Bột yến mạch không mùi, không vị, gây ngán khi phải ăn thường xuyên? Đừng lo chỉ với hai phút bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng

Hiện nay, bột yến mạch được xem là một loại "siêu thực phẩm" tốt cho sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng và rất được ưa chuộng. Tuy nhiên nhiều người lại cảm thấy ngán khi ngày nào cũng phải ăn loại thức ăn vô vị này. Giờ đây, bằng việc kết hợp yến mạch với một số nguyên liệu khác, bạn đã có ngay cho mình món ăn không chỉ ngon mà còn tốt cho cân nặng, vóc dáng.

Bản thân bột yến mạch không có mùi vị, nếu bạn ngâm trực tiếp vào nước thì nó sẽ không ngon lắm. Nhưng chỉ với một chút biến tấu sẽ cho ra một bát cháo dinh dưỡng đơn giản và nhanh chóng, sánh mịn và mềm dẻo. Đặc biệt là bạn có thể ăn no nê cả buổi sáng mà không lo béo! Yến mạch sử dụng trong bữa sáng vừa đảm bảo dinh dưỡng, lại không mất nhiều thời gian để chế biến. Món ăn này rất phù hợp cho những ai có công việc bận rộn, thời gian eo hẹp thì vẫn có thể có bữa sáng thơm ngon và bổ dưỡng Bột yến mạch rất giàu dinh dưỡng, nếu ăn thường xuyên sẽ có tác dụng hạ cholesterol, hạ đường huyết, cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực trong cuộc sống và công việc, ngăn ngừa loãng xương, thúc đẩy quá trình lành vết thương, chống thiếu máu, là thực phẩm bổ sung canxi rất tốt.

Các nàng hãy thử ăn như thế này nhé, vừa ngon lại không béo, đơn giản và nhanh chóng. Bột yến mạch là thực phẩm ít calo, dễ gây cảm giác no sau khi ăn, ăn lâu dài còn có tác dụng giảm cân Nguyên liệu:

50 gam bột yến mạch ăn liền

4 quả chà là đỏ

250 gam sữa

Một ít nước

1 gói hạt Cách thực hiện: 1. Chuẩn bị bột yến mạch. 2. Quả chà là đỏ tách hạt và cắt thành hạt lựu. 3. Thêm một chút nước vào hỗn hợp yến mạch và chà là đỏ, đun sôi, chuyển sang lửa nhỏ và khuấy đều. 4. Đổ sữa vào, đun trên lửa lớn và tắt bếp ngay trước khi sữa bắt đầu sôi. (Lưu ý: Không đun sôi sữa vì chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi) 5. Cho hỗn hợp vừa nấu ra bát và thưởng thức. (Ngoài ra bạn cũng có thể thêm các loại hạt phía trên vừa giúp trang trí, vừa tạo thêm hương vị cho món ăn) Lưu ý: nên đun sôi bột yến mạch cho mềm trước khi cho sữa vào. Tốt nhất không nên đun sôi sữa, nếu không protein sẽ bị biến tính và dễ mất chất dinh dưỡng, không nên đun sôi sữa trên lửa nhỏ, nếu không các vitamin sẽ dễ bị phá hủy. Dân văn phòng bận rộn nếu đang ở văn phòng cũng có thể học theo cách ăn này, ngâm trực tiếp vào nước sôi, đun một lúc cho đến khi yến mạch mềm, cho thêm sữa và các loại hạt vào, tiện hơn!

Bột yến mạch có thực sự tốt cho cơ thể? Ăn quá nhiều bột yến mạch sẽ làm tăng lượng đường trong máu? Là một loại thực phẩm có lịch sử hơn 2.100 năm, bột yến mạch xuất hiện lần đầu tiên vào thời Chiến Quốc. Tuy nhiên, yến mạch vào thời điểm đó thực sự được sử dụng làm thức ăn cho gia súc như ngựa và gia súc. Sự thay đổi của yến mạch dần trở thành thức ăn mà con người ăn ngày nay thực sự được quyết định bởi sự phát triển của thời đại và sự nâng cao mức sống của con người.

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