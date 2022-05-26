Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé!

Sức khỏe 26/05/2022 17:15

Nhiều chị em rất thích vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua. Và sữa chua cũng là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, giàu canxi, protein và các chất dinh dưỡng khác, thích hợp cho cả người già và trẻ em. Nhiều người cũng thường lựa chọn sữa chua như một món ăn vặt trong cuộc sống hằng ngày nhưng có thể bạn chưa biết ngay cả sữa chua cũng có những điều kiêng kỵ khi ăn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

1. Không thích hợp cho người già và trẻ em

Sữa chua rất giàu men vi sinh, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột tương đối mạnh, có tác dụng tuyệt vời đối với những người bị táo bón. Tuy nhiên lại không thích hợp cho người già và trẻ em, vì trẻ em và người già chức năng tiêu hóa tương đối yếu, nếu ăn quá nhiều sữa chua sẽ dễ gây tiêu chảy, chướng bụng. Ngoài ra, trong sữa chua có chứa đường, hàm lượng đường không thấp nên đối với một số bệnh nhân bị tiểu đường hoặc viêm túi mật thì tốt nhất không nên ăn sữa chua thường xuyên, không có lợi cho việc kiểm soát bệnh.

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé! - Ảnh 1
Những người bị đi ngoài hoặc mắc bệnh đường ruột, sau khi đường ruột đã bị tổn thương ăn sữa chua phải rất thận trọng; trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi cũng không nên ăn sữa chua

2. Không được dùng với một số loại thuốc

Trong mắt nhiều người, sữa chua là một loại thực phẩm đa năng, rất thích hợp với các loại rau, củ, quả, bánh kẹo, không chỉ có mùi vị thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, sữa chua không phải kết hợp với thực phẩm nào cũng phù hợp. 

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé! - Ảnh 2

Đặc biệt không được dùng sữa chua cùng với một số loại thuốc, chẳng hạn như một số loại thuốc kháng sinh như erythromycin, chloramphenicol,... Việc sử dụng sữa chua sau khi uống thuốc không những làm chết vi khuẩn lactic trong sữa chua, phá hủy các thành phần có lợi của sữa chua, mà còn vô hiệu hóa hiệu qua của thuốc, từ đó gây hại cho cơ thể.

3. Không được hâm nóng sữa chua trước khi ăn

Nhiều người thích hâm nóng thức ăn trước khi ăn, hầu hết thức ăn sau khi đun sẽ ngon hơn. Tuy nhiên sữa chua lại là một ngoại lệ, việc đun nóng sữa chua sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng trong sản xuất từ đó hàm lượng dinh dưỡng có trong sữa chua sẽ bị ảnh hưởng.

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé! - Ảnh 3
Sữa chua đông lạnh nên được ngâm cho mềm hoặc để ra ngoài môi trường 15 phút

Tốt nhất nếu sữa chua lạnh, bạn có thể để ngoài môi trường 30-45 phút, hoặc ngâm vào nước theo tỷ lệ 2 sôi, 1 lạnh trong 15 phút trước khi ăn.

4. Sữa chua không phải càng đặc càng tốt

Khi ăn sữa chua nhiều người thường có xu hướng chọn những loại sữa chua đặc vì họ nghĩ rằng sữa chua càng đặc thì càng có nhiều thành phần có lợi trong đó. Nhưng trên thực tế, sữa chua đặc là do đã cho thêm rất nhiều chất làm đặc, chẳng hạn như hydroxypropyl distarch phosphate, pectin, và gelatin. Dù các chất này không ảnh hưởng đến hương vị của sữa chua nhưng chúng không tốt cho cơ thể.

Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé! - Ảnh 4
 Sữa chua không đặc chỉ cần hơi sánh 1 chút chính là loại "cực phẩm" bạn nên chọn

Bạn có biết tất cả những điều cấm kỵ khi ăn sữa chua? Các bạn có ý kiến ​​đóng góp nào khác về vấn đề này vui lòng để lại lời nhắn bên dưới để cùng trao đổi nhé! Mình thấy bài viết này rất hữu ích, các bạn có thể đăng lại và chia sẻ cho nhiều người biết hơn nha. Cảm ơn các bạn đã đọc, những lời động viên của các bạn là động lực lớn nhất cho chúng mình.

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Sữa chua rất giàu canxi và protein có lợi cho việc giảm cân, đồng thời có thể tăng tốc độ nhu động đường tiêu hóa, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời giúp thư giãn ruột. Tuy nhiên, giảm cân bằng sữa chua không phải là điều có thể đạt được một cách ngẫu nhiên. Chỉ bằng cách kết hợp linh hoạt sữa chua với các thực phẩm giảm cân khác, bạn mới có thể thực sự đạt được hiệu quả giảm cân!

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