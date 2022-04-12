Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả

Giảm cân 12/04/2022 17:40

Trong hạt chia chứa nhiều chất xơ, protein và khoáng chất, là thực phẩm rất phù hợp nếu bạn đang thực hiện chế độ giảm cân, nhất là mỡ thừa vùng bụng, đùi khó loại bỏ. Sử dụng yến mạch kết hợp với hạt chia sẽ kích thích cơ thể đốt cháy mỡ dự trữ chuyển hóa thành năng lượng hoạt động, từ đó giúp giảm cân và giảm mỡ.

Yến mạch và hạt chia, hai nguyên liệu hoàn hảo để đánh bay mỡ thừa

Lợi ích của hạt chia

Hạt chia đã được nhiều quốc gia coi như là một loại “siêu thực phẩm” vô cùng bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Đó là bởi loại hạt này chứa đựng rất nhiều hoạt chất có lợi.

Chỉ một khẩu phần nhỏ 28 gram hạt chia cung cấp khoảng 12 gram carb. Điều thú vị là 1/12 gram trong đó là chất xơ mà không đòi hỏi cơ thể phải tiêu hoá. Chất xơ không làm tăng lượng đường trong máu và cũng không yêu cầu insulin để phân huỷ.

Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, hạt chia rất giàu dinh dưỡng và được xếp vào họ carbs nhưng lợi ích về sức khỏe của hạt chia rất khác so với tinh bột và đường. Lượng carb mà cơ thể sẽ tiêu hoá được từ 28 gram hạt chia chỉ là 1 gam. Vì thế, hạt chia thực sự là một loại thức ăn low-carb vô cùng thân thiện cho sức khỏe.

Do hàm lượng chất xơ hoà tan cao, hạt chia có thể hấp thụ nước và tăng từ 10-12 lần trọng lượng của chúng trong nước, khiến chúng trở nên giống như dạng gel và nở rộng trong dạ dày của bạn, vì vậy bạn sẽ cảm thấy dạ dày của mình đang đầy, không cảm thấy đói và từ đó sẽ ăn ít đi, phù hợp với những người đang muốn giảm cân.

Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra chất xơ trong hạt chia còn giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó tăng cường sức khỏe nói chung. Với 40% trọng lượng là chất xơ, hạt chia được xếp loại là nguồn chất xơ tốt nhất trên thế giới.

Hạt chia chứa nhiều chất xơ có lợi, giúp giảm cân tự nhiên, gia tăng hàm lượng Cholesterol có lợi HDL và làm giảm đi đáng kể lượng Cholesterol xấu LDL ra khỏi cơ thể, giảm đi được lượng đường trong máu, giúp cơ thể có thể đào thải độc tố, trẻ hóa tế bào và tăng cường tuổi thọ, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm do lượng Cholesterol xấu tăng cao, như là xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu, mỡ máu, đột quỵ,...

Lợi ích của yến mạch

Còn trong 100g yến mạch chứa đến: 15g protein, 10.6g chất xơ, 6.4g lipid, 57.7g Glucid, ngoài ra còn sắt, canxi, Omega 3 - 6, Vitamin B1, B2, B6,… Do hàm lượng Protein và chất xơ cao nên khi ăn yến mạch, bạn sẽ có cảm giác no lâu, không bị thèm ăn, từ đó giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Sử dụng yến mạch sẽ kích thích cơ thể đốt cháy mỡ dự trữ chuyển hóa thành năng lượng hoạt động, từ đó giúp giảm cân và giảm mỡ.

Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch có hàm lượng cao chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol vào máu, cải thiện sự nhạy cảm của cơ thể với insulin - hormone được sản xuất bởi tuyến tụy giúp ổn định đường huyết. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong yến mạch còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.  Chất xơ có trong yến mạch giúp làm mềm phân, cho người dùng dễ dàng đi tiêu, tránh táo bón. Đồng thời, yến mạch có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào cơ thể chống lại các gốc tự do, phòng ngừa bệnh ung thư hiệu quả.

Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch còn là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh vì có chỉ số đường huyết thấp, giúp thúc đẩy quá trình giảm mỡ và bảo toàn lượng cơ bắp của cơ thể trong thời gian tập luyện. Ngoài ra, sắt có trong yến mạch cũng giúp vận chuyển oxy trong máu tới các cơ, giúp nuôi dưỡng cơ bắp tốt hơn.

Kết hợp yến mạch và hạt chia - Món ăn bổ dưỡng đơn giản cho buổi sáng bận rộn

Có thể tham khảo công thức bữa sáng sau để phát huy tác dụng của yến mạch và hạt chia một cách tốt nhất:

Nguyên liệu:

  • Một chút muối
  • 500 ml nước 
  • 1 cốc yến mạch 
  • 2 thìa mật ong (50 g)
  • 1 thìa bột quế (10 g)
  • 4 thìa hạt chia (40 g)
  • 2 thìa tinh chất vani (20 g)

Chế biến:

  • Cho nước, quế và vani vào đun trên lửa lớn.
  • Khi nó bắt đầu sôi, hãy vặn lửa mức nhỏ nhất và thêm yến mạch vào.
  • Để hỗn hợp nấu thêm khoảng 5 phút.
  • Sau 5 phút, nhấc nồi ra khỏi bếp, đậy nắp và để nghỉ 5 phút.
  • Thêm mật ong và muối và trộn đều tất cả các nguyên liệu.
  • Cho hỗn hợp ra bát và rắc hạt chia lên trên.
  • Tùy vào sở thích, bạn có thể thêm vào trái cây khô, các loại hạt, dâu tây, dâu đen, chuối,... 
  • Không nên dùng kèm với sữa để tránh lượng calo cao.
Yến mạch và hạt chia: ‘Combo thần thánh’ đánh bại mỡ thừa cực hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ bạn đã biết sự kết hợp giữa bột yến mạch và hạt chia có lợi như thế nào và cách chế biến đơn giản ra sao để hoàn thiện bữa sáng dinh dưỡng nhưng vẫn đảm bảo chế độ giảm cân lành mạnh.

Theo Step to Health

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