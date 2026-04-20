Đến thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'ngã quỵ' khi thấy bộ dạng tiều tụy và thứ anh đang cầm chặt trong tay

Tâm sự 20/04/2026 17:10

Tôi và chồng ly hôn sau 3 năm chung sống. Giữa chúng tôi không có người thứ ba xen vào, chia tay là vì quá nhiều mâu thuẫn trong cách sống và nuôi dạy con. Cãi vã càng nhiều thì tình cảm càng chóng tàn. Chồng không níu kéo tôi, tôi cũng đã quá mỏi mệt. Đến một lúc, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Chồng tôi để lại nhà cửa, tài sản cho vợ con, chọn ra đi tay trắng. Sau khi ly hôn chồng, tôi chật vật nuôi con một mình. Nhưng tôi không thấy hối hận vì quyết định này. Nếu đã không thể chung sống, không còn tình cảm thì chia tay là cách tốt nhất.

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa. Chồng cũ vốn là người khỏe mạnh, cao lớn nhưng giờ vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu, nằm liệt giường.

Đến thăm chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'ngã quỵ' khi thấy bộ dạng tiều tụy và thứ anh đang cầm chặt trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi đến, chồng cũ đang ngủ. Tôi bất ngờ khi thấy trên tay anh vẫn cầm tấm hình gia đình của chúng tôi ngày trước. Mẹ chồng cũ túc trực bên anh mỗi ngày, kể với tôi rằng sau khi chúng tôi ly hôn, anh sống không vui vẻ nhưng cũng chẳng dám sang thăm tôi. Khi tôi lấy chồng mới thì anh đổ bệnh luôn. Giờ anh muốn gặp con nhưng lại sợ con thấy bố bệnh tật sẽ sợ hãi.

Sau đó chồng tôi tỉnh lại. Anh thấy tôi thì cười rất tươi, giọng yếu ớt nói rằng muốn gặp con. Tôi nghe mẹ chồng cũ nói anh không còn sống được bao lâu, giờ chỉ muốn ngày tháng cuối được có con bên cạnh.

Tôi nghe mà đỏ mắt thương cho chồng cũ. Nhưng tôi không biết có nên để con sang sống với anh không. Vì con của tôi đã nhiều năm không gặp cha, tôi sợ con không quen. Huống hồ, tôi cũng sợ chồng mới sẽ không vui. Tôi nên làm thế nào đây?

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi: Lời thú nhận của anh khiến tôi "lặng người" hối hận

Bước ra khỏi tòa án với phán quyết ly hôn, tôi thấy chồng ngần ngừ chưa chịu đi, như đang đợi tôi đi tới. Sau đó tôi bất ngờ khi thấy chồng bước đến nắm chặt lấy tay tôi. Quả thật lúc đó tôi đã có suy nghĩ chắc là chồng đã hồi tâm chuyển ý, muốn trở về với mẹ con tôi sao?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng đưa con riêng về rồi thản nhiên ngủ lại nhà vợ cũ, tôi vừa lên tiếng anh đã đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 21/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tiết lộ cuộc sống Lưu Diệc Phi sau gần 900 ngày không quay phim mới

Danh tính người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

Trương Lăng Hách gặp sự cố khi quay phim 'Quy loan'

Lời khai khó tin của người bố nghi đánh con trai tử vong, chôn xác ở đồi quế

Người phụ nữ đột ngột ngừng tim khi đang chờ khám vì khàn tiếng

Thót tim giải cứu cháu bé 14 tuổi định trèo ra ban công tầng 3 căn biệt thự tại Hà Nội

Huỳnh Hiểu Minh đạt điểm cao nhất trong lần 2 dự tuyển tiến sĩ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/4/2026: Quay đầu giảm mạnh, người mua tiếp tục lỗ

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật

Danh tính nam tài xế tử vong bất thường trong ô tô, cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi: Lời thú nhận của anh khiến tôi "lặng người" hối hận

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, vừa thấy nhân vật này, cả nhà đã "sốc ngất"

Chồng bất ngờ tặng vợ bộ đồ ngủ, tôi đang hạnh phúc thì choáng váng biết danh tính kẻ đã tư vấn cho anh

Biết chồng lén mua nhà cho bồ, vợ im lặng chờ 5 ngày rồi dẫn 2 nhân vật này đến "khánh thành", khiến cả đôi xanh mặt

Sát giờ ra tòa, chồng ôm gối sang gõ cửa xin ngủ nhờ 1 đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi "ngã ngửa" khi nhìn vào ngăn kéo tủ

Nửa đêm thấy chồng "mất tích" khỏi giường, tôi đi tìm rồi ngã quỵ khi thấy anh đang ở trong phòng chị dâu với bộ dạng đó

