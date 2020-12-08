Hướng dẫn cách làm nui xào bò rau cải thơm ngon với chi phí cực rẻ

Học cách làm nui xào bò rau cải để thay cơm, thay phở, thích hợp làm món ăn sáng hoặc đơn giản chỉ để thay đổi khẩu vị cho gia đình. Sau đây là 3 cách làm món nui xào thịt bò rau cải đơn giản.

Có khá nhiều sự lựa chọn các loại rau củ để xào với nui và thịt bò. Ngoài rau cải, bạn có thể sử dụng cà rốt, hành tây, súp lơ, ớt chuông... với các bước tiến hành hoàn toàn tương tự.

Thịt bò: 100g

Rau cải: 1 bó

Cà chua: 1 quả

Bột năng: 1 thìa

Hành lá, hành khô, tỏi, tương cà

Dầu mè, nước tương, đường

Bột nêm, hạt tiêu, nước mắm...

Rửa sạch thịt bò, thái thành miếng mỏng. Cho thịt bò ướp cùng gia vị trong 20 phút cho ngấm. Luộc nui từ 8-10 phút với nước lạnh. Đặt chảo lên bếp để xào chung cùng thịt bò, xào nui cùng rau củ.

+ Các bước tiến hành:

Sơ chế nguyên liệu:

- Băm nhỏ hành khô, tỏi. Hành lá thái khúc vừa.

- Bổ cà chua, rửa sạch rau cải và cắt vừa ăn.

Ướp thịt bò:

- Rửa sạch thịt bò, thái lát mỏng vừa. Ướp thịt bò với: Bột năng, hành, tỏi, hạt tiêu, bột nêm, nước mắm, dầu mè, nước tương, đường, chút dầu ăn.

Ướp thịt bò

- Trộn đều và ướp chừng 20 phút để ngấm đều gia vị.

- Tùy khẩu vị mà gia giảm các nguyên liệu ướp thịt bò như trên. Có thể cho thêm nước mắm.

- Trong lúc ướp thịt bò bạn sẽ đi luộc nui.

Luộc nui:

- Luộc nui theo hướng dẫn chi tiết trên bao bì. Cho thêm chút muối, chút dầu ăn để nui không bị dính vào nhau. Luộc tầm 8-10 phút, thấy nui chín mềm mềm là được.

Luộc nui

- Vớt cho vào âu nước lạnh và để nguội, ráo.

Làm nui xào thịt bò:

- Bắc chảo lên bếp, phi hành tỏi cho thơm rồi cho thịt bò đã ướp vào xào tái. Xúc bỏ thịt bò ra đĩa riêng.

- Tiếp tục cho thịt bò vào chảo này, thêm dầu ăn vào để xào cà chua thật mềm. Sau đó cho rau cải vào xào sơ. Cho nui vào xào cùng rồi nêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng, đổ thịt bò vào đảo lại một lần nữa rồi rắc hành lá lên.

Tiếp tục cho thịt bò vào chảo này, thêm dầu ăn vào để xào cà chua thật mềm

Trình bày món ăn:

- Bày trên đĩa, rắc thêm hạt tiêu, rưới tương cà hoặc tương ớt và thưởng thức khi còn nóng

- Có thể ăn kèm nui xào bò với salad, xà lách hoặc rau thơm, khéo tay trình bày món ăn sẽ khá bắt mắt.

Khéo tay trình bày món ăn sẽ khá bắt mắt

Mẹo & lưu ý:

- Có thể thay rau cải bằng các loại rau củ quả khác như: hành tây, súp lơ, cà rốt, ớt chuông... hoặc kết hợp chúng với nhau.

- Thịt bò chỉ nên xào tái để khi ăn được mềm. Tránh xào quá lâu vì thịt bò rất nhanh chín, xào lâu thịt bò sẽ bị dai, ăn không ngon.

- Có khá nhiều loại nui với hình dáng và màu sắc khác nhau. Bạn có thể chọn loại nui nào cũng được.

- Có thể lột vỏ cà chua rồi mới sốt để món ăn được hoàn hảo hơn. Chần quả cà chua qua nước sôi rồi bóc vỏ sẽ rất dễ dàng.

2. Cách làm nui xào thịt bò rau cải sốt cà chua trứng

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nui: 450 gram

Rau cải (cải thường hoặc cải ngồng): 400 gram.

Lựa chọn loại cải có độ tươi, độ xanh và giòn vừa phải, để khi xào rau sẽ có độ giòn ngon hơn.

Thịt bò thăn: 300 gram. Khi chọn thịt bò, bạn cần thật cẩn thận. Bởi có nhiều loại thịt giả bò nhằm giảm chất lượng thịt bò thật và giá thành cũng thấp hơn rất nhiều.

Trứng gà: 2 quả

Ớt, rau mùi, tỏi, gừng, cà chua

Các gia vị cơ bản khác như nước mắm, mì chính, xì dầu, nước sốt cà chua.

+ Sơ chế nguyên liệu:

- Nhặt sạch rau cải và loại bỏ rễ bẩn. Tách bỏ từng bẹ lá ra, rửa với nước sạch. Có thể ngâm qua nước muối khoảng 5 – 10 phút sau khi rửa để đảm bảo vệ sinh hơn.

Nhặt sạch rau cải và loại bỏ rễ bẩn

- Nếu dùng rau cải ngồng, bạn có thể chẻ dọc cho thân và lá cải để riêng. Hoặc tước bỏ phần xơ ở thân rau, cắt khúc khoảng chừng 5 – 6 cm.

- Tháo bỏ nui tháo khỏi túi, rửa qua với nước sạch. Đun nước và đổ thêm chút dầu ăn vào. Khi nước sôi, bạn đổ nui vào luộc qua cho mềm. Khoảng 8-10 phút, nui đã mềm và nở đều, xả nui qua với nước lạnh và để ráo. Trộn đều nui với xì dầu và nước sốt cà chua.

- Thái thịt bò thành lát mỏng theo thớ để không bị dai khi xào. Rửa và thái thịt bò thành lát mỏng. Sau đó, cho gừng và tỏi vào ướp chung.

Cho gừng và tỏi vào ướp chung

- Ớt loại bỏ hạt và thái vát mỏng. Bóc vỏ tỏi và gừng, đập dập và thái nhỏ để vào một chiếc bát nhỏ.

- Nhặt sạch rau mùi, loại bỏ rễ và rửa qua với nước sạch, cắt khúc khoảng 4 cm.

- Các bước tiến hành món nui xào bò rau cải với trứng, sốt cà chua

- Phi thơm hành tỏi và tiếp tục cho gừng đã đập dập vào.

- Sau đó, bạn cho nui đã ướp vào chảo đảo đều cho nui săn lại. Đập khoảng 2 quả trứng gà vào chiên giòn, lật đều và để ra đĩa, giữ nóng.

- Đun nóng dầu ăn và đổ rau cải đã sơ chế được vào, đảo đều và nêm mắm muối cho vừa ăn.

- Rau có độ tái chín thì tắt bếp. Xếp rau ra đĩa.

Món nui xào bò rau cải nóng hổi

- Xào thịt bò đã ướp cho chín tới. Cho nui và rau cải đã sơ chế vào xào chung và,đảo đều cho 3 nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Sau đó, tắt bếp.

3. Cách làm nui xào bò rau cải với bột năng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nui ống: 200 gram (luộc sẵn cho mềm)

Thịt bò nạc (hoặc phi-lê): 200 gram

Trứng gà: 1/2 trứng

Cải ngọt: 1 cây (rửa sạch, xắt khúc)

Hành tây xắt nhỏ: 1 củ

Ngò rí

Nước sốt cà chua

Gia vị: Nước tương, gừng băm, tỏi băm, ớt, dầu ăn, tiêu, hạt nêm, rượu ngũ vị, ít bột năng pha loãng (liều lượng tùy khẩu vị).

Các bước tiến hành:

- Sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị (như trên)

- Pha gừng băm, tỏi băm với nước ấm, rồi chắt lấy nước cốt, trộn đều với nhau.

- Thêm những gia vị còn lại vào khuấy cùng.

- Sau đó, đổ hỗn hợp gia vị vào thịt bò ướp khoảng 15 phút cho ngấm.

- Đun nóng dầu ăn và cho nui vào xào sơ.

- Cho trứng gà vào xào cùng nui cho se lại rồi xúc để ra dĩa.

- Cho cải ngọt, hành tây vào xào chín sơ rồi vớt ra, xếp lên trên dĩa nui.

- Tiếp theo, phi thơm tỏi và cho thịt bò vào xào chín vừa ăn rồi tắt bếp. Cho thịt bò lên đĩa nui, xếp lên trên cùng, rắc tiêu, ngò rí, đổ nước sốt cà chua lên trên.

Với các bước tiến hành đơn giản, món nui xào thịt bò rau cải ngon tuyệt đã được hoàn thành. Món ăn này sẽ ngon hơn khi ăn nóng, nên bạn cần ăn ngay sau khi nấu nhé.

Cách làm nui xào bò rau cải cực kỳ nhanh và tiện lợi. Mất chỉ khoảng 5-7 phút, bạn có thể hoàn thành được món ăn từ nui ngon, chuẩn vị, cực hấp dẫn để cả nhà cùng thưởng thức. Có đa dạng các món chế biến từ nui như : nui xào tôm, nui xào hải sản, nui xào bò phô mai,… Trong số đó, nui xào bò rau cải với kết hợp đa dạng nguyên liệu rau củ, thịt vừa giàu chất đạm , vừa giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe.

Nhanh tay lưu ngay công thức nấu món ăn này để bữa ăn của gia đình thêm phần đa dạng.