệu và bảo quản

Chuẩn bị một lọ thủy tinh sạch, sau đó tiến hành xếp gọn các nguyên liệu đã chuẩn bị vào. Tiếp đến đổ nước mắm đã pha vào từ từ đến khi ngập hết các nguyên liệu. Dùng nằm đậy kín rồi bảo quản lọ thủy tinh này ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đợi khoảng 2 – 3 ngày là bạn đã có món su hào cà rốt muối chua ngọt ngon đúng điệu.

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Đợi khoảng 2 – 3 ngày là bạn đã có món su hào cà rốt muối chua ngọt ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi bảo quản món su hào cà rốt muối chua ngọt

Về mặt lý thuyết, bạn có thể bảo quản và sử dụng món ăn này trong 3 tuần. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, cũng như mùi vị món ăn ở độ ngon nhất, bạn nên dùng nó trong 1 tuần. Lưu ý trong quá trình sử dụng phải dùng các dụng cụ sạch để lấy dưa món ra, tránh dùng đũa đang gắp các thức ăn khác để lấy dưa trong lọ thủy tinh. Điều này tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập và làm hư cả lọ.

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Lưu ý trong quá trình sử dụng phải dùng các dụng cụ sạch để lấy dưa món ra, tránh dùng đũa đang gắp các thức ăn khác để lấy dưa trong lọ thủy tinh – Ảnh minh họa: Internet

Cách muối su hào cà rốt chua ngọt như trên vừa đơn giản, dễ thực hiện vừa bổ dưỡng. Chắc chắn sẽ giúp các bà nội trợ tạo nên những bữa cơm ngon vì món này dễ dàng ăn kèm với các món khác, giúp chúng không bị ngán. Mong những chia sẻ về cách chế biến món su hào cà rốt muối chua ngọt có thể giúp ích cho các bạn.

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