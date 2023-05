Giá trị dinh dưỡng cao

Giá trị dinh dưỡng của yến mạch rất cao, thậm chí không thua gì cá, thịt, trứng,... Yến mạch rất giàu protein, axit amin, chất béo, axit linoleic và các loại khoáng chất, vitamin khác nhau.

Theo nghiên cứu khoa học, protein là hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất trong yến mạch. Điều này dựa trên nghiên cứu thực nghiệm, trong đó các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm 145 loại bột khác nhau. Trong bột yến mạch, hàm lượng protein cao từ 14% đến 20%, và nó chứa 18 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người.

Ai đã từng ăn bột yến mạch đều biết rằng bột yến mạch để lại hương thơm thoang thoảng trong miệng

Giảm đáng kể mức cholesterol trong tim mạch và gan

Một nghiên cứu được đồng chủ trì bởi Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Phòng thí nghiệm trọng điểm của Giáo dục Kỹ thuật, Khoa Y học Môi trường, Đại học Đông Nam, cho thấy yến mạch có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol ở người. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Frontiers of Immunology.

Để hoàn thành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã so sánh 210 người bị tăng cholesterol nhẹ với 80g yến mạch / gạo mỗi ngày trong 45 ngày.

Sau một thử nghiệm kéo dài 45 ngày, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cholesterol LDL và cholesterol LDL lần lượt giảm 5,7% và 8,7% ở nhóm yến mạch, và 3,0% và 3,9% ở nhóm gạo. Từ đó, một kết luận thuyết phục được rút ra rằng việc tiêu thụ bột yến mạch rất hữu ích cho việc giảm hàm lượng cholesterol và cholesterol lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể con người.

Cải thiện cảm giác no và giúp giảm cân

Lựa chọn giảm cân của nhiều người là ăn ít, điều này thường dẫn đến cảm giác vẫn cảm thấy đói sau khi ăn, muốn giảm cân nhưng lại không muốn bị đói, phải làm sao?

Trên thực tế, bột yến mạch có thể giải quyết vấn đề này. Nhiều người nhận thấy rằng chỉ ăn hai quả trứng và uống một ly sữa yến mạch vào buổi sáng sẽ không cảm thấy đói. Không những thế họ còn cảm thấy tràn đầy năng lượng trong suốt buổi sáng. Nhưng nếu bạn chỉ ăn một túi bánh mì vào buổi sáng, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói, dẫn đến thiếu năng lượng và không thể tập trung vào buổi sáng.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thủ phạm chính khiến mọi người không no là do họ tiêu thụ quá ít chất xơ trong khẩu phần ăn. Hàm lượng chất xơ trong bột yến mạch tương đối cao, và ăn một lượng bột yến mạch vừa phải là đủ để tạo ra cảm giác no và không có cảm giác đói.

Bột yến mạch tự nhiên được coi là sản phẩm tốt nhất để giảm cân vì khả năng tạo cảm giác no cho cơ thể. Sau khi cảm giác no diễn ra mạnh mẽ, quá trình tiêu hóa và hấp thụ bột yến mạch trong hệ tiêu hóa sẽ bị chậm lại, người ta đương nhiên sẽ ăn ít hơn. Do đó, số lượng bữa ăn và lượng thức ăn cần thiết cho mỗi bữa ăn được giảm xuống một cách đáng kể, giúp giảm cân một cách tự nhiên.

2. Ăn bột yến mạch có tác dụng gì đối với lượng đường trong máu?

Nhiều người đổ xô đi mua bột yến mạch ở cửa hàng hoặc trên mạng sau khi nghe nói về công dụng của bột yến mạch, nhưng sau khi ăn một thời gian lại thấy bột yến mạch không ngon như mong đợi. Không những không có tác dụng hạ đường huyết mà thậm chí nhiều người cao tuổi ăn vào còn khiến đường huyết tăng cao, tại sao lại như vậy? Đây thực chất là do người dân mua nhầm yến mạch và ăn không đúng cách. Vậy bột yến mạch có thể làm giảm lượng đường trong máu không?

Cần biết rằng hàm lượng chất xơ hòa tan trong bột yến mạch khá cao, và lượng chất xơ này có thể tương tác với đường trong cơ thể con người. Ở một mức độ nhất định, nó có thể làm giảm sự hấp thụ và sử dụng đường. Đây được xem là thực phẩm có thể giúp bệnh nhân tiểu đường ổn định đường huyết. Tuy nhiên, tránh dùng bột yến mạch như một loại thực phẩm chính, hãy ăn bột yến mạch ba lần một ngày. Những lợi ích của bột yến mạch chỉ có thể được phát huy tối đa khi được tiêu thụ với số lượng thích hợp và điều độ.

Không chỉ vậy, các chất dinh dưỡng khác trong yến mạch có thể cải thiện độ nhạy insulin và ngăn ngừa táo bón một cách hiệu quả

Ăn bột yến mạch cực kỳ có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường và táo bón lâu năm. Một trong những chất dinh dưỡng trong yến mạch được gọi là beta-glucan, có thể làm giảm lipid máu và kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Hơn nữa, beta-glucan có thể tạo thành một chất giống như gel trong hệ tiêu hóa, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate của cơ thể con người, đồng thời có thể giúp mọi người kiểm soát lượng đường trong máu một cách thuận lợi.

3. Bột yến mạch và lúa mạch có giống nhau không? Làm thế nào để chọn bột yến mạch?

Có rất nhiều người thắc mắc như vậy khi bắt gặp những sản phẩm được gọi là giảm cân trong siêu thị như ngũ cốc, bột yến mạch… có phải là cùng một loại sản phẩm không? Thực ra, ngũ cốc và bột yến mạch là hai sản phẩm khác nhau. Bột yến mạch được chế biến từ yến mạch, và nguyên liệu chính của bột yến mạch phần lớn là ngô và các loại ngũ cốc khác. Bột yến mạch được làm từ những hạt yến mạch, không có chất phụ gia, có giá trị dinh dưỡng cao nhưng giá thành cũng tương đối cao.

Theo các chuyên gia, bột yến mạch có chứa nhiều thành phần, bao gồm yến mạch, bột ngô, bột mì,... Vì vậy, câu hỏi trên thực sự có thể được trả lời theo cách này, bột yến mạch có thể được gọi là bột yến mạch, nhưng bột yến mạch không chứa mỗi yến mạch mà còn chứa thêm cách loại phụ gia khác. Nhiều người không phân biệt được đâu là bột yến mạch, muốn mua bột yến mạch nhưng lại mua về ăn, về nhà ăn thì thấy hiệu quả khác hẳn với công dụng đã quảng cáo nên cho rằng đó là sai lầm.

Lý do tại sao bột yến mạch bán trong cửa hàng và trực tuyến thực sự kém hiệu quả hơn?

Do hương vị của bột yến mạch nguyên chất không được dễ chịu nên nhiều thương gia đã nghĩ đến việc thêm một số thứ khác như bột ngô, hạt trái cây sữa chua,… để điều chỉnh hương vị trong quá trình sản xuất bột yến mạch. Chính vì những thứ điều chỉnh khẩu vị này mà hàm lượng các chất dinh dưỡng trong bột yến mạch có tác dụng hạ đường huyết và lipid máu bị giảm xuống. Đó là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng bột yến mạch không như quảng cáo.

Đối với cách mua bột yến mạch, các chuyên gia khuyến nghị bốn khía cạnh để đảm bảo rằng bạn mua được thực phẩm bột yến mạch bổ dưỡng.

Nhìn vào bảng thành phần

Việc này được xem là tương đối đơn giản khi lựa chọn mua bột yến mạch vì các thương gia thường quảng cáo về hàm lượng canxi cao, sắt cao và protein cao của thực phẩm này khi họ bán. Nhưng trên thực tế, bột yến mạch với một số nguyên liệu được thêm vào ngẫu nhiên sẽ làm suy yếu đáng kể tác dụng hạ lipid máu và đường huyết. Vì vậy, nếu bạn muốn hạ lipid máu, hạ đường huyết và hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn thì tốt nhất nên chọn loại bột yến mạch có bảng thành phần chủ yếu là yến mạch nguyên chất.

Đừng tập trung quá nhiều vào bao bì và giá thành

Tâm lý mua hàng của nhiều người là sẽ đề cao chân lý đắt là sẽ tốt. Điều này có thể đúng khi mua sắm những thứ khác, tuy nhiên sẽ không đúng khi chúng ta chọn mua thực phẩm. Khi lựa chọn bột yến mạch, chúng ta vẫn nên nhìn vào thành phần của sản phẩm hơn là bao bì bắt mắt bên ngoài.

Tốt nhất nên ăn bột yến mạch sau khi nấu chín

Nhiều bạn loay hoay quyết định giữa ủ và nấu cháo yến mạch, vậy nên ăn bột yến mạch như thế nào là đúng? Qua sự giới thiệu của các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta có thể làm rõ cách ăn yến mạch như sau: Nếu muốn thuận tiện thì ăn trực tiếp là thích hợp nhất, còn nếu bạn muốn hấp thụ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của yến mạch thì tốt nhất nên nấu chín.

Bột yến mạch được ăn bằng cách nấu chín, không chỉ bảo toàn giá trị dinh dưỡng một cách trọn vẹn mà còn làm tăng thêm cảm giác no của cơ thể con người tốt hơn. Ngoài ra còn ổn định lượng đường trong máu của cơ thể con người, tránh sự gia tăng lượng đường trong máu.

Kết luận:

Sau khi tham khảo bài viết trên, chúng ta có thể hiểu rõ rằng bột yến mạch quả thực là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Nguyên nhân khiến nhiều người không nhận được công dụng hoặc bị tác dụng ngược cũng là do việc lựa chọn bột yến mạch và cách ăn chưa đúng.

Vì vậy, những người đang muốn ăn bột yến mạch hãy lưu ý. Tốt nhất bạn nên chọn bột yến mạch nguyên chất thay vì các sản phẩm bột yến mạch đã được pha tạp chất, không nên ủ với nước nóng cho tiện lợi, cách ăn bột yến mạch phù hợp nhất là nấu chín. Sau khi hiểu được những lựa chọn và phương pháp ăn uống trên, hãy ăn yến mạch điều độ, nhưng cũng chú ý không chỉ ăn bột yến mạch, nếu không có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, không những không đạt được hiệu quả giữ gìn sức khỏe mà còn gây hại cho sức khỏe.