Sữa chua mang lại nhiều lợi ích nhưng bạn phải đặc biệt lưu ý 4 điều cấm kỵ này nhé!

Sữa chua rất giàu men vi sinh, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột tương đối mạnh, có tác dụng tuyệt vời đối với những người bị táo bón. Tuy nhiên lại không thích hợp cho người già và trẻ em, vì trẻ em và người già chức năng tiêu hóa tương đối yếu, nếu ăn quá nhiều sữa chua sẽ dễ gây tiêu chảy, chướng bụng. Ngoài ra, trong sữa chua có chứa đường, hàm lượng đường không thấp nên đối với một số bệnh nhân bị tiểu đường hoặc viêm túi mật thì tốt nhất không nên ăn sữa chua thường xuyên, không có lợi cho việc kiểm soát bệnh.

Trong mắt nhiều người, sữa chua là một loại thực phẩm đa năng, rất thích hợp với các loại rau, củ, quả, bánh kẹo, không chỉ có mùi vị thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, sữa chua không phải kết hợp với thực phẩm nào cũng phù hợp.

Đặc biệt không được dùng sữa chua cùng với một số loại thuốc, chẳng hạn như một số loại thuốc kháng sinh như erythromycin, chloramphenicol,... Việc sử dụng sữa chua sau khi uống thuốc không những làm chết vi khuẩn lactic trong sữa chua, phá hủy các thành phần có lợi của sữa chua, mà còn vô hiệu hóa hiệu qua của thuốc, từ đó gây hại cho cơ thể.

3. Không được hâm nóng sữa chua trước khi ăn

Nhiều người thích hâm nóng thức ăn trước khi ăn, hầu hết thức ăn sau khi đun sẽ ngon hơn. Tuy nhiên sữa chua lại là một ngoại lệ, việc đun nóng sữa chua sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng trong sản xuất từ đó hàm lượng dinh dưỡng có trong sữa chua sẽ bị ảnh hưởng.

Sữa chua đông lạnh nên được ngâm cho mềm hoặc để ra ngoài môi trường 15 phút

Tốt nhất nếu sữa chua lạnh, bạn có thể để ngoài môi trường 30-45 phút, hoặc ngâm vào nước theo tỷ lệ 2 sôi, 1 lạnh trong 15 phút trước khi ăn.

4. Sữa chua không phải càng đặc càng tốt

Khi ăn sữa chua nhiều người thường có xu hướng chọn những loại sữa chua đặc vì họ nghĩ rằng sữa chua càng đặc thì càng có nhiều thành phần có lợi trong đó. Nhưng trên thực tế, sữa chua đặc là do đã cho thêm rất nhiều chất làm đặc, chẳng hạn như hydroxypropyl distarch phosphate, pectin, và gelatin. Dù các chất này không ảnh hưởng đến hương vị của sữa chua nhưng chúng không tốt cho cơ thể.



Sữa chua không đặc chỉ cần hơi sánh 1 chút chính là loại "cực phẩm" bạn nên chọn

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